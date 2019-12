Lydia Fairén: "Es cómodo usar a Miércoles para hablar sin ningún filtro"

Lydia Fairén comenzó su carrera en el teatro musical con apenas 18 años y, desde entonces, ha participado en innumerables producciones. Llega mañana a la Isla para ponerse en la piel de Miércoles Addams con la que, reconoce, tiene bastante en común.

¿Cuál es la parte más compleja de poner en escena este musical?

Jugar al humor negro, a lo fúnebre. Personalmente, lo que más me cuesta es ejecutar toda la parte vocal con la actitud de Miércoles, mi personaje. Mi parte es una de las más exigentes a nivel musical pero tengo que hacerlo sin que se note. Ella es impasible y no se puede notar que le cuesta esfuerzo. Está por encima de todo y de todos. Menos de Morticia, que es la única que está por encima de Miércoles.

¿Mantener esa actitud tan característica de Miércoles le resulta complicado?

Sí pero no. Desgraciadamente tengo bastante de ella, supongo que esa es la razón por la que me seleccionaron. Aunque llega un momento en que casi lo agradeces. Es cómodo poder utilizar a Miércoles como excusa para hablar sin ningún filtro. Ella dice y hace lo que piensa y quiere. No es su intención ofender pero si ofende tampoco le importa demasiado. Es algo que ojalá muchísima gente pudiera hacer.

¿Cree entonces que todos debemos ser un poquito más como ella?

Claro, aunque tampoco hace falta ser tan radical. No tendríamos amigos.

Hablaba antes de esa relación entre Miércoles y Morticia, a la que interpreta Carmen Conesa. ¿Cómo es?

Son iguales, Miércoles es una especie de fotocopia de su madre. Solo que todavía no es tan sexy ni tan exuberante. De mayor, Miércoles será como su madre, seguro. La admira, admira su dominio de toda la casa y la forma en la que controla a todo el mundo. Nadie le dice ni pío a Morticia, es su referente. En cuanto a mí, también es una aspiración ser como Carmen Conesa, es mi referente. La admiro muchísimo y siento que es un lujazo tener a alguien así, tan buena y con tanta experiencia.

Insisten en que este no es solo un musical para niños...

Exacto. La Familia Addams, al menos el musical, tiene una especie de efecto Los Simpson, que son dibujos animados pero hablan de temas de adultos. Nadie se echará las manos de cabeza y a los niños les gustará igual. La Familia Addams es igual, se tratan cosas de adultos con un lenguaje que no sobresalta a nadie y a la vez engancha mucho a los niños.

El equipo de espectáculo anima a su público a meterse en la piel de los Addams, ¿no es cierto?

Sí. Es una lástima que solo te puedas disfrazar en Halloween de algo así. Es una excusa para reciclar el vestuario de esas fechas. Nos encanta saber que hay muchísima gente seguidora de La Familia Addams, también se las series y películas. Nos encanta estar actuando y ver que hay alguien sentado con la ropa de Miércoles o con el bigote de Gómez. Además, al salir hablamos con el público. Nos gusta mucho sacarnos fotos y charlar con todos. Lo que haga falta.

¿Y qué le parece pasar en Tenerife las fiestas navideñas?

Esta será la cuarta vez que paso Fin de Año en Tenerife. Estoy acostumbrada a comerme las uvas una hora después. Estuve ahí con La Bella y la Bestia, Mamma Mía, High School Musical y Los Miserables. Me encanta porque cambio de año dos veces: una con la hora peninsular y otra con la hora canaria. Lo que sucede es que desde que te dedicas a esto salir de fiesta está complicado, aunque tengo compañeros capaces de salir de fiesta y al día siguiente estar como una rosa.