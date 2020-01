Guerra también tras las cámaras

Existen películas que arrastran una profunda maldición desde su origen, una mala suerte intrínseca que convierte el proceso completo de producción en una concatenación de infortunios y decisiones erróneas que terminan por afectar al resultado artístico. Es el caso de La guerra de las corrientes, una cinta de aspectos interesantes y propuestas sugestivas pero que, finalmente, refleja esos mismos gafes que ha tratado de sortear. Pese a llegar a nuestras pantallas en 2020, se estrenó en el Festival de Cine de Toronto de 2017 y se dice que el ahora denostado productor Harvey Weinstein supervisó un montaje con el que el director no estaba de acuerdo. Las críticas iniciales fueron muy negativas y, acto seguido, llegó la disolución de The Weinstein Company. Lo cierto es que el proyecto fue cambiando de manos, se filmaron nuevas escenas, se modificó la edición, se optó por una nueva banda sonora y ahora se reestrena una renovada versión del realizador. En concreto, algunos carteles muestran la coletilla Director's Cut.

Ese cineasta es el español Alfonso Gómez-Rejo, que ha colaborado de asistente de grandes figuras como Martin Scorsese (productor ejecutivo de la película), Nora Ephron, Robert De Niro o Alejandro Gonzalez Inarritu y que se ha curtido detrás de la cámara en series como Glee o American Horror Story (por la que ha estado nominado a dos premios Emmy). Aunque lleva a cabo un trabajo correcto, se percibe alguna disfunción en el ritmo narrativo, así como cierta propensión a disimular carencias del guion con algún recurso visual que distorsiona más que enfatiza la historia que quiere contar.

La trama es ciertamente interesante y se desarrolla a finales del siglo XIX, durante la Segunda Revolución Industrial, centrándose en el enfrentamiento personal y comercial entre Thomas Edison y George Westinghouse por lograr hacerse con la implantación del sistema eléctrico de los Estados Unidos. Se trata de un relato en el que intervienen personalidades tan relevantes como Nikola Tesla y el banquero J.P. Morgan.

La trama engancha de entrada por la envergadura de los hechos relatados y su arranque enérgico y prometedor. No obstante, a medida que avanzan los minutos, se percibe cierto caos que termina por afectar a la última parte de la proyección. No se sabe qué parte de culpa radica en el desastre inicial organizado por Weinstein y sus sucesivas variaciones. En todo caso, es una lástima ya que, pese a determinados méritos artísticos notables, el regusto final no deja de ser amargo.

Uno de los principales alicientes del film es su elenco de actores, integrado por varios de los mejores intérpretes de la actualidad. Considero a Benedict Cumberbatch uno de los grandes talentos a día de hoy. Me maravilló en The Imitation Game (Descifrando Enigma), a la que añade un ramillete de títulos sobresalientes, como la recientemente premiada 1917, Agosto, El topo o incluso Doctor Strange. Sin duda merece la pena seguir su trayectoria profesional, a la vista de su creatividad y eficacia. Le da la réplica Michael Shannon, célebre por La forma del agua y nominado al Oscar en dos ocasiones por Animales nocturnos y Revolutionary Road. Su inquietante presencia no suele dejar indiferente a nadie. Junto a ambos protagonistas figuran otros nombres como Matthew Macfadyen (el Mr. Darcy de Orgullo y prejuicio, de Joe Wright), Tom Holland (el último Spiderman), Nicholas Hoult (el pequeño de Un niño grande, que hace poco dio vida al escritor J.R.R. Tolkien) y Katherine Waterston (de la saga Animales fantásticos y dónde encontrarlos).

Todos ellos desempeñan una notable labor que, aderezada con una aceptable ambientación y una adecuada fotografía, elevan la emoción por contemplar estos hechos históricos. Aun así, algunas piezas del puzle quedan sin encajar. La banda sonora no termina de acoplarse, algunas piruetas visuales restan más que suman y, como en ese espectáculo oriental de muchos platos girando sobre una fina vara, mi impresión personal es que alguno termina por caerse, si bien dicha circunstancia no va en detrimento de Gómez-Rejo. De hecho, en breve dirigirá algún episodio de la serie televisiva encabezada por Al Pacino para Amazon ( Hunters) y abordará una nueva propuesta de cine ( Newsflash), donde se anuncia la participación de Chris Pine y Mark Ruffalo. Esperemos que en ambas ocasiones tenga ya más suerte.