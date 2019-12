Los videojuegos de la década

El mejor videojuego de la década ha sido uno de Super Mario. Al menos, eso es lo que dice el portal Metacritic, encargado de recopilar todas las notas medias de un producto digital. Se trata de Super Mario Galaxy 2, un juego de Wii aparecido en el año 2010 y que tiene la friolera de un 97 sobre 100. O sea, el mejor entre los mejores.

Metacritic ha publicado su propio recopilatorio de lo que serían los juegos mejor valorados de la década. Y sorpresa, no hay ningún título de la saga FIFA, ningún Call of Duty ni nada que huela a Fortnite. Es como si haciendo un compendio de las canciones más escuchadas de los últimos diez años no entrara ninguna de Rosalía o de algún trapero a la moda.

Los cinco mejores juegos de la década han sido por este orden: Super Mario Galaxy 2, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2, GTA V y Super Mario Odissey. Los cinco pensados sobre todo para disfrutar en solitario, que como uno mismo nadie se conoce. Aunque eso sí, no hay que menospreciar el online de GTA V, el producto de ocio más rentable desde ni se sabe cuándo.

Según esta clasificación no hay dudas. Nintendo y Rockstar se han lucido. La primera, porque ha logrado engendrar el primer y el quinto mejor producto coincidiendo con el inicio y casi el final de la década - Galaxy 2 es de 2010 y Odyssey es de 2017-. Y la segunda, por colar sus dos últimas superproducciones entre los cinco videojuegos más destacados de los últimos años.

La lista tiene sus trampas. Por ejemplo, el octavo mejor juego es The Last of Us y el noveno es -redoble de tambores- ¡ The Last of Us Remastered! Es decir, la revisión con mejores gráficos para PlayStation 4 de un producto que había aparecido un año antes en la consola antecesora.

Metacritic no es infalible. Tampoco lo es Spotify a la hora de predecir la música que más nos va a gustar. Si así fuera, habrían entrado entre los 50 mejores algunos de los juegos más influyentes de los últimos tiempos. No hay ningún Dark Souls, aunque sí está Bloodborne, que es del mismo señor.

Hay hueco también para los juegos independientes tan abundantes en los últimos años.En esta lista se han metido Journey, quizás el primer juego independiente catalogado como una obra maestra; y Celeste, una de las óperas prima del sector y de los más recientes ya que apareció en 2018.

Ni rastro, por cierto, de Death Stranding, que se ha quedado lejísimos de entrar en la lista, ni casi ningún juego de 2019. Solo hay dos entre los 50 mejores. Se trata de Final Fantasy XIV: Shadowbringer y la revisión de Dragon Quest para Nintendo Switch. Una dato llamativo porque el año que cierra la década no ha sido un mal curso para la industria del videojuego.