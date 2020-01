El mejor año para los videojuegos

Cuando de videojuegos se trata, el año 1998 siempre se señala como el mejor de la historia. Fue el curso de Starcraft, que inició la edad de oro de los juegos de estrategia en tiempo real; Half-Life, que sentó las bases de los juegos de disparos en primera persona; Zelda Ocarina of Time, quizás la primera gran aventura en tres dimensiones con cierta libertad de movimientos, y otros clásicos como Resident Evil 2 y Metal Gear Solid.

E Cyberpunk 2077. Según una encuesta publicada por una aseguradora, el 20% de los españoles se implantaría a sí mismo un chip para ampliar sus capacidades. Quizás, en unos años, convivir con personas que tienen mejor vista o mejor oído que la media de humanos porque llevan algún tipo de implante tecnológico no sea un asunto de ciencia ficción sino la norma. Ese escenario es el que tratará de retratar Cyberpunk 2077, la obra más ambiciosa del año que viene. Desarrollado por CD Projekt, el estudio polaco responsable de la saga The Witcher, saldrá al mercado el 16 de abril. Tomando por base un juego de mesa tradicional, el título imagina una megaciudad tomada por corporaciones tan capitalistas como salvajes que se dedican a comercializar implantes para humanos.

De eso irá precisamente el juego: de hasta dónde es ético modificar un cuerpo para alcanzar unos objetivos. El jugador podrá de­sarrollar su propio protagonista con el que dicen será uno de los editores de personajes más complejos de las últimas fechas. Curiosa ironía, puesto que el juego se desarrollará en primera persona, quizás para ver con todo lujo de detalle a alguno de los artistas invitados que harán acto de presencia en el juego. Uno de ellos, Keanu Reeves.

E Doom Eternal. Si hay sagas cuyo impacto cultural transciende las fronteras del sector de los videojuegos, Doom es una. El primer videojuego de la franquicia apareció en 1993 y sentó mecánicas que aún hoy están en boga en la industria del ocio interactivo. Con el cambio de siglo, la saga entró en una travesía en el desierto de la que se recuperó en 2016 con una vuelta a los orígenes. Es decir, una base marciana infestada de demonios a los que dar caza con un amplio arsenal de la forma más violenta posible y mientras atruena una banda sonora de heavy metal.

Una exageración de sus principios es lo que pretende ID Software con Doom Eternal, la segunda parte del camino iniciado en 2016. Más rápido, más brutal, más frenético y con más guitarras metaleras para volver a enfrentarse a la horda demoniaca que esta vez cambian el planeta rojo por la Tierra.

Con un desprecio casi irónico por la historia que narrará, que ya se puede avanzar que será poco compleja, y con la posibilidad de resolver los escenarios de una forma más vertical con la inclusión de un gancho con el que dar saltos por el mapa, Doom Eternal promete ser uno de los grandes pelotazos de 2020. Sale el 20 de marzo.

E Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII fue un título histórico. Primero, porque fue el primer juego de la franquicia de rol japonés más conocida de la historia que se comercializó en Europa. Y segundo, porque salió en la primera Play Station iniciando una edad de oro para Sony que aún hoy se mantiene en algunos lugares como España. Su remake es uno de los juegos más esperados de la historia. Con mejores gráficos y abortando el sistema de combates por turnos por una forma de confrontar más moderna, a más de uno se le volverán a caer las lágrimas con la muerte de Aeris en alta definición. Sale el 3 de marzo.

E Resident Evil 3. La saga Resident Evil vuelve a estar de moda. Después de que Capcom decepcionara a los fans -aunque obteniendo pingües beneficios a cambio- con la quinta y la sexta partes, más enfocadas a la acción que al terror clásico, la empresa japonesa decidió volver a sus orígenes. Lo hizo con la séptima parte hace dos años y logró uno de los mejores juegos de 2019 con el remake de la segunda. Para 2020 pretende repetir éxito con otra reedición de la tercera parte que servirá para calentar motores para el octavo juego numerado de la franquicia, que, con total seguridad, saldrá en 2021.

E Animal Crossing. New Horizons. El gran exclusivo de Nintendo Switch para 2020 salvo que llegue la segunda parte de The Breath of the Wild. La saga Animal Crossing pretende dejar de ser segunda espada de la compañía nipona con el juego que llega a las tiendas el próximo 20 de marzo. Con unos mayores valores de producción, esta vez habrá una isla desierta entera para construir, atraer nuevos habitantes y saldar la deuda con el usurero de Tom Nook.

E The Last Of Us Part II. La obra de Naugthy Dog, uno de los estudios más potentes de la industria y de Sony, llegará al mercado el 29 de mayo. Narrará cómo es la vida de Ellie, la coprotagonista de la primera entrega, en un mundo devastado por una peligrosa infección que convierte en zombis a los pocos supervivientes. Como en la primera entrega, tan importante será escapar de los monstruos como del resto de humanos, la mayoría con intenciones aviesas.

E Halo Infinite. El próximo juego de la franquicia por antonomasia de Microsoft llegará a lo largo del año, aunque aún sin fecha confirmada. Saldrá para la actual Xbox y también para la siguiente, Xbox Series X. Será una buena forma de comprobar una de las promesas de la compañía de Norteamérica, que afirmó que permitirá actualizar algunos juegos de la presente generación en la venidera.

Y hablando de nueva generación, 2020 será también el año en el que Sony lance al mercado su próxima PlayStation 5. Se rumorea que Nintendo sacará también una versión nueva de Switch para competir a la par con Xbox Series X en el que se barrunta puede ser el mejor año de la historia de los videojuegos.