Sole Giménez: "Aún hay desequilibrios de género en la música"

El talento y Sole Giménez son dos aspectos indisolubles. A ello hay que unir ahora la reivindicación, el uso de su increíble voz al servicio de todas las mujeres que forman parte de este sector musical, en el que, afirma la cantante, aún existen desequilibrios. La artista, quien este mismo año publicó un nuevo trabajo, pasará el Fin de Año en Canarias pero antes acompañará a Troveros de Asieta en el XX aniversario de su Festival de Navidad.

¿Cómo surge la posibilidad de participar en el Festival de Navidad de Troveros de Asieta?

Hace tiempo que los Troveros de Asieta me preguntaron por la posibilidad de acompañarles en este concierto que organizan cada Navidad y este año por fin he podido aceptar su amable invitación. Estoy encantada.

¿Qué puede adelantarnos de este concierto?

En el concierto hago una colaboración con el grupo en algunos de los temas. No quiero adelantar mucho pero creo que son canciones y adaptaciones que al público les gustarán mucho.

¿Qué relación tiene con la música latina?

Tengo bastante relación desde hace años y, de hecho, he grabado varios discos en los que hago guiños a grandes compositores latinos.

También participa en el programa especial para despedir el año de Radio Televisión Canaria. ¿Tiene una gran relación con las Islas?

Pienso que tengo muy buena relación con el Archipiélago porque adoro estas Islas. Por eso ya digo que me gustaría visitarlas más a menudo.

Este mismo año ha publicado Mujeres de música en el que ha reunido a nueve compositoras para los diez temas que componen el disco. ¿Qué momento vive la mujer en el mundo de la cultura?

Me he rodeado de grandes mujeres en este disco porque es un trabajo que está dedicado a todas ellas, a esas mujeres autoras y a las compositoras. Se trata de diez cantantes que visitan este disco pero son hasta 16 las que participan en los conciertos de esta gira que, por cierto, todavía no ha visitado Canarias, lamentablemente. Las mujeres cada día están más presentes en el mundo de la cultura pero todavía queda mucho por hacer.

¿Hacen falta aún más reivindicaciones como esta?

Por supuesto. Siguen existiendo muchos desequilibrios.

¿Por qué ha elegido El talismán , de la cantante canaria Rosana, como single del disco?

Pues porque me parece, ante todo, que una gran canción.

Sin embargo sí hay un hombre protagonista en este disco, el violinista Ara Malikian.

Bueno, es un lujo que Ara Malikian esté en el disco haciendo de violinista solista en la canción de Rozalén. Sin embargo, creo que el hombre más protagonista del disco es el encargado de la mayoría de los arreglos que suenan para la Orquesta Sinfónica de Bratislava, Iván Melón Lewis.

Recientemente protagonizaba un repaso por temas musicales que se centran en el tiempo, poniéndole banda sonora a la Cumbre del Clima. ¿No ha perdido jamás la música su carácter reivindicativo?

Es que no puede perderlo. De hecho, yo diría que esta es una de sus razones de ser.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Pues, ante todo, celebrar el Año Nuevo en Canarias.