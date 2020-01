"Letters to Bach' es mi revuelta personal y artística contra el trumpismo"

"Letters to Bach' es mi revuelta personal y artística contra el trumpismo"

Noa arranca sus conciertos de este año 2020 en Tenerife. La cantante israelí llega mañana al Auditorio de Tenerife para presentar su último trabajo, Letters to Bach. Se trata de una docena de temas de música instrumental escritas por el compositor alemán barroco Johann Sebastian Bach a las que Noa ha añadido letras en inglés y en hebreo. El desarrollo de la tecnología, la religión, el calentamiento global, el feminismo, la eutanasia, el conflicto palestino israelí y las relaciones en la era de las redes sociales son algunos de los asuntos que Noa ha querido tratar en este nuevo y original trabajo.

Como no podía ser de otra forma, la artista israelí criada en Nueva York está acompañada sobre el escenario por el que ha sido su compañero de profesión desde 1990, Gil Dor, con quien da forma a actuaciones sorprendentes y brillantes. El grupo lo completan Gadi Seri (percusión y voz) y Or Lubianiker (bajo). Noa elimina una vez más las barreras de la lengua con este trabajo, en el que también se construyen puentes a través de la religión, el género y las distintas generaciones. Todo ello a través de un proceso que ella misma ha considerado como "emocionante", en el que el virtuosismo del compositor alemán ha dado lugar a temas renovados y universales que ahora llegan a Tenerife en esta cita única con el talento de la israelí y su profesional equipo.

Al éxito que acompaña a todos los trabajos de esta cantante se une en esta ocasión la experiencia del productor estadounidense Quincy Jones, quien está detrás de algunos de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Así, la profesionalidad de todos los participantes, unida a la indiscutible calidad de Bach, otorgan a este espectáculo un sello de calidad indudable.

¿Qué tiene preparado para el público de Tenerife?

Nuestro concierto incluirá canciones de mis 30 años de carrera musical a través de esta función especial de Letters to Bach, que es también el título de mi nuevo álbum. Junto a mí, en el escenario, estarán mi antiguo socio Gil Dor, quien es guitarrista y director musical de este espectáculo; Gadi Seri en la batería y percusión; y Or Lubianiker en el bajo. Todos ellos son maravillosos músicos.

¿Cómo surge el proyecto Letters to Bach ?

Siempre les digo a mis hijos que lo mejor que les puede pasar es aburrirse porque el aburrimiento está detrás de las mejores ideas del mundo. Algo así ocurrió con Letters to Bach. Me pidieron que cantara algunas de las creaciones de Bach para un concierto especial que ofreció un conocido pianista en Israel. Aprendí las partituras y fue todo un desafío interpretarlas pero pronto me aburrí de cantar únicamente tarareando y pensé que por qué necesitaba Bach que cantara de esa forma porque ¡su música ya es genial de por sí! Fue entonces cuando tuve la idea de escribir las letras para esas canciones y pensé que eso podía ser algo interesante, original y una contribución real para la obra del gran maestro alemán.?

¿Cómo ha sido el proceso de ponerle letra a los himnos del compositor alemán y como ha elegido las piezas con las que se iba a trabajar?

Escuché mucho a Bach hasta que las diferentes piezas fueron pidiéndome las letras. Cuando esto pasó, la letra fue saliendo de la música mientras escuchaba con atención y fue así como comencé a cantar. Los tonos formaron las palabras mientras continuaban surgiendo ideas interesantes. Todo lo atrapé en mi cabeza, como un pescador, y lo metí en mi bote. A veces lo que salía era solo una idea y otras veces las líneas de texto nacían en un instante. Trabajé duro durante mucho tiempo para asegurarme de que la rima, el ritmo y la redacción estuvieran perfectamente sincronizados con la música de Bach. Y todo este proceso fue muy natural para mí y me permitió utilizar mi dominio del inglés y mi propensión a la rima y el ritmo. Un crítico en Berlín me hizo un cumplido increíble escribiendo una reseña durante una de mis actuaciones porque dijo que parecía que Bach había escrito estas piezas para mí y no lo contrario.?

