Reinvéntate en los nuevos años 20

La alfombra roja de la nueva década ya está por delante, y brilla con todo el potencial y las promesas que siempre traen los grandes cambios, así que es el momento perfecto para echarle un buen vistazo a nuestro armario y recrear a la nueva persona que queremos presentar al mundo en el 2020.

Con las rebajas de enero ya en marcha, es el momento perfecto para ir a por esas prendas imprescindibles de fondo de armario rebajadas que te dejarán con un estilo totalmente actualizado y un saldo en el banco más que estupendo al mismo tiempo. Así que, mientras sales tras las rebajas, o te paseas por las tiendas vintage y hasta si tienes suerte y pillas un evento de intercambio de ropa en esta temporada, aquí tienes siete prendas básicas de fondo de armario para buscar y asegurarte de estar siempre en tendencia.

E Gabardina Burberry: No te equivocarás con la gabardina eternamente chic y elegante de Burberry, es perfecta para invierno y la primavera, ceñida a la cintura y muy fácil de combinar con "literalmente" cualquier cosa que tengas en tu armario.

E Vaqueros blancos: No me refiero al tipo finito, sino a los denim de verdad. Infinitamente versátiles, podrás combinarlos con todo. Me encantan para el invierno con un suéter de polo negro o debajo de un vestido. ¡En verano quedan fabulosos con una chaqueta de sastre o una blusa color crema! Yo siempre compro los mejores para que me duren mucho, mis favoritos ahora son los de Goldsign de Los Ángeles.

E Bolso acolchado con doble solapa de Chanel: Siempre vuelvo a este bolso una y otra vez , y sueño con conseguir uno vintage que ya esté usado. Si solo usas un bolso, ¡que sea este! Es chic, elegante, práctico y atemporal.

E Botines negros estilizados: Quedan bien con vestidos, faldas, pantalones pitillo e incluso vaqueros; y tienes muchas opciones, desde los de Christian Louboutin a los Blaise veganos con tacón tipo block de Beyond Skin, mis favoritos del momento.

E Camisa blanca: Convertirás cualquier look en profesional y lleno de clase con una camisa de sastre en blanco puro, pero lo más divertido es combinarla con una falda larga para la noche o con unos shorts y unos tacones para el día. Si necesitas algo más de inspiración, fíjate en la SS20 de Valentino, en la que Pierpaolo Piccioli dedicó la sección entera de apertura a esta maravilla blanca.

E Vestido slip: Me encantan los vestidos slip como los de Jonathan Simkhai, que por supuesto pueden ser de cualquier color.

E Chaqueta tipo blazer: Un blazer con un entallado fresco como los números por excelencia de Ralph Lauren se puede llevar con vaqueros o sobre un vestido y siempre están en tendencia. Personalmente, pienso que un blazer negro bien entallado es esencial, y con la vuelta de esta temporada a los aires de los años 70 hay muchísimos donde elegir; es una buena oportunidad si tienes la suerte de conseguir uno original. Si los entallados no te van, prueba con un diseño más suelto como el de Christopher Kane.

Inicia el año suscribiéndote a nuestra newsletter para estar a la última con nuestras novedades en Fashion Space World: www.fas-hionspace.world.