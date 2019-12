El grupo que ya no quiere ser revelación

Carolina Durante vive su mejor momento y, a pesar de eso, cree que el título de grupo indie revelación del año ya no va con ellos. Se les quedó pequeño hace tiempo. Hoy llegan al Aguere Espacio Cultural, en La Laguna, para demostrar que ellos son estrellas ya desde hace tiempo y que ganan en las distancias cortas, por eso, las salas son su escenario favorito y en ellas van "a saco". Cayetano, Niña de hielo y aquellos jóvenes No tan jóvenes se darán cita esta noche para acudir al que será el segundo concierto de la banda madrileña en Tenerife, después del espectacular directo que ofrecieron en agosto en Puerto de la Cruz, dentro del Phe Festival.

Carolina Durante ha decidido llenar el Wizink Center a un año vista y por eso hace unos días anunciaron su fin de gira en el recinto madrileño. Doce meses antes de que tenga lugar y prácticamente sin dudar de que será un éxito rotundo, las citas en salas se acumulan en la agenda de la formación madrileña que, no obstante, se centra hoy en deleitar a los laguneros.

El bajista de la banda, Martín Vallhonrat, lo tiene claro. "El público canario está empeñado en que el público canario es difícil pero nosotros no notamos nada diferente cuando hemos tocado en las Islas", explica el bajista, quien celebra poder tocar en salas como el Aguere Espacio Cultural. "Después de todo el verano girando de festival en festival, agradecemos volver a sitios pequeños porque lo disfrutamos más. En las distancias cortas todo es mejor", explica Vallhonrat quien concluye que "somos un grupo de directo a saco y eso es lo que le vamos a dar al público del Aguere".

Con todo, no hay demasiadas vacaciones de Navidad a la vista para la formación madrileña. El próximo año llega cargado de trabajo para Carolina Durante que, tras Tenerife, viajará a salas en Zaragoza, donde ya lo tienen todo vendido. Después vendrán Pamplona, Vitoria y Barcelona, entre otras muchas. Tras el parón navideño, en enero seguirán girando por España.

El balance de 2019 no puede ser más positivo para el grupo, que termina este año pudiendo decir que también triunfa en el extranjero. Recientemente estuvieron en Londres y en Berlín y lo primero que son capaces de decir es que "la experiencia fue superbuena". Reconocen que la mayor parte del público era español pero aún así se quedan con esta "experiencia genial" y "con ganas de repetir". "La acogida fue la hostia", resume Vallhonrat, quien adelanta que "vamos a hacer todo lo posible para volver a tocar en Europa porque, en lugares como Londres, ahora sabemos que podemos llenar salas más grandes".

Con todo lo que han vivido en estos dos años, desde que en 2017 lanzaran La noche de los muertos vivientes, el éxito les ha alcanzado, se ha hecho su amigo y parece que no los va a abandonar en mucho tiempo. "Ya hace tiempo que nos vienen diciendo eso de que somos el grupo revelación de la música indie en España pero yo creo que, después de varios años de carrera, 'revelación' ya se nos queda pequeño en algunas ocasiones. Tras llenar dos veces la sala La Riviera (Madrid), eso de revelación se nos ha quedado atrás", sentencia el bajista de la formación. Los miembros de Carolina Durante saben que llevan poco en el mundo de la música "pero ya somos un grupo consolidado, aunque sea por poco tiempo, y está claro que estamos presentes", afirma el bajista.

De estos dos años de carrera musical el bajista afirma que "ha sido todo una locura. Hemos vivido mucho a lo largo de este tiempo y todo esto nos ha permitido darnos cuenta de muchas cosas: hemos tenido que aprender a reaccionar muy rápido, nos hemos acostumbrado a cambiar nuestro pensamiento muy rápido y también hemos tenido que cambiar nuestro proyecto de vida muy rápido", enumera el bajista quien, no obstante, reconoce que "hemos vivido todo esto con mucha ilusión y siempre hemos ido a por todas".

Hace un tiempo, cuando su éxito sorprendía a propios y extraños, los jóvenes madrileños afirmaban que, para ellos, la música no era una profesión a largo plazo. Hoy, dos años después y con cientos de salas llenas a sus espaldas, "seguimos sin verlo como una profesión a largo plazo". El bajista de Carolina Durante es claro: "Esto durará lo que tenga que durar".

Mientras que el batería Juan Pedrayes siempre ha querido dedicarse a esta profesión de una u otra manera, más allá del proyecto de Carolina Durante, el resto de la formación -Diego Ibáñez (voz) y Mario del Valle (guitarra)- no piensa demasiado en el futuro: "Sabemos que ahora mismo es complicado vivir de esto y que hasta ahora hemos tenido suerte". "Sabemos dónde estamos ahora, y viviremos de la música los años que toque pero esto acabará, como todo; es algo que le pasa a todos los grupos", reconoce el bajista del grupo.

Las letras certeras y originales de las canciones de Carolina Durante explican gran parte del éxito del grupo madrileño. Por eso, al plantearse actuar fuera de las fronteras nacionales "teníamos el miedo de que el idioma se convirtiera en una barrera". "Sabemos que gran parte de nuestra baza la juegan las letras de nuestras canciones", reconoce el músico quien, no obstante, añade que "la gente con la que hemos podido hablar después de los conciertos en Londres y Berlín, y que no nos conocían, nos dicen que les encantó".

De este modo, los miembros de Carolina Durante saben que la experiencia en un grado y por eso afirman: "Llevamos mucho tiempo girando y, al final, cuando el directo está bien tocado y es divertido, da igual en qué idioma estemos cantando".

Los seguidores de Carolina Durante y la crítica musical del país esperan ansiosos nuevos temas del grupo pero ellos afirman que la presión no les afecta. "Nos preguntan cómo hacemos para mantener el listón alto desde que sacamos nuestro primer EP pero nosotros no creemos tener ninguna presión porque hacemos lo que nos gusta", relata el bajista, quien añade que "nuestra única vara de medir tiene que ver con hacer lo que a nosotros nos gusta y, como lo estamos haciendo, no creemos que haya nada que mantener".

Imagen para gustar

Los miembros de Carolina Durante saben que a la nueva generación de seguidores hay que ganárselos a través de las redes sociales y, sobre todo, gracias a los videoclips. Han pasado poco más de dos semanas desde que estrenaron el de No tan jóvenes y las reproducciones ya superan las 140.000. Tampoco es de extrañar cuando se han rodeado de Ernesto Sevilla, a la dirección, y de Joaquín Reyes, en uno de los papeles protagonistas. Una corte victoriana, al más puro estilo de la María Antonieta de Sofía Coppola y la actitud gamberra, que ya es sello indisoluble de Carolina Durante, han servido para sumar un nuevo éxito a la carrera de la joven formación.

"Desde que montamos el grupo, cuando ni siquiera nos conocían, teníamos claro que la parte audiovisual y la imagen sería un aspecto muy importante para nosotros", explica Martín Vallhonrat quien reconoce: "Yo me hice fan de la música a raíz de ver videoclips". No obstante, afirma que "es un formato complicado y, aunque hace 30 años pegaba fuertísimo, cada vez hay menos presupuesto para este aspecto. Pero creemos que es algo muy importante y el desarrollo de la música en España viene de la mano de estos vídeos". Con todo ello, no podía ser de otra forma y los integrantes del grupo de Madrid afirman: "Por todo eso, nosotros nos sentimos muy bien por cuidar tanto ese aspecto del grupo".