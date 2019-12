Talento rockero de marca canaria

El talento musical es una de las señas de identidad de Cristina Ramos. Y el rock es su pasión. La cantante originaria de Gran Canaria aúna en Rock Talent ambos aspectos y pone sobre el escenario música y corazón con el espectáculo que mañana llega al Teatro Leal de La Laguna. Es la primera vez que la canaria ofrece esta concierto en Tenerife y lo hará acompañada de una banda de cinco músicos con los que realizará un repaso por los temas más destacados que han tenido un significado especial a lo largo de su corta pero exitosa carrera.

Magia, fuego y potencia son tres de los detalles que dan calidad a este espectáculo en el que la grancanaria ofrece "todos los perfiles vocales y artísticos de los que soy capaz en directo". Ramos declara que le apetece mucho y que está muy ilusionada por poder actuar al final en una ciudad como La Laguna. "Tengo muchas ganas de cantar en el Teatro Leal, que es tan bonito, un bombón para los cantan tes", afirma la artista quien adelanta que "ojalá el público conecte y comprenda lo que quiero trasmitir con mi música". Y es que Cristina Ramos disfruta sobre el escenario si también lo hace el público ante el que actúa y por eso quiere que, junto con ella, "disfruten de corazón de lo que hago y que lo sientan, no con los oídos, sino con el corazón, tal y como lo hago yo cada vez que me pongo ante un micrófono".

El rock para Cristina Ramos es "fuerza, energía y vibrante pasión sobre el escenario". Todo eso podrá disfrutarlo el público que se dé cita mañana por la noche en el Teatro Leal. Todos ellos podrán descubrir lo que significa la música para la cantante de Gran Canaria, puesto que mostrará "cómo siento yo la música" sobre las tablas laguneras. "A través del rock he podido mostrar todo lo que llevo dentro, así que a través de este género quiero mostrar de lo que soy capaz", relata.

Rock talent es un espectáculo que ya ha rodado por varias ciudades de la geografía española, llevando el talento de la canaria a diferentes teatros nacionales. Ahora llega a La Laguna donde, declara Cristina Ramos, "tengo mucha ilusión por actuar". Y es que afirma que son muchos los canarios que demandan más actuaciones suyas en el Archipiélago, sobre todo en Tenerife, donde la cantante no se ha dejado ver mucho desde que saltó a la fama en el año 2016. Fue entonces cuando conquistó al jurado y al público del programa de televisión Got Talent España con su increíble voz y su pasión al interpretar las más variadas canciones, con un estilo único y una envidiada destreza vocal.

Ramos se enfrenta a la actuación de mañana "con mucha ilusión y muchas ganas" porque ya siente el cariño que le tiene la gente de Tenerife. De este modo, llega a la Isla con este espectáculo de música en directo y que también cuenta con una importante parte audiovisual. Rock Talent ofrece un completo repertorio de canciones que tienen un significado especial para la cantante de Gran Canaria.

"Son todos temas muy diferentes entre sí pero que aparecen ligados sobre el escenario por la energía del rock", relata la artista quien interpretará boleros, canciones funky o piezas de ópera, entre otros muchos géneros. "Son canciones muy especiales para mí y me apetecía hacer algo con todas ellas porque me han sucedido cosas muy bonitas que tienen relación con estas canciones", relata la cantante quien también interpretará algunos temas propios.

Y es que Cristina Ramos no ha perdido el tiempo en estos tres años de éxito. De este modo, el público que se reúna mañana en el Teatro Leal también podrá escuchar temas como Even If/Tu nombre. Además, mostrará sobre el escenario We can't know, una canción muy especial para la ella ya que le ofrecieron que la interpretara para optar a participar en el festival de Eurovisión para representar, ni más ni menos, que a Suiza. "Desde el primer momento me enganchó por su mensaje, por lo que nos cuenta, por su melodía adhesiva y fresca y la oportunidad que me ofrece para combinar sonidos e investigar con mi voz", afirma la cantante, que no ha querido dejar fuera de su repertorio este tema tan especial: "No hubo suerte en Eurovisión pero es uno de mis temas favoritos y tenía que estar dentro de Rock Talent".

Los éxitos de Cristina Ramos se han ido acumulando a lo largo de los últimos años y, de hecho, ganó La Voz de México en 2018. Precisamente mañana por la noche se podrán escuchar algunas de las canciones que interpretó en ese programa de televisión "en el que tuve la suerte de participar", al otro lado del océano Atlántico.

