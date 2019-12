Cosecha del 2019

La siguiente selección no pretende establecer lo mejor del año, simplemente reseñar diez de las películas que más me han impactado al verlas en pantalla grande a lo largo del año que termina.

JOKER (Todd Philips)

Estados Unidos

Sin lugar a dudas, la película del año es Joker, y no solo por razones cinematográficas, que también. Este filme, premiado en Venecia, ha sabido captar la esencia de la sociedad contemporánea. No solo muestra la génesis de un psicópata sino el descontento de gran parte de la sociedad: desde los chalecos amarillos de París a las revueltas de Chile, pasando por los desórdenes públicos en Cataluña. Capítulo aparte merece la magistral interpretación de Joaquin Phoenix.

BORDER (Ali Abbasi)

Suecia

Uno de los filmes más inopinados del año. Tan extraño como fascinante. Plantea qué es lo que nos convierte en seres humanos. Película perturbadora que no dejara indiferente a nadie. Su excelente maquillaje fue nominado a los Óscar. Para paladares exquisitos.

QUIERO COMERME TU PÁNCREAS (Shin'ichirô Ushijima)

Japón

El anime del año (con permiso de Ride your Wave). Un auténtico canto a la vida y a la comunicación entre las personas en una sociedad cada vez más deshumanizada. El cine japonés siempre muestra ejercicios de verdadera espiritualidad. Emotiva, que no lacrimógena. Una de esas películas Bigger than Life.

EL IRLANDÉS (Martin Scorsese)

Estados Unidos

Scorsese da una lección de cine de tres horas y media. Los que la han visto en Netflix en vez de en una pantalla de cine no disfrutarán de toda su esencia. Además de ofrecer la peculiar visión sobre la desaparición del sindicalista Jimmy Hoffa, reflexiona sobre el envejecimiento y rescata a Robert De Niro, que ofrece su mejor interpretación desde Jackie Brown (1997). Desgraciadamente un cine en vías de extinción.

GREEN BOOK (Peter Farelly)

Estados Unidos

El Óscar a la mejor película del 2018 se concedió de forma certera. Una inteligente y sencilla historia en la que se invierten los roles raciales habituales nos adentra en el racismo de la sociedad estadounidense de los años 50. Dos actores y un coche son suficientes para emocionar y hacer reflexionar.

ÉRASE UNA VEZ EN HOLLYWOOD (Quentin Tarantino)

Estados Unidos

Tarantino consigue atraer al gran público a las salas de cine a ver una película que juega con el espectador. El público espera ver acción y solo hay una escena de acción plena (al final), el público espera ver el asesinato de Sharon Tate, y por supuesto no lo vemos. Vemos en su lugar una escena anticlímax. El Tarantino más contenido y maduro.

PARÁSITOS (Bong Joon Ho)

Corea del Sur

Lúcida metáfora sobre las diferencias sociales, que obtuvo la Palma de Oro en Cannes, con ecos resonantes del clásico El sirviente, de Joseph Losey. Atrapa al espectador porque emplea el lenguaje cinematográfico del thriller. Intrigante la trama que se desarrolla en el sótano. Comedia negra que desnuda las debilidades que todos escondemos. Final epatante.

DOLOR Y GLORIA (Pedro Almodóvar)

España

Almodóvar ha parido este año uno de sus mejores filmes. Auténtico cine de autor. Vuelca en la pantalla su infancia (lo más interesante cinematográficamente hablando), su visión de su propio éxito y sus auténticos problemas de salud. Cine autorreferencial. Muy pocos se lo pueden permitir.

MULA (Clint Eastwood)

Estados Unidos

El que puede ser el último cartucho de Clint Eastwood como actor y director vuelve a mostrar el genio de uno de los cineastas más influyentes de las últimas cinco décadas. El personaje de Gran Torino aparece aquí casi nonagenario, pero todavía dando guerra y demostrando a los realizadores mileniales qué es el cine.

LOS HERMANOS SISTER (Jacques Audiard)

Francia

Resulta curioso que el mejor western de los últimos años sea francés. El autor de Un profeta explora la hondura narrativa del género con una mirada moderna. La relación entre los dos hermanos (John C. Reilly y Joaquin Phoenix) del título refleja dos posiciones contrarias ante la vida. Además, muestra la oposición entre la barbarie y la civilización.