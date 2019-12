Vestir a lo grande

Adiferencia del resto de eventos que se celebran en esta época del año, la fiesta de Fin de Año es el momento para brillar de verdad. Sin las restricciones de la etiqueta típica del trabajo o los clásicos juicios de la familia, en Fin de Año puedes expresar libremente tu estilo único y lanzarte al máximo con todo el glamur si es que eso es lo tuyo.

Y, aunque en realidad no hay ninguna regla, sí que hay algunas tendencias en moda de otoño-invierno a seguir si quieres asegurarte de que tu look es du jour. Por suerte, estas tendencias no te exigen que compres prendas nuevas, se pueden aplicar a ropa vintage y a tesoros escondidos de segunda mano, para asegurarte de que vas vestida de forma sostenible y estilosa a la vez en tu primer paso a la nueva década.

La única regla a la que me apunto en este Año Nuevo es la de "o vas a lo grande o te vas a casa". Así que, a la hora de elegir un traje, cuanto más glamuroso y extravagante mejor. Piensa en lentejuelas o diamanté; y para las amantes de los pantalones no hay nada mejor que unos de lentejuelas acampanados, fíjate en los de Paul and Joe y Naem Khan. Y para las chicas que vayan con vestido, los de Dsquared2 de corte supermini corto van a ser el centro de todas las miradas (los de Halpern Studio son también fabulosos). Pero, si prefieres algo más majestuoso, échale un vistazo a los vestidos de Simone Rocha, y también si le quieres añadir una chispa de brillo a un vestido largo o a un abrigo, tienes los vestidos de Tadoshi Shoji o el abrigo de Andrew Gn que es ¡pura fantasía!

Los tejidos como el terciopelo o la seda irradian un razzmatazz navideño, y qué mejor que un ingenioso vestido slip, que esta temporada otoño-invierno 2019 se lleva encima de unos pantalones, como los que hemos visto de Jonathan Simkhai o sobre medias negras opacas como los de Sies Marjan. Uno de mis nuevos descubrimientos de esta temporada han sido los vestidos de Anya Fleet, sus slips son tan bonitos que por sí solos son el paraíso.

Hombros 'puffy'

Si eres una maestra de ceremonias en toda regla, y el alma de la fiesta, qué mejor para empezar que la tendencia de esta temporada por los hombros puffy y las mangas sobredimensionadas como los que nos ofrecen Christopher Kane, Isabel Marant y Alexander Mcqueen, o los lazos gigantescos de Fendi y Erdem para adornar tu vestido por delante.

Los monos siempre son una buena opción para Fin de Año, especialmente si quieres una alternativa en tendencia al típico vestido de fiesta. En cuanto a los zapatos, mientras tengan tacón y brillen o lleven joyas, te quedarán fantásticos, y si quieres estar más cómoda ponte unos tacones anchos o de plataforma.

