Los colores de Mayorga llegan a El Sauzal

Juan Mayorga (Madrid, 1965) es uno de los autores más representativos e importantes de la escena teatral española. Su trayectoria está jalonada de distinciones y títulos inolvidables. Es doctor en Filosofía, miembro de la Real Academia Española, Premio Nacional de Teatro y Premio Nacional de Literatura Dramática. Su obra ha sido representada en medio mundo y traducida a más de 20 idiomas, desde el polaco al coreano.

La Muestra Escénica Iberoamericana (MEI) ha conseguido traer dos de sus títulos hasta la Isla en un solo fin de semana. Será la primera cita de su agenda de 2020 y se trata de un programa doble: Intensamente azules y El mago, ambas dirigidas y escritas por este prestigioso escritor.

El Teatro El Sauzal acogerá las dos representaciones. Intensamente azules, con César Sarachu desdoblándose para interpretar en solitario a todos los personajes, podrá verse esta misma noche a partir de las 20:30 horas. Mañana será el turno de El mago en el mismo espacio y recinto escénico. Las entradas para disfrutar de las dos oportunidades están a la venta por 12 euros en www.teatroelsauzal.com.

Ambas son obras escritas a partir de experiencias personales del autor. "Mayorga es muy filosófico, es un escritor que da muchos argumentos para que se piense", valoró esta misma semana una de las actrices que recalará en la Isla gracias a la propuesta del MEI, la veterana María Galiana (Sevilla, 1935).

El dramaturgo, responsable de textos como Animales nocturnos, Fedra o La lengua en pedazos, trae a Tenerife su particular manera de ver el mundo, como el azul intenso que tiñe la realidad del protagonista del espectáculo de esta noche. Son cambios cromáticos que también ayudan al espectador a enfrentarse al mundo. " Intensamente azules y El mago son obras a priori extravagantes. Sin embargo, dicen algo sobre la realidad que vivimos y así lo están manifestando muchos espectadores que las han querido compartir con nosotros", explicó Mayorga sobre sus creaciones.

El madrileño agradeció a la organización del MEI la invitación para traer a la Isla estas dos funciones. "Estamos muy contentos de poder participar en esta importante cita teatral", precisó.

Intensamente azules es el feliz resultado de un accidente. "Se me rompieron las gafas y, no teniendo otras a mano, decidí ponerme las gafas azules de natación que tenía graduadas", recordó. Ante la imposibilidad de arreglarlas inmediatamente, Mayorga se vio obligado a seguir usando por unos días sus gafas azules para cuestiones domésticas. "No sólo me moví por la casa sino que salí a la calle con ellas, no por un afán de extravagancia sino simplemente por no romperme la crisma", bromeó. Las reacciones con las que se encontró en un supermercado inspiran esta obra, protagonizada por el actor vasco César Sarachu, que ya había trabajando antes con Mayorga en Reikiavik.

En su periplo callejero con las gafas de natación, el dramaturgo se topó con dos tipos de reacciones: los que se preocupaban por él y los que directamente pensaron que era un sujeto peligroso. Su conclusión fue que el grupo más temible era el primero de ellos. "Había gente que tenía una actitud compasiva y paternalista. Muchas veces son los que te quieren aliviar los que te ponen en peligro", indicó. Esta experiencia le llevó a pensar en hacer un texto sobre esta idea. "Me resultó muy interesante el hecho de que esas gafas no solo afectan al modo en el que el protagonista ve el mundo: cosas que de otro modo hubiera desatendido. Además, también cambia la opinión que sobre él tiene la gente que le rodea", reflexionó.

Intensamente azules es una obra sobre la imaginación, sobre el cómo miramos y nos miran. Es también, como asegura su autor, un texto sobre la libertad. Ponerse las gafas azules es prácticamente el gesto de un héroe. Es la postura vital de una persona capaz de transformarse y transformar el mundo que le rodea, de provocar a los demás y afrontar el ridículo.

