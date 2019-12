La consola más potente de la historia

El final de año en el sector de los videojuegos suele ser una fecha de apogeo en ventas pero parca en novedades. Si coincide además el final del curso con el final de la década diciembre tiende a ser un aburrido compendio de listas de los mejores y peores del año. Esta vez no ha sido así.

La madrugada del 13 de diciembre se celebraron los Game Awards, algo así como los Goya de los videojuegos. Aparte de elegir a los mejores títulos de 2019, cuyo galardón máximo se llevó Sekiro, la ceremonia sirvió para dar el pistoletazo de salida a la nueva generación de consolas. Y es que ya hay nueva Xbox. Microsoft presentó la Xbox Series X, su nueva máquina de sobremesa, sin que nadie lo esperase.

Obviando un nombre que en España dará que hablar y que estéticamente es quizás la obra más fea que haya engendrado la compañía estadounidense, la compañía creada por Bill Gates presume de haber puesto en marcha el aparato más potente de la historia. Dicen que es ocho veces más potente que su antecesora.

Llegará las próximas Navidades y moverá juegos a altísima resolución (gráficos a 4K y 60 fotogramas por segundo). No solo los suyos propios, sino los ideados para la anterior Xbox, que, según prometen, se actualizarán de forma automática para que se vean mejor.

Por ahora, hay pocos juegos confirmados. En la feria se anunció Hellblade 2. Es la continuación de uno de los títulos más raros de la historia, por la aproximación que hizo a las enfermedades mentales. La aventura en la primera parte permitía controlar a una guerrera celta con claros síntomas de sufrir un trastorno mental, que buscaba a su pareja en un periplo por escenarios inspirados en la misma cultura que la protagonista.

Es de esperar que este juego aparezca también en Play Station 5. Aunque Sony no mostró la arquitectura de su nueva máquina, sí que estuvo presente en la feria. Mostró un breve avance de una nueva saga llamada Godfall, un juego de aventuras a medio camino entre lo medieval y lo futurista en el que el aspecto multijugador será crucial.

Hubo también espacio para presentar novedades que aparecerán a lo largo de 2020. Estuvo Final Fantasy VII Remake, quizás uno de los títulos más esperados no solo del último lustro sino quizás de toda la historia de los videojuegos. Saldrá en marzo de 2020. También se mostró No More Heroes 3, quizás de los próximos juegos más potentes de Nintendo Switch.

En cuanto a los premios en sí, Sekiro hizo doblete. Fue el mejor juego del año y la mejor aventura. Death Stranding se llevó el galardón a la mejor dirección, mejor interpretación gracias al papel del actor Mads Mikkelsen y mejor banda sonora. Con esta feria, el sector pone punto y final a un 2019 con mucha miga, pero que se espera que sea poca cosa en comparación con 2020.