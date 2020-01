La belleza visual del horror

Cuando el cine bélico recrea los horrores de la guerra sin miramientos y al margen de cualquier edulcorante, no es apto para todos los gustos ni, por supuesto, para todos los estómagos. Tal vez por ello se trate de un género cinematográfico poco habitual. Sin embargo, cada cierto tiempo aparece alguna película que destaca sobremanera, acaparando premios y reconocimientos. Títulos como Apocalypse Now (1979), Salvar al soldado Ryan (1998), Black Hawk derribado (2001) o Dunkerque (2017) dan fe de ello. Este año el realizador Sam Mendes ha filmado otra destacada obra destinada a permanecer en la memoria de los cinéfilos en general y de los aficionados a esta temática en particular. El cineasta británico, tras unos excepcionales comienzos profesionales nada menos que con American Beauty (1999) y Camino a la perdición (2002), comenzó a titubear con proyectos más discutibles hasta perpetrar, a mi juicio, dos experiencias negativas en la saga de James Bond -las decepcionantes Skyfall y Spectre-, pero ahora resurge de nuevo con valentía y brillantez.

Cabe destacar la extraña belleza visual de su último largometraje, una característica incompatible en principio con ese horror que necesariamente se ha de mostrar para ser honesto con la historia a transmitir. De hecho, sin haberse dado a conocer aún las nominaciones a los próximos Oscar, me atrevo a asegurar que la estatuilla a la mejor fotografía recaerá en Roger Deakins. Idéntico augurio podría realizar sobre el compositor de la banda sonora, Thomas Newman, aunque en esta edición yo me decanto por la partitura de Alexandre Desplat para la nueva versión de Mujercitas. La parte técnica de la producción también resalta notablemente, pero no para ofrecer un espectáculo desacorde ni para apabullar sin medida al espectador (tendencia muy común en las recientes producciones de Hollywood, centradas en su indiscutible calidad tecnológica como entretenimiento), sino para acompasar la trama con una mezcla de delicadeza y fortaleza óptica y sonora que suscitan el interés del público.

Durante la I Guerra Mundial, dos jóvenes soldados británicos que luchan en el frente occidental reciben una misión teóricamente imposible: entregar un mensaje urgente debiendo atravesar para ello el territorio enemigo. El objetivo estriba en evitar a toda costa un violento ataque que está destinado a fracasar. Si no llegan a tiempo, miles de soldados perderán la vida, entre ellos el hermano de uno de los militares.

El ritmo narrativo preciso, la intensidad del relato (propia de un film de acción) y su esencia eminentemente dramática harán las delicias de los aficionados a estos escenarios de conflictos, pero también deleitará a otras personas que acudan a las salas de proyección. Logra transmitir esa clase de emoción que, a su vez, genera entretenimiento, abordando el argumento con valor y originalidad. Nos hallamos, por lo tanto, ante una propuesta merecedora de aplauso que deberá revisarse en posteriores ocasiones para así apreciar con exactitud sus numerosas aportaciones artísticas.

Hasta el momento, de sus tres nominaciones a los Globos de Oro (mejor película dramática, mejor director y mejor banda sonora), ya ha obtenido el galardón en las dos primeras categorías y, tanto la National Board of Review como el American Film Institute, han incluido a 1917 entre los diez mejores trabajos de 2019. Sin duda, su protagonismo será patente en las candidaturas de los inminentes premios de la Academia de Hollywood.

El apartado interpretativo no desmerece del técnico en lo más mínimo. Forman parte del elenco figuras tan prestigiosas como Benedict Cumberbatch ( Descifrando enigma, Agosto, Doctor Strange) o Colin Firth (Un hombre soltero, El discurso del rey, El topo) e incluso el descendiente de un ilustre del Séptimo Arte como Pete Postlethwaite, su hijo Billy. No obstante, los personajes centrales están interpretados por Dean-Charles Chapman (conocido gracias a algunas series televisivas como Juego de tronos) y George MacKay, con más bagaje en la gran pantalla ( El secreto de Marrowbone, Captain Fantastic, Peter Pan: la gran aventura).