Las letras tratan temas tan actuales como el calentamiento global o el feminismo. ¿Se trata de un proyecto reivindicativo?

Este álbum es mi demostración personal contra lo que veo a mi alrededor: contra la constante devaluación del mérito, la excelencia y el dominio. Aquí me impongo contra las noticias falsas y la glorificación de todo lo que brilla en lugar de la adoración de todo lo que es digno, profundo, hermoso y único. Así que Letters to Bach es mi revuelta personal y artística contra el feo fenómeno del trumpismo que parece haber infectado, no solo la situación política en Estados Unidos y de otros muchos países, sino también las mentes, los corazones y el sonido de tantos miembros de la raza humana. Parece que algo ha salido radicalmente mal.

¿Puede la música cambiar las cosas malas que suceden en el mundo?

Sé que la música no puede arreglar el mundo, pero nosotros, todos nosotros, al menos debemos intentarlo. Trabajar con música de tal grandeza, acercarla a la gente, glorificarla, mejorarla, traerla a nuestro mundo de 2020 es una misión para mí porque creo que los músicos siempre debemos hablar al público de lo que pensamos y de lo que vemos. Es nuestro papel inspirar y desafiar, y no ir con la corriente. El flujo podría llevarnos a lugares horribles, tal y como vemos a nuestro alrededor en todos los ámbitos de la vida. No debemos rendirnos a esta tendencia, más bien debemos presentar una alternativa. Debemos generar luz.?

Afirma que con este proyecto se esfuerzan por romper las barreras de la lengua, la religión o el género. ¿Cómo lo hace?

Este proyecto es un reflejo y una continuación de lo que he hecho a lo largo de mi carrera. La música de Bach tiene 300 años, pero hoy se encuentra en el corazón de las personas. Las letras conectan la música con temas contemporáneos. El canto, que es simple y puro, es otra forma de acercar a las personas. La música y las letras construyen un puente, rompen una pared. La letra de la canción Mírame, por ejemplo, habla específicamente de esto y el texto estuvo inspirado por mujeres palestinas e israelíes que trabajan por la paz.

¿Se le ocurre algún otro gran compositor con el que repetir este proyecto en el futuro?

No creo que repita un proyecto como este. Ahora quiero probar algo totalmente nuevo y diferente para mi próximo álbum, y ya estoy trabajando en ello, aunque aún no quiero adelantar mucho.

¿Teme que al enarbolar ciertos temas en estas canciones haya seguidores que no compartan su opinión y su música?

No le tengo miedo a nadie ni a nada, sino al horrible sentimiento de ser deshonesta y falsa conmigo misma, para con mis valores y para el Dios de la Música.

Ha tenido la oportunidad de trabajar con el compositor y productor estadounidense Quincy Jones para este proyecto. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Gil y yo conocemos a Quincy desde hace 15 años. Ahora, por primera vez, después de trabajar juntos en muchos proyectos diversos, Quincy se ha convertido en productor ejecutivo de este álbum y estamos muy honrados por ello. Le tocamos tres canciones, en vivo, en el salón de su casa de Los Ángeles hace unos años, cuando comenzamos a trabajar en ellas. Le encantaron desde el primer momento y dijo que quería ser el productor de nuestro nuevo trabajo. Mientras estábamos grabando el proyecto le enviábamos algunas de las pistas y él nos hacía comentarios al respecto. Y es que además de un gran oyente es un crítico agudo. Él fue nuestro padrino para esta aventura, por así decirlo, y su participación y entusiasmo por un proyecto aparentemente muy alejado estilísticamente de su propia música demuestra lo mucho que sabe de música. Como decía el compositor y pianista Duke Ellington: 'Hay dos tipos de música, las cosas buenas y todo lo demás'. Y él ha confiado en los que nosotros hacíamos.

En esta ocasión, se acompañará sobre el escenario de músicos con los que ha trabajado durante años. ¿Es importante ese grado de complicidad?

Son mi segunda familia, algo muy importante para compartir esta aventura profesional.