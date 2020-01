Ron Howard da el do de pecho

Hay quien sabe cantar ópera. Luciano Pavarotti era una ópera". La frase de Bono, amigo del tenor italiano y uno de los personajes que hablan en el filme, resume la talla artística y vital del que fue el cantante de ópera más importante de la segunda mitad del siglo XX, y que el director estadounidense Ron Howard en la película que llega hoy a las pantallas españolas titulada simplemente Pavarotti.

Luciano Pavarotti (1935-2007) fue considerado "el tenor del pueblo", y durante su carrera contribuyó decisivamente a popularizar la ópera. Su fama mundial se disparó gracias en gran parte a su conmovedora interpretación del aria Nessun dorma, del Turandot de Puccini, durante la ceremonia de apertura del Mundial de fútbol de 1990 en Italia. En España lo recordamos especialmente por haber sido uno de los famosos Tres Tenores, junto a Plácido Domingo y José Carreras.

El documental biográfico, de 114 minutos de duración, fue producido por iniciativa del célebre sello de música clásica Decca y con la colaboración de la familia de Pavarotti, tanto de su viuda, Nicoletta Mantovani, como de su primera esposa, Adua Veroni, y sus tres hijas, Cristina, Lorenza y Giuliana, y que hablan a las cámaras por primera vez. Ellas son las protagonistas de algunas de las 53 entrevistas realizadas por Howard y su equipo en Nueva York, Los Ángeles, Montreal, Londres, Módena y Verona de abril de 2017 a junio de 2018. Entre otros personajes, hablan Plácido Domingo, José Carreras, Zubin Mehta, Lang Lang y Bono. El metraje incluye tanto estas entrevistas como imágenes de archivo de actuaciones y apariciones de Pavarotti en televisión, aunque lo más interesante son los vídeos inéditos facilitados por los colaboradores y herederos del tenor, como el que abre la película, y en el que Pavarotti aparece cantando en pantalones deportivos ante un puñado de transeúntes de Manaos, en Brasil.

Ron Howard, que no es precisamente un entendido en ópera, se enteró de que Decca buscaba un director para un documental sobre Pavarotti. Intrigado, se introdujo en el legado del tenor de Módena con la pasión de un advenedizo, precisamente el tipo de persona que a Pavarotti le gustaba ganar para la causa de la ópera.

Este es el tercer documental de una especie de trilogía musical que Howard comenzó con The Beatles: Eight Days a Week y siguió con Made in America, sobre el rapero Ray-Z.

El director de Apolo XIII reclutó al mismo equipo de Eight Days a Week y concibió el filme con una ópera en tres actos: el primer acto de la vida de Pavarotti consistió en pasar de un maestro de pueblo en Módena a convertirse en un éxito inesperado en la ópera; el segundo acto es la época de los Tres Tenores, cuando experimentó fama y dudas increíbles; y el acto final es el período de Pavarotti and Friends: entre 1992 y 2003, el artista italiano organizó en su ciudad natal de Módena un concierto benéfico con algunos de los músicos y grupos más importantes del pop y el rock: de Queen, Elton John y Sting a Eric Clapton, Stevie Wonder, Enrique Iglesias, Deep Purple y Tom Jones.

"Vi la película como una oportunidad para explorar la vida de Pavarotti a través de imágenes nunca antes vistas y entrevistas íntimas con el hombre mismo, así como con su familia y amigos más cercanos", dice Ron Howard. "Pero también descubrí que uno de los objetivos más ambiciosos de Pavarotti era ampliar el alcance de su arte para que más gente se enamorara de la ópera".

Para saber si Ron Howard conseguirá enamorar a la audiencia habrá que ver la película, que llega arropada por críticas favorables de los medios anglosajones, que destacan el tono benevolente del filme, una carta de amor a un icono de la música que fue un icono mundial no solo gracias a su talento, sino también a su gran humanidad.