1917 está llamada a convertirse en un clásico del cine. Su envergadura evidencia una enorme complejidad y el resultado final -más allá de constituir una maquinaria que funciona con la precisión de reloj-, consigue emocionar. Sin duda, uno de los mejores títulos del año

Hay quien sabe cantar ópera. Luciano Pavarotti era una ópera". La frase de Bono, amigo del tenor italiano y uno de los personajes que hablan en el filme, resume la talla artística y vital del que fue el cantante de ópera más importante de la segunda mitad del siglo XX, y que el director estadounidense Ron Howard en la película que llega hoy a las pantallas españolas titulada simplemente Pavarotti.

Luciano Pavarotti (1935-2007) fue considerado "el tenor del pueblo", y durante su carrera contribuyó decisivamente a popularizar la ópera. Su fama mundial se disparó gracias en gran parte a su conmovedora interpretación del aria Nessun dorma, del Turandot de Puccini, durante la ceremonia de apertura del Mundial de fútbol de 1990 en Italia. En España lo recordamos especialmente por haber sido uno de los famosos Tres Tenores, junto a Plácido Domingo y José Carreras.

El documental biográfico, de 114 minutos de duración, fue producido por iniciativa del célebre sello de música clásica Decca y con la colaboración de la familia de Pavarotti, tanto de su viuda, Nicoletta Mantovani, como de su primera esposa, Adua Veroni, y sus tres hijas, Cristina, Lorenza y Giuliana, y que hablan a las cámaras por primera vez. Ellas son las protagonistas de algunas de las 53 entrevistas realizadas por Howard y su equipo en Nueva York, Los Ángeles, Montreal, Londres, Módena y Verona de abril de 2017 a junio de 2018. Entre otros personajes, hablan Plácido Domingo, José Carreras, Zubin Mehta, Lang Lang y Bono. El metraje incluye tanto estas entrevistas como imágenes de archivo de actuaciones y apariciones de Pavarotti en televisión, aunque lo más interesante son los vídeos inéditos facilitados por los colaboradores y herederos del tenor, como el que abre la película, y en el que Pavarotti aparece cantando en pantalones deportivos ante un puñado de transeúntes de Manaos, en Brasil.

Ron Howard, que no es precisamente un entendido en ópera, se enteró de que Decca buscaba un director para un documental sobre Pavarotti. Intrigado, se introdujo en el legado del tenor de Módena con la pasión de un advenedizo, precisamente el tipo de persona que a Pavarotti le gustaba ganar para la causa de la ópera.

Este es el tercer documental de una especie de trilogía musical que Howard comenzó con The Beatles: Eight Days a Week y siguió con Made in America, sobre el rapero Ray-Z.

El director de Apolo XIII reclutó al mismo equipo de Eight Days a Week y concibió el filme con una ópera en tres actos: el primer acto de la vida de Pavarotti consistió en pasar de un maestro de pueblo en Módena a convertirse en un éxito inesperado en la ópera; el segundo acto es la época de los Tres Tenores, cuando experimentó fama y dudas increíbles; y el acto final es el período de Pavarotti and Friends: entre 1992 y 2003, el artista italiano organizó en su ciudad natal de Módena un concierto benéfico con algunos de los músicos y grupos más importantes del pop y el rock: de Queen, Elton John y Sting a Eric Clapton, Stevie Wonder, Enrique Iglesias, Deep Purple y Tom Jones.

"Vi la película como una oportunidad para explorar la vida de Pavarotti a través de imágenes nunca antes vistas y entrevistas íntimas con el hombre mismo, así como con su familia y amigos más cercanos", dice Ron Howard. "Pero también descubrí que uno de los objetivos más ambiciosos de Pavarotti era ampliar el alcance de su arte para que más gente se enamorara de la ópera".

Para saber si Ron Howard conseguirá enamorar a la audiencia habrá que ver la película, que llega arropada por críticas favorables de los medios anglosajones, que destacan el tono benevolente del filme, una carta de amor a un icono de la música que fue un icono mundial no solo gracias a su talento, sino también a su gran humanidad.