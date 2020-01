Cristina Torrens conquista Madrid Fusión 'a la italiana'

No todos los días se conquista el máximo galardón de un concurso gastronómico y, menos aún, en una cita de la relevancia y el eco que tiene Madrid Fusión. Pues con todo, Cristina Torrens Morato, nacida en Palma de Mallorca en 1986 y ahora metida de lleno en los fogones del restaurante Compostelana Avenida, en el Puerto de la Cruz (Tenerife), puede presumir de haber saboreado las mieles del triunfo en su debut.

Esto de la cocina lo lleva inscrito en el ADN. Su familia regenta un restaurante en Palma y cuando habla de su padre lo define como "un gran cocinero, de toda la vida", paladeando cada palabra. Lo cierto es que después de trabajar duro en la empresa familiar fue hace ahora siete años cuando decidió que había llegado el momento de experimentar nuevos horizontes, tanto humanos como profesionales, y decidió dar el salto de isla a isla: de Mallorca a Tenerife, desde el Mediterráneo al Atlántico.

Aquí asegura que encontró, además del amor, un territorio abierto al aprendizaje. Así, de la mano del cocinero y maestro Rogelio Quintero se sumergió en el conocimiento de productos y técnicas, desarrollando las mañas del oficio en las partidas de los restaurantes que el Grupo Compostelana regenta en la Isla.

Al certamen accedió a través de un proceso de selección, después de haber superado la criba de los cerca de 300 aspirantes inscritos, y admite que recibió con sorpresa la noticia de que su propuesta había sido nominada entre los seis finalistas de la tercera edición del Concurso de Tapas con ingredientes italianos Negrini.

Las normas del concurso establecen que debe elaborarse una tapa a partir de productos italianos, junto a un maridaje, y, claro, la mortadela representa una bandera en el país trasalpino, se dijo para sí Cristina. "Pero no quería presentarla en forma de loncha, sino darle un cierto caché, así que probé con una espuma. Y la verdad es que me cuadró". Bien, pero consideró que esa mortadela debía acompañarla con algo más. "Un pan simple, la verdad es que no entraba en mis planes. Entonces fue un gran amigo quien me aconsejó que podía probar con una torrija salada", pan duro y bien frito. Esa clave, además, le sugirió la posibilidad de montar una leche infusionada con tomate y queso pecorino, más un toque de albahaca por aquí, el tomate seco por allá y... ¡Eureka! El resultado, una torrija de tomate seco y queso pecorino con espuma de mortadela, una tapa campeona que cautivó los paladares del jurado.

También ella se ha rendido a la gastronomía de Canarias "por sabor, riqueza, sofisticación... Hay muy buenos productos y, sobre todo, valoro el hecho de que las islas mantengan todavía un particular encanto y atesoren la esencia de la cocina tradicional".

En el caso concreto de Tenerife destaca su enorme nivel gastronómico, más allá del importante relumbrón que por supuesto representan los restaurantes con estrella Michelin. "Se respeta mucho el producto y se valora la raíz", y a renglón seguido enumera sin parar sabrosos descubrimientos para ella como las costillas con papas y millo, el conejo en salmorejo, la carne de cabra, el escaldón...

Pero, además, subraya el hecho de que un destino turístico también sea capaz de acomodar su propuesta gastronómica al gusto de los visitantes, una línea que se sigue en La Compostelana.

De su experiencia en un foro del calado de Madrid Fusión, y aún aturdida por el aluvión de sensaciones que ha experimentado durante tres intensos días, Cristina Torrens destaca el aprendizaje que le ha supuesto alimentarse de "la sabiduría de grandes chefs", del contacto directo con gentes del sector y, además, incide en que la gente que visitó al salón no paraba de comentar y masticar el nombre de Canarias.

Ahora la aguarda el viaje gastronómico a Italia, visitando bodegas, fábricas, restaurantes... "Para aprender más, traerme esa sabiduría a Tenerife y seguir alcanzando metas". ¡Arrivederci, Cristina!