Ramos es consciente de la importancia que ha tenido el formato Got Talent para el lanzamiento de su carrera musical y por eso no solo emplea para nombrar a este espectáculo un nombre similar al programa de televisión que la lanzó a la fama. " Got Talent ha supuesto un momento muy importante de mi vida, que va más allá de mi carrera musical, y gracias a estos programas he podido mostrar parte de lo que supone para la mí la música", relata la joven cantante. De ahí que haga pequeños guiños a aquella experiencia con la elección de ciertas canciones dentro de su repertorio.

La carrera de Cristina Ramos se ha caracterizado por abordar de la misma manera brillante la interpretación de temas propios y de versiones. Ella misma afirma que todas las canciones son propias cuando las interpreta porque "las llevo tanto a mi terreno y las he hecho tan mías que no siento que sean temas ajenos". Y es que nadie puede olvidar las interpretaciones de la canaria en la televisión, con temas como Highway to Hell o la ópera Carmen.

Equipo brillante

Cristina Ramos se ha rodeado de los mejores profesionales para dar forma a este espectáculo que fue estrenado oficialmente en 2017 en la ciudad navarra de Pamplona. Así, la cantante cuenta con la dirección musical de Iván Prada; el diseño escénico del actor y director Mingo Ruano; Ibán Negrín, en el diseño de la iluminación y Valerio Marrero, responsabilizándose del sonido. La grancanaria destaca precisamente la labor de Negrín de quien afirma que "es un artista de la iluminación, lo que nos permite transportarnos a un lugar mágico". Además, el empleo de algunos vídeos permite al público evadirse hacia un mundo repleto de rock y pasión por la música.

Cristina Ramos habla con asombro de lo mucho que ha cambiado su vida en los últimos tres años. "Se abrió la caja de Pandora para mí cuando Edurne pulsó el botón dorado tras mi primera actuación en Got Talent", reconoce la joven, quien desde entonces no ha parado de viajar por el mundo. Precisamente ese aspecto le ocasiona a la cantante sentimientos encontrados.

"He tenido que viajar, salir de la Isla para darme a conocer y, ahora, me da pena no haber podido traer aún mis espectáculos a Canarias", afirma la cantante quien no obstante celebra haber podido actuar en diferentes rincones del planeta, "conocer a personas apasionantes y crear sinergias increíbles". "Todo lo que me está sucediendo desde 2016 está siendo muy importante para mí y siempre me he sentido muy querida pero echo en falta trabajar en mi país", afirma la joven quien concluye: "Me apetece poder trabajar más cerca de mi familia".

Por eso la canaria vive en la actualidad un momento muy dulce, en el que los proyectos en España se suceden y después de unos meses en los que su nombre ha sonado muy fuerte como posible representante del país en el próximo festival de Eurovisión. "Después de todo lo que me ha pasado, no estoy acostumbrada a que mi nombre suene en España y por eso estoy muy contenta de que esa tendencia empiece a cambiar", afirma Ramos quien celebra que "el público y los profesionales del sector empiezan a fijarse en mí".

"Durante mucho tiempo ha habido gente que me ha preguntado por qué no me quedé en España después de ganar Got Talent y siempre he respondido que fue porque no me llamaban para ofrecerme ningún trabajo", explica la cantante de forma tajante. Aunque la grancanaria puede presumir de haber sido la protagonista de uno de los mayores vídeos virales de una cantante anónima, su carrera no despegó hasta que no fue reconocida también por el público internacional.

Una carrera que despega

La canaria aparca por un momento la posibilidad de participar en Eurovisión pero explica que, desde que hace tres años apareciera por primera vez en televisión surgió esta posibilidad. "Empezó entonces a sonar esa posibilidad y lo primero que me dije fue '¿Por qué no?' porque yo creo que contar con un buen tema y con ganas de participar es lo más importante en este caso", relata y añade que pensó, además, que "esta era una muy buena oportunidad de empezar a ser conocida en mi tierra".

Lo que está claro es que su presente está puesto ahora en la televisión de nuevo. La grancanaria se encuentra inmersa en la grabación de los programas de Tu cara me suena desde la pasada semana. Y no se puede mostrar más entusiasmada. "Está siendo una experiencia increíble porque el equipo es muy profesional. Es el mismo que lleva trabajando ya siete temporadas, así que son como una gran familia y nos hacen el rodaje muy fácil", relata la joven cantante, quien también ha hecho muchas migas con sus compañeros. "Es imposible considerarlos rivales porque con ellos también hemos creado una familia", explica Ramos, quien afirma que todos se alegran de los logros de sus compañeros y se ayudan en las largas jornadas de trabajo que trae aparejada la grabación de este exitoso programa de televisión.