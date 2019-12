Guapas y libres para hacer el humor

Calladitas estáis más guapas nació en Facebook. También nació en Whatsapp y en todos y cada uno de los tópicos que reciben, función tras función, las cómicas de toda España. Este primer festival de comedia feminista llega mañana a La Laguna, inaugurando así una gira que promete llenar de risas y reflexiones los teatros de España. Calladitas estáis más guapas Show podrá disfrutarse en el Aguere Espacio Cultural después de diez meses de éxito ininterrumpido en Barcelona. En esta ocasión, las creadoras del proyecto, Jéssika Rojano y Sil de Castro, estarán acompañadas por Carmen Cabeza, Delia Santana, Irene Álvarez, Guacimara Gil, de la Compañía Imprudentes, Cecilia Arrate, Rebeca Jerez Perdomo, Rocío Andrés Morillo, de la Compañía Cabarlesque, y Pili Batista.

La filosofía de este espectáculo es dar visibilidad a la comedia escrita, dirigida e interpretada por mujeres en cualquier formato. Se trata de un proyecto creado y dirigido por la tinerfeña Jéssika Rojano y la valenciana Sil de Castro. La isleña explica que "todo surgió después de que una de nuestras compañeras publicara en Facebook algo que le había pasado en un local de comedia". En aquel momento, tras el espectáculo, alguien del público le comentó que eran pocas las cómicas que había en España y que, además, tratan siempre los mismos temas.

"Lo publicó en sus redes sociales porque estaba harta de la situación y descubrimos que a muchas de nosotras nos habían sucedido cosas similares", explica la tinerfeña, quien afirma que "hay mucho machismo en la comedia". A raíz de eso se creó un grupo de Whatsapp con todas las cómicas de España y descubrieron que afirmar que son pocas es mentira porque ese grupo tiene más de 60 miembros.

De forma paralela a esas conversaciones en el móvil fueron surgiendo espectáculos en toda España creados solo por mujeres. "En Barcelona, donde estábamos Sil y yo, no se había hecho nada y nos surgió la oportunidad de hacer un espectáculo con varias compañeras. Y así empezó todo", afirma Rojano quien protagonizó un primer pase en febrero y, más tarde, en marzo, comenzaron a trabajar en el café-concierto El Molino. "Arrancamos el festival el 9 de marzo y al principio solo iban a ser tres fechas pero se vendieron todas las entradas y nos renovaron para continuar durante los meses siguientes", recuerda la creadora. Tras el cierre de El Molino por el inicio de unas obras, "decidimos crear un formato show solo algunas cómicas y así fue como surgió esta gira".

El nombre de este espectáculo no es casualidad. Por raro que pueda sonar, calladitas estáis más guapas es algo que han oído alguna que otra vez casi todas las cómicas de España. Y con todo esto, las humoristas quieren demostrar que "la comedia femenina existe, es de calidad y es capaz de llenar teatros, y así lo hemos demostrado", recuerda Jéssika Rojano.

La gira de Calladitas estáis más guapas arranca en Tenerife por deseo de Jéssika Rojano. "Ya hemos cerrado alguna que otra fecha en otros lugares pero quería que la primera fuera en Tenerife porque soy canaria y porque el día 21 es mi cumpleaños", explica la joven, quien promete que la velada de mañana va a ser muy especial. "Aquí conocemos a muchas cómicas muy válidas. Todas ellas son mujeres maravillosas y que, además, hacen muchas cosas", relata.

La magia de este "aquelarre de la risa", tal y como lo definen sus creadoras, radica en parte en los múltiples formatos de comedia que reúne, y que van desde la comedia en vivo, hasta la canción cómica pasando por formatos digitales como la ilustración o el vídeo. Además, existe la sección de la entrevista fugaz, en la que participan creativas como ilustradoras o realizadoras de televisión. Pero todo esto desde la óptica del humor. Rojano indica que hasta el momento han participado mujeres como Rocío Vidal o Ana Belén Rivero, ambas colaboradoras de la revista El Jueves. En esta ocasión, la sección estará protagonizada por Sofía Privitera, actriz, directora y productora tinerfeña, "una mujer maravillosa", tal y como la considera Rojano.

