Raphael: "Mis éxitos caben en un 'pendrive'; esos aparatos tienen mucha capacidad"

El cantante lo dará todo este sábado en la Dársena de Los Llanos a las 21:00 horas.

Hace ya casi 57 años que "el cantante abundante que necesitaba la España de la abundancia" (así lo definió en 1971 Manuel Vázquez Montalbán) ganó el Festival de Benidorm e inició una carrera musical a la que —en cuestión de éxito y resistencia— muy pocos artistas en Europa aguantarían la mirada. En los últimos tiempos Raphael (que en mayo cumplió 76 años) ha intentando rejuvenecer su inconfundible estilo trabajando con músicos bastante más jóvenes que él e incluso actuando en algún que otro festival indie. "Me quedan muchas cosas por hacer, y mejor que las que he hecho, porque siempre intento hacerlo mejor", advierte.

Ahora viene con una orquesta sinfónica.

Resinphónica. Eso quiere decir que está mezclada la música sinfónica con la electrónica.

A estas alturas de su carrera, reinventarse así es una necesidad o un divertimento?

Es una obligación.

¿Por qué?

Porque siempre hay que andar para adelante, no para atrás.

Muchos artistas con menos carrera que usted hace años que hacen siempre lo mismo.

Cuanta más altura se tenga, más obligación tienes de ir para adelante. Si no, quédate en casa.

¿Pero la obligación es con usted mismo o con el público?

No, no, la obligación es primeramente conmigo mismo y con el público al mismo tiempo.

¿Cuando hace este tipo de experimentos es en busca de mercados nuevos y oyentes más jóvenes?

No, porque los mercados nuevos yo los tengo desde hace muchos años. Indudablemente a mí van a verme cinco generaciones seguidas, así que eso lo tengo desde hace tiempo.

¿Es usted ahora más arriesgado que cuando empezó a cantar en los años 60?

Yo siempre me he arriesgado. No me quite méritos.

No hombre, pero a lo mejor en sus inicios tuvo otros méritos y no tanto el del riesgo.

Nunca estoy contento con lo que hago, siempre pienso que las cosas pueden estar aún mejor y que yo puedo estar mejor. Eso es lo que trato siempre, y por eso el público me quiere y va a verme, porque sabe que nunca va a ver lo mismo.

Vivir con esa autoexigencia durante 60 años debe ser agotador.

Es muy divertido. No tengo tiempo para aburrirme.

Resinphonico está producido por Lucas Vidal, que es un compositor muy joven. ¿Cómo elige a sus colaboradores? ¿Por instinto o le aconseja alguien?

Todas estas cosas son por olfato, que también es muy importante. Cuando me presentaron a Lucas decidí que él iba a ser el que iba a hacer el disco. Son cosas que las palpo, las siento, y hasta ahora no me he equivocado. Espero seguir la buena racha.

¿Nunca le ha fallado ese olfato?

Hombre, alguna vez, sí. No soy infalible, pero las menos veces. Lo que cuenta es las veces que se ha acertado.

El otro día estuve en una fiesta y uno de los momentos álgidos fue cuando el DJ pinchó Mi gran noche.

Claro.

¿Qué mimbres ha de tener una canción para mantenerse tan lozana 50 años después?

Antes se hacían canciones muy buenas (ríe).

En este último disco sí ha recuperado muchas antiguas canciones.

Sí, porque las tenían que pasar por el filtro resinphónico.

Pero son canciones que ya estaban muy bien cuando las estrenó. ¿Por qué era necesario darles esta vestimenta resinphónica?

Porque así demuestro que, cuando la canción es buena, pasa todos los filtros.

Incluso el más electrónico, como la nueva versión de Mi gran noche remezclada por Joe Crepúsculo. ¿Había escuchado antes a Joe Crepúsculo?

No lo conocía, me lo ha aportado mi hijo Manuel, que colabora mucho conmigo.

Joe es más indie que otros colaboradores recientes como Dani Martín, David Cantero o Mikel Izal.

No te metas con ningún colaborador mío, que la tenemos.

No hombre, simplemente digo que la apuesta por Joe es incluso más arriesgada que con los otros.

Mira, aquí el único indie indie soy yo. Yo soy totalmente independiente, desde que empecé mi carrera. Y he tenido buenos apoyos porque al ser independiente puedo elegir a quién quiera, nadie me puede decir lo que tengo que hacer.

¿Ser independiente es lo mejor que le puede pasar a un músico?

