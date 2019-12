La adaptación desadaptada

Determinadas ideas solo encuentran su correcto sentido en un formato o contexto concreto, de tal manera que, cuando las trasladas a otro distinto, pierden su esencia y su razón de ser. Por ejemplo, mientras soñamos, aquello que nuestra mente recrea en dicho estado de inconsciencia parece tener lógica y gozar de credibilidad. Sin embargo, al recordar nuestra ensoñación una vez despiertos, comenzamos a encontrarle los defectos y a reconocer los numerosos absurdos y disparates que antes dimos por buenos. Circunstancia similar sucede con esta adaptación a la gran pantalla del célebre musical de Andrew Lloyd Webber. Lo que sobre las tablas se tradujo en magia, brillantez y arte, se ha tornado vulgar, descabellado y hasta insensato cuando se ha trasladado a una sala de proyección. Cats avala la tesis de que no todas las obras han de traducirse al lenguaje del Séptimo Arte. Se trata de uno de esos proyecto que, ideado para acaparar premios y reconocimientos, se convierte a la postre en una incomprensible pesadilla.

Vaya por delante que no cabe objeción alguna al maravilloso libreto de Andrew Lloyd Webber, estrenado en 1981 en el West End de Londres y un año después en el Broadway de la Gran Manzana. La producción original londinense se representó durante veintiún años consecutivos y la neoyorquina durante dieciocho, estableciendo sendos récords. El material es más que notable y la música, excepcional. Para su conversión a producto cinematográfico se ha contado con profesionales de reconocida solvencia. El director, Tom Hooper, es el responsable de cintas tan relevantes como El discurso del rey, Los miserables y La chica danesa. El guionista, Lee Hall, escribió los textos de Billy Elliot y la reciente Rocketman. El productor, Tim Bevan, ha recibido ya cinco nominaciones al Oscar a la mejor película por títulos como Expiación, La teoría del todo o Elizabeth. En definitiva, las condiciones para rodar una película de calidad y digna de su historia de referencia eran incuestionables. Y, pese a ello, no ha sido así, transformándose en un desastre mayúsculo y en una enorme decepción.

Visualmente desconcertante, la narración transita por ese desnortado camino de la "tierra de nadie". La combinación de la imagen real con los efectos digitales y con la caracterización de los personajes acaba generando una mezcla indigesta. Incluso los números musicales se introducen de forma artificial y se recrean a la fuerza, con el ánimo de lograr un supuesto lucimiento que no es tal. Nada encaja. Todo desluce. Parecía imposible presagiar que unas expectativas tan altas se desplomaran hasta un abismo tan profundo, pero con Cats se demuestra que es posible rodar un desastre pese a disponer de mimbres de auténtica calidad. Personalmente, me sorprende que ni siquiera en la etapa del montaje nadie constatase el horror que estaban a punto de estrenar.

Recuerdo que cuando El fantasma de la ópera -la otra gran aportación artística de Andrew Lloyd Webber- se trasladó al cine, también las críticas fueron negativas. Ahora bien, en comparación con Cats, el largometraje de Joel Schumacher es un dechado de precisión narrativa, rebosante de emoción y creatividad. La conclusión, por tanto, no ofrece dudas. Para disfrutar de estos musicales, lo mejor es acudir a los teatros y verlos en su modelo original. En el caso que nos ocupa, la copia no es más que una mala caricatura. Desde luego, el talento de su irrepetible compositor no merecía un tributo como este. Créanme si les digo que yo mismo sentí cierta vergüenza ajena ante las imágenes.

El elenco de actores está conformado por figuras populares y por profesionales de primer orden, un lista de nombres propios que llama la atención y que, a buen seguro, actúa como reclamo para el público. Lo encabeza la cantante Taylor Swift a quien, por lo demás, no cabe imputar ninguna culpa. La acompañan algunos compañeros de profesión, como Jason Derulo. En cuanto a los actores, destacan Judi Dench (Oscar por Shakespeare in Love y nominada en otras seis ocasiones), Ian McKellen (Gandalf en El Señor de los Anillos y Magneto en X-Men), Idris Elba ( Beasts of No Nation, Molly's Game, Vengadores: Infinity War) y Jennifer Hudson (estatuilla a la mejor actriz secundaria por Dreamgirls). Ninguno de ellos es capaz de evitar que este barco se hunda irremediablemente.