25 años de la conquista del salón

Hasta que logró colarse en millones de hogares, el universo del videojuego doméstico era de andar por casa. PlayStation aún estaba en una nebulosa cuando la emoción del fútbol se ceñía a una pantalla oscura (en algunos casos se podía alternar con el azul o el verde), un rectángulo, un par de palos y un círculo que iba de lado a lado del televisor. Quien dice fútbol, dice balonmano, hockey o tenis... El punto o el gol se materializaba cuando la bolita en cuestión se colaba entre un hueco central o se extraviaba por uno de los fondos. Más tarde llegó el XZ Sprectrum. Ahí se ganó algo en gráficos, pero la velocidad era similar a la del caballo del malo en una película del oeste.

Todo cambió hace 25 años

Como la gran mayoría de las novedades tecnológicas, Japón se convirtió en el banco de pruebas de la primera consola desarrollada por los técnicos de Sony Interactive Entertainment. Ocurrió el 3 de diciembre de 1994 y en una década se vendieron más de 104 millones de unidades. A juicio de numerosos especialistas, está considerada la mejor consola de quinta generación. Quedó descatalogada 11 años después -el último título que lanzó al mercado fue el FIFA Football 2005- para dar paso a la PlayStation 2. Eso sí, en medio se coló una opción portátil de formato reducido llamada PocketStation (1999).

El lector de DVD fue la principal novedad de un diseño que oscureció su carcaza -la PlayStation se tiñó de negro en lugar del gris de su antecesora- y "adelgazó". En la zona frontal se incluyeron dos puertos USB y las ventas se dispararon hasta 158,8 unidades. Su rentabilidad comercial fue una de las más longeva (el 11 de enero de 2013 salió del mercado y, de nuevo, una variante del FIFA (14) puso punto y final a su existencia. Sony volvió a recurrir a una variante más manejable, la PlayStation Portable, antes de iniciar el tránsito hacia la PS3. Está considerada el "garbanzo negro" de la gama por la multitud de fallos y críticas que recibió en cuanto se oficializó su desembarco en el año 2005.

Su convivencia con la PS2 siempre fue una amenaza dada su poca fiabilidad. Sony no tuvo otra alternativa que reconocer su error e ir en busca de la PS4. En esta oportunidad también colocó en medio una consola más manejable como la PlayStation Vita.

El desarrollador multinacional de videojuegos estadounidense había perdido el paso frente a los avances que ofrecían el Xbox de Microsoft y la Wii U de Nintendo cuando anunció la llegada de la PS4. Con una memoria Ram 8 veces más potente que la PS3, es una de las soluciones a la que más recurren los jugadores que persiguen aspectos tan decisivos en el entretenimiento como son la emoción, la estrategia, los gráficos bien desarrollados y la rapidez de juego.

Las fechas para la PS5 están en el aire, aunque los tiros apuntan a abril de 2020. No pudo ser. A pesar de las prisas que le inyectaron a la cadena de producción, esta no ha podido convertirse en uno de los regalos estrellas de las navidades 2019: las listas de reserva no paran de crecer al ritmo de los rumores que apuntan que será "algo novedoso, lo nunca visto". Y es que, de momento, solo hay buenos propósitos.

De vuelta al 25 aniversario del nacimiento de PlayStation hay que decir que el Gran Turismo, con 10.850.000 unidades, es el videojuego más vendido de toda la historia de PlayStation. El podio lo completan el Final Fantasy II (9.800.000 unidades) y el Gran Turismo 2 (9.370.000). Los gustos de 2019 no se alejan de la velocidad y la acción de los primeros títulos, pero la oferta deportiva está recortando distancias.