La programación del MEI continuará mañana con El mago, otra historia nacida de la particular visión que Mayorga tiene de sus propias experiencias. Sobre el escenario, para la ocasión, habrá un reparto de lujo que encabeza la veterana María Galiana (conocida por su papel de la abuela Herminia en Cuéntame), José Luis García-Pérez, Clara Sanchis, Tomás Pozzi, Ivana Heredia y Julia Piera. "Ha sido muy feliz el encuentro con estos con los actores en El mago y es fantástico trabajar con María Galiana, es una maestra del teatro y de la vida", comentó.

Esta obra también nace de una vivencia de Mayorga, de "una situación que viví durante un espectáculo de magia". Asistió a un Congreso Nacional de Magia en el que pidieron voluntarios entre el público para ser hipnotizados. Antes, había que pasar una serie de pruebas que el escritor, ganador de cuatro premios Max, no llegó a superar. "Lo que ocurre es que hay una mujer que cuenta que ha participado en un número de hipnosis. Llega a su casa diciendo que en realidad ella, la que ha vuelto, es solo un desdoblamiento de la mujer real que sigue con los ojos cerrados en el centro donde está teniendo lugar el espectáculo del mago", detalló.

El espectador tendrá que decidir, como los propios personajes que rodean a la protagonista -toda su familia- si lo que plantea esta mujer es verdad o una simple invención. "Esto genera una cadena de situaciones muy divertidas y al mismo tiempo muy serias en cuyo centro está la tensión entre la realidad y el deseo, entre lo que somos, lo que queremos ser y lo que los que nos rodean nos consienten ser", agregó el también director teatral.

Las decisiones que toman los espectadores sobre la disyuntiva que les lanza Mayorga -la de creer o no creer a la protagonista y su supuesto trance hipnótico- son muy variadas. "Nos estamos encontrando con que los espectadores salen discutiendo sobre sus diferentes interpretaciones de El mago. Eso nos interesa mucho. Esa invitación a completar el texto estaba ya en la base de su escritura", confesó.

Mientras estas piezas aterrizan en El Sauzal para deleite del público tinerfeño, Mayorga prosigue con una larga lista de proyectos. En breve, previsiblemente la próxima primavera, volverá a dirigir su primera obra, La Lengua en pedazos. No se trata de una reposición sino una revisión de un proyecto que espera que tenga como resultado una apuesta "más rica y sólida". Para ello cuenta con la ayuda de los actores Clara Sanchis y Jesús Noguero. También está escribiendo un texto nuevo, titulado La Colección y afronta con mucha ilusión el estreno en el Teatro Cuyás de Gran Canaria del primer montaje de Siete hombres buenos. Correrá a cargo del canario Rafael Rodríguez y la compañía 2RC. Es su ópera prima para el teatro y, sin embargo, aún no ha sido representada. Podrá verse en la isla vecina los próximos 7 y 8 de febrero.

Amante de su profesión, Mayorga calificó al teatro "como a veces digo, el arte de la crítica y de la utopía, de la reunión y de la imaginación". Se trata de una disciplina artística donde conviven lenguajes y asuntos diversos, un "atractor de talentos" que le está permitiendo a los más jóvenes encontrar nuevas fórmulas expresivas. "Vivimos un momento muy interesante, tanto en España como en otros lugares. Dicho esto, sigue siendo muy difícil hacer teatro", aseguró. Por ese motivo, Mayorga volvió a agradecer al MEI que programe estas dos obras. El teatro fomenta el ejercicio de la imaginación colectiva en un mundo marcado por las pantallas y el aislamiento. Porque, como sentenció el dramaturgo, "es una disciplina extraordinariamente valiosa, parece que cada vez hay menos motivos para reunirse".

El MEI es una propuesta del Cabildo de Tenerife a través de su Instituto de Artes Escénicas y cuenta con la producción del Auditorio de Tenerife y la colaboración del Ayuntamiento de El Sauzal. En breve, la organización de este encuentro cultural anunciará su programación completa.

Por lo pronto, ya ha dado a conocer la próxima cita de su agenda. Será el próximo 21 de marzo con Romancero gitano, protagonizada por la actriz Nuria Espert y dirigida por Lluís Pasqual. La base de la propuesta es la conferencia que García Lorca ofreció en 1935 sobre esta obra. Espert intercalará los poemas con esos comentarios y sus propios recuerdos.