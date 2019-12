Infelices fiestas con 'La Familia Addams'

Ya están aquí, mañana se presentarán ante el público tinerfeño. Los miembros de uno de los clanes más famosos de la historia, La Familia Addams, saldrán al escenario de la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife para chasquear sus dedos y poner a todos a bailar al ritmo de la pegadiza y tétrica sintonía de la serie de televisión original de los años sesenta.

La de los Addams no es una familia normal y corriente. Con su particular forma de ver el mundo, la tristeza es para ellos una expresión de alegría y la muerte y el sufrimiento son temas habituales en sus sueños. Morticia y Gómez lideran este particular hogar que, desde este sábado y hasta el próximo 4 de enero, ha trasladado sus oscuras dependencias hasta el principal recinto cultural de la Isla.

La capital tinerfeña renueva la tradición navideña que mantiene con los musicales. Todos los años por estas fechas, el público de la Isla aprovecha una de las pocas oportunidades que tiene para acudir a uno de estos espectáculos. El año pasado fue el amor de verano entre la inocente Baby Houseman y el profesor de baile Jhonny Castle de Dirty Dancing el que alegró las fiestas a los aficionados a los tinerfeños al género. Puede que en esta ocasión también haya amor pero además habrá muerte y terror sobre las tablas del Adán Martín. Sin embargo, la sangre no llegará al río porque La Familia Addams es, sobre todo, humor. Aunque sea un humor de un color muy negro.

La casa de los Addams abre mañana sus puertas a los tinerfeños y lo hace con una historia muy especial. Miércoles, su hija, se hace mayor. Ya tiene 18 años. Morticia y Gómez se resisten a estos cambios, quieren preservar ante todo su peculiar y extravagante modo de vida. Pero hay cosas que no se pueden evitar y, entre todas ellas, las más inevitables de todas son las que tienen que ver con el corazón. Miércoles se ha enamorado, la macabra jovencita está prendada de un chico normal y tiene además algo que comunicar a la familia. El secreto será desvelado durante una terrorífica cena que promete mantener a los espectadores que acudan a ver este espectáculo pegados a sus asientos.

Las entradas para disfrutar de este musical están a la venta en los canales de compra habituales del Auditorio de Tenerife ( www.auditoriodetenerife.com) y a través de la web de la productora. Los pases tienen distintos precios que, según los datos de la página del recinto del Cabildo de Tenerife, oscilan entre los 10 y los 60 euros. La Familia Addams es una producción de Letsgo, responsable de otros muchos espectáculos que ya han pasado con éxito por las Islas como The Hole o el mencionado musical Dirty Dancing.

Desde su estreno en Madrid en 2017, los Addams han viajado por más de 25 ciudades y han cautivado al público gracias a la capacidad de sus creadores para adaptar esta historia a las características y el humor español. Más de medio millón de espectadores ha disfrutado ya de esta pieza, protagonizada por las actrices Carmen Conesa (Morticia) y Lydia Fairén (Miércoles). El equipo de la producción lo completan Xavi Mira (Gómez); Frank Capdet (tío Fétido); Meritxell Duró (la abuela); Alejandro Mesa (Pugsley); Fabio Arrante (Lucas Beineke); Eva María Cortés (Alice Beineke); Andrés Navarro (Malcom Beineke) y Javier Canales, que se pone en la piel del mayordomo Lurch.

Una historia distinta a la que hasta ahora se ha representado sobre esta peculiar familia en el cine y en la televisión, una altísima calidad musical y un humor concebido para ser disfrutado por grandes y pequeños son solo algunas de las cualidades que los responsables de la producción destacan sobre La Familia Addams.

Este espectáculo, que traslada a las tablas del teatro los personajes creados por el ilustrador Charles Addams a mediados del siglo XX, está dirigido por Esteve Ferrer.

Para los que aún tengan dudas, quizá baste con leer la invitación que lanza la productora: "Bienvenidos a una nefasta, fatídica e hilarante noche en casa de los Addams. Los más ocultos secretos se van a revelar, las relaciones, amoríos y amistades serán examinadas, y la Familia Addams al completo, ancestros incluidos, deberá hacer frente a la única y terrible cosa que ha logrado evitar durante generaciones: el cambio".