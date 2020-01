Izal finaliza su viaje en Tenerife

Este sí que es el final del viaje. Izal, la banda del año, cierra mañana la Gira Autoterapia en el Pabellón Santiago Martín. Será a partir de las 21:30 horas . Aún quedan entradas a la venta para aquellos que quieran vivir el último de los conciertos de este tour. Más de 3.000 personas han comprado ya su ticket para disfrutar en Tenerife del directo de Mikel Izal (voz, guitarras y composición), Alejandro Jordá (batería) Alberto Pérez (guitarras y coros), Emanuel Pérez Gato (bajo y coros) e Iván Mella (guitarra y sintetizadores).

La formación llegará a La Laguna previo paso por la isla vecina. Estará esta noche en el Gran Canaria Arena repasando los temas de su cuarto disco de estudio, Autoterapia. Se trata de un trabajo que le ha reportado a los de Mikel Izal multitud de satisfacciones. La última, de hecho, fue publicada ayer mismo en las redes sociales de la formación: han sido nominados en la categoría a Mejor Grupo en los Premios Odeón.

Organizados por Agedi, la entidad sin ánimo de lucro que agrupa a los productores de música para gestionar de forma colectiva los derechos de propiedad intelectual, los Premios Odeón nacieron hace apenas un mes para recuperar para la música española la tradición de unos premios anuales. Aspiran, según sus organizadores, a "relanzar la importancia de la música en la sociedad y a consolidarse como referente anual" del panorama musical. Izal comparte nominación en su categoría junto a grupos como Mago de Oz, Marea, Oques grasses, los tinerfeños Adexe y Nau, Amaral, Dvicio, Estopa y Fangoria. Las votaciones para escoger al ganador ya están abiertas a través de la página web de los galardones. Los ganadores de los premios, que pretenden convertirse en algo así como los Goya de la música, se entregarán en una gala que tendrá lugar el próximo día 20 en el Teatro Real de Madrid .

Con esta buena noticia bajo el brazo, la nave de Izal aterriza en las Islas para poner punto y final a una gira que les ha llevado por más de 70 ciudades. En muchas de ellas llegaron a colgar el cartel de "no hay entradas". Más de 500.000 personas han podido disfrutar hasta ahora del último y más reciente directo de los creadores de auténticos himnos como Copacabana o El baile.

"Prueba de estilo, autoterapia, vómito tranquilo interminable", dice la canción que da título al último trabajo de Izal y, por ende, a la gira. No le ha ido mal con este tratamiento musical a la formación liderada por el pamplonés. Desde febrero pasado cambiaron el nombre del tour y se embarcaron en lo que han bautizado como El final del viaje, un nuevo espectáculo audiovisual que les sirve para despedirse de su público.

Los que acudan mañana al recinto deportivo lagunero podrán disfrutar de un show de primer orden. La promotora del concierto en Tenerife avanzó ayer algunos de los datos técnicos del concierto: casi 50.000 vatios de sonido y 140.000 de luz.

El vocalista y líder de la formación, Mikel Izal, cambió su trabajo como Ingeniero de Telecomunicaciones por la música. "Desde muy pequeño se me puede ver en fotos aporreando el piano de mi primo Fernando. Algo me atraía de forma instintiva en aquellas teclas blancas y negras con las que podía pasarme jugando horas enteras", recuerda sobre su relación con la creación.

Con apenas 14 años ya componía sus propias canciones. "Después grababa el resultado en casettes y los repartía entre mis amigos del colegio", recoge la biografía que el propio Izal ha escrito para la página web de la banda. Tras concluir sus estudios universitarios y trasladarse a Madrid empezó a ofrecer sus primeros conciertos. "Descubrí el amplio circuito de música de autor de la capital y presenté mis maquetas en locales míticos como Libertad 8 o Búho Real y para mi sorpresa les gustaron mis composiciones y empezaron a programarme en sus locales", añade.

El punto de inflexión para su carrera en el mundo de la música llegaría en 2008, tras hacerse con el primer premio del Certamen de Jóvenes Creadores de la Comunidad de Madrid. "Me hizo pensar por primera vez que quizá mi destino no era ser ingeniero", detalla el joven artista. Luego llegó la Bienal de Jóvenes Creadores de Europa en 2009. Allí conoció a Gato y comenzó a fraguarse la idea de crear un grupo. En 2010 nació Izal y, desde entonces, no han parado de acumular éxitos. Sus últimos álbums, Autoterapia y Copacabana son discos de oro por ventas físicas y sus singles más importantes han obtenido la certificación de oro y platino por reproducciones y ventas digitales.

Tras este último concierto en Tenerife, la banda ha anunciado un parón para "respirar y descansar". Para este desenlace de la gira, lo que ha querido la formación es que "cualquiera que haya visto los conciertos de 2018 y 2019 vea algo nuevo". Este Final del viaje incluye "ideas nuevas y cosas que no hemos hecho en el escenario nunca, con pequeños cambios de repertorio y alguna canción que no sonaba en esta gira".

Los fans canarios de Izal verán mañana, por tanto, un nuevo giro de tuerca de un repertorio ya de por sí impecable. "Además, se contará alguna historia diferente. Queremos ofrecer un show que disfrute el público aunque nos haya visto durante este año y que ponga punto y final a esta gira que ha sido espectacular. Queremos que el final esté a la altura de lo que hemos vivido a lo largo de estos dos últimos años", aseguran. La fiesta de despedida promete, por tanto, sorpresas para el público de la Isla, que despedirá a Izal como se merece.