Sí, y a cualquier persona y en cualquier oficio. Cuando uno hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, es un hombre libre y feliz. Lo malo es que te manden. Yo tengo mánager, y a mi hijo Manuel, que procuran que siempre vaya por el buen camino.

¿Es buen consejero su hijo?

Muy bueno. Me conoce muy bien porque somos iguales.

¿Funciona igual el RESinphónico en directo que el Sinphónico que grabó hace cuatro años?

Yo te diría que este funciona incluso mejor, porque en directo tiene la presencia, mía y de todos.

¿Usted tiene alguna canción preferida en su repertorio?

Todas son como hijos míos y a mis hijos los quiero a todos por igual.

Pero siempre hay algún hijo con el que conectas mejor.

Ya, pero elegir una es muy complicado cuando tienes una trayectoria tan enorme. Si me dijeras las 25 que más me gustan, te podría contestar. Pero una, con un repertorio de tantos años y tantos éxitos, es imposible.

¿Y alguna a la que le haya cogido manía?

Tengo una costumbre: cuando me canso de alguna canción, la quito de mi repertorio. Y luego a los tres o cuatro meses la vuelvo a poner porque la echo de menos.

¿Por qué le está costando tanto alejarse de los escenarios?

Es mi pasión y me gustaría estar cerca de ellos hasta el final; mi carrera ha sido el gran amor de mi vida.

¿Sigue cantando por amor o por la rentabilidad económica que del negocio de la música?

Eso del negocio me suena fatal€ Estoy porque necesito estar. Hace muchos años que ya no necesito hacer negocios de ninguna clase, es decir, que sigo en esto porque yo quiero y lo voy a continuar hasta que el público quiera.

Sin tener que recurrir al elixir de la eterna juventud o buscar, ¿cuál es el secreto para seguir en plena forma?

No cometer excesos y ser una persona ordenada; yo lo soy. Comer sano, no fumar y no beber mucho€ Esas rutinas y otras me permiten estar en forma.

¿Y para estar tres horas de directo sin pestañear?

Yo pestañeo mucho ehh (ríe)€ Sí que pestañeo, pero si lo que quiere decir es que en los conciertos parece que no me pasan factura sí que me pasan, Acabo cansado, pero luego me recupero con muchas horas de sueño.

¿Alguna vez se aburrió de su profesión?

No, no me ha ocurrido. De otras cosas sí que me he aburrido.

Usted ha tenido la oportunidad de ser testigo de muchas revoluciones musicales, ¿qué opina del momento actual?

La música de hoy tiene muchos caminos, no uno solo€ Es imposible hacer análisis o cálculos sobre si la de antes era mejor o viceversa. Lo qué sí le puedo decir es que en el pasado las melodías eran mejor, pero las técnicas de grabación de hoy también lo son€ Si tengo que decidir, yo me quedo con las letras y las melodías de antes€

¿Se considera un mito?

No, para nada€ No soy un mito; solo soy un artista€ Nada más.

¿Qué encuentra cuando vuelve la mirada al pasado para repasar una carrera inundada de éxitos?

Orgullo y algo de ternura. Me siento conforme de todo lo que he podido hacer, esa es la parte de la que más me siento orgulloso, pero también recuerdo a un jovencito peleando por un sueño.

Su carrera tiene la apariencia de un cuento con un final feliz, pero seguro que también algunas dificultades, ¿no?

Sí que hubo momentos difíciles, pero las dificultades que tuve en mi carrera nunca fueron tan gordas como para no salvarlas.

¿Cuántas maletas necesitaría para guardar todas sus conquistas?

(sonríe) Mejor dejamos lo de las maletas y nos buscamos uno de esos dispositivos que se conectan a un ordenador€ Mis éxitos caben en un pendrive; esos aparatos tienen mucha capacidad. Sobre todo, tienen memoria (vuelve a reír). Todos los años que he entregado a la música caben en un bolsillo.

¿Es usted nostálgico?

No, rotundamente no€

¿Cree que sus logros artísticos han generado muchas envidias?

Eso es algo que no he preguntado nunca, y tampoco yo he notado nada extraño€ Yo voy a lo mío y supongo que ellos a lo suyo.

¿Le falta algo por hacer?

Todavía me quedan muchas cosas por hacer, estoy en ello. Algunas siguen en el almacén a la espera de que yo las saque.

¿Qué se va a encontrar el público de Canarias?

A un Raphael en plena forma.