Para todos los públicos

A pesar de ser un espectáculo hecho íntegramente por mujeres, las creadoras quieren que el público sea lo más variado posible. "Lo que necesitamos es que vengan hombres", sentencia Rojano quien reconoce que "nos da rabia que se tilde lo que está hecho solo por mujeres para mujeres y al revés no. Al final se asimila lo universal como lo masculino; lo que hacen los hombres está hecho para hombres y mujeres, y lo de las mujeres, solo para ellas". Las creadoras de este espectáculo afirman que "nos hacen falta referentes" y adelantan que "tratamos de hacer humor desde el amor y desde nuestra verdad, desde nuestro día a día".

Jéssika Rojano recuerda que, cuando comenzó en el mundo de la comedia en el año 2014, "busqué en internet mujeres cómicas y no las encontré pero ya existían muchas. Estamos invisibilizadas de una forma u otra, no digo que sea aposta pero sí que hay un deje, una manía de dar por sentado que las mujeres, por el mismo hecho de ser mujeres, somos menos graciosas". Así, comenta que "aunque ahora me dedico al humor al 100%, también soy abogada y yo no permito que en una reunión de abogados se juzgue si yo soy más o menos justa o conciliadora. Pero en la comedia eso sí existe y se duda del hecho mismo de que seamos graciosas. Eso nos sitúa en una categoría inferior y no lo vamos a permitir".

Las creadoras de Calladitas estáis más guapas explican que propuestas como esta son aún necesarias en el mundo actual. "Si no estuviéramos evolucionando tan rápido, frases como las que dan nombre al espectáculo no sonarían tan mal y las daríamos por normales. Pero el hecho de que ahora mismo estemos reivindicando la igualdad real también hace que surjan voces conservadoras que se muestran en contra de estos espectáculos", relata la tinerfeña. De hecho, comenta que en algunos espacios culturales "ha sido difícil que nos programen o nos han pedido que participen hombres también".

Y es que, a pesar de que han recibido algún que otro comentario negativo, "es muy inferior a todo lo bonito que nos está pasando gracias a este proyecto. Es mucho más numeroso el público que está agradecido y contento de acudir a nuestros espectáculos, que repite, que nos recomienda y nos da las gracias cuando bajamos del escenario". Con todo, las cómicas afirman: "Ojalá no hicieran falta espectáculos hechos solo por mujeres y la paridad existiera de verdad pero la realidad no es así".

Artistas multidisciplinares

Calladitas estáis más guapas está recomendado para personas sin complejos que sean capaces de escuchar verdades divertidas fuera de convencionalismos y con algo de reivindicación. Durante los meses que lleva el espectáculo en Barcelona, un grupo de 30 cómicas se ha encargado de llenar de risas El Molino. Se trata de artistas emergentes y otras consolidadas. Ahora comienza la gira en la que participarán humoristas de toda España.

Jéssika Rojano relata que cada cómica que se sube al escenario cuenta con su propio texto y que la dirección del espectáculo no pone ningún tipo de censura: "Durante los 10 minutos de intervención de cada una de las participantes, estas son libres de decir lo que quieran". Estas piezas van precedidas de una presentación realizada por Rojano y De Castro con la que "tratamos de destruir, desde el chiste y la ironía, todos los tópicos con los que nos hemos encontrado a lo largo de nuestras carreras, como el caso de muchos programadores, que nos piden fotografías de cuerpo entero que después ni utilizan". "Tratamos de poner sobre la mesa esos tópicos para que el público entienda qué es lo que sucede en nuestra profesión, porque lo desconocido es como si no existiese y nosotras creemos que, desde la risa y el amor, podemos hacer reflexionar a los espectadores y que nuestro público salga de la sala con una nueva reflexión".

Podría parecer que calladitas están más guapas pero está claro que, cuando abren la boca, todas estas artistas hacen callar al público, con sus bromas, su talento y con las reflexiones que regalan al público. Mañana por la noche toca en el Aguere Espacio Cultural pero los espectadores de toda España están de enhorabuena porque las humoristas nacionales están de gira.