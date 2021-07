El internacional español Mikel Oyarzabal ha destacado que Italia, a la que se enfrentarán este martes en Wembley en las semifinales de la Eurocopa, tiene "mucho nivel", pero que ellos "no" son "menos", asegurando que tienen "confianza plena" en poder alcanzar la final y que "en ningún momento" han tenido "dudas".

"Son una selección de mucho nivel, con jugadores de alto rendimiento en grandes equipos, pero nosotros no somos menos. Tenemos confianza plena en nosotros mismos, en lo que hacemos y en la idea que tenemos", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, sabe que será "un partido muy complicado". "Italia ha demostrado el nivel que tiene, llega en un gran momento, pero nosotros también. Son una selección de mucho nivel, pero lo más importante es ser nosotros mismos, jugar igual que hasta ahora. Hemos dado una gran imagen y tenemos que seguir confiando en nosotros mismos", apuntó.

Por otra parte, el delantero de la Real Sociedad explicó que el grupo siempre confió en sus posibilidades en el torneo continental. "Desde el día que llegamos teníamos confianza, sabíamos que éramos un grupo sólido, unido y con nivel y que íbamos a hacer un gran papel en esta Eurocopa, y así lo hemos demostrado. Cada uno es libre de opinar, es parte del fútbol. Nosotros en ningún momento hemos tenido dudas, confiamos en nosotros mismos para lo que queda", afirmó.

En otro orden de cosas, Oyarzabal relató cómo fueron los segundo previos a anotar el penalti definitivo en la tanda de cuartos ante Suiza. "El camino hasta el balón fue un poquito más largo de lo normal. En ese camino le das vueltas a qué vas a hacer; una vez que tomo carrera, la idea es clara. Tenía confianza en que las cosas iban a salir bien. Cuando el míster pidió gente para tirar, yo estaba dispuesto", indicó.

"(Los penaltis) Son cosas que se trabajan. En este mes lo llevamos trabajando mucho tiempo. En un momento puntual puedes tener un poco de suerte, pero detrás de cada tanda hay mucho trabajo. Hay mucha gente trabajando para que Unai pare y nosotros metamos", prosiguió.

El de Eibar, suplente en los dos últimos encuentros, aseguró que acepta el rol que Luis Enrique tenga preparado para él. "Estoy dispuesto a lo que el entrenador me pida. Si hay opción de jugar de inicio, encantado, y si no estaré en el banquillo intentando ayudar a mis compañeros. Todo el mundo quiere jugar, pero solo juegan 11 o 16. El resto, aunque no juguemos, estamos ayudando", advirtió.

Sobre su "amigo" Unai Simón, clave en la tanda de penaltis ante el combinado helvético afirmó que está "más que capacitado, como está demostrando, para defender la portería de la selección". "Ha trabajado durante mucho tiempo para estar aquí. Es un placer compartir con él experiencias como estas", confesó.

Por último, Oyarzabal restó importancia al hecho de que les comparen con la generación más victoriosa de 'la Roja'. "En el fútbol y en la vida, hay momentos en los que se tienen que dar cambios. Es lógico que se eche de menos a gente que ha dado mucho por esta selección, pero está habiendo un cambio generacional. En el fútbol hay un momento en el que tienes que parar. El nivel que ha dado la selección es muy alto, tenemos nivel para enfrentarnos a quien sea", expresó.

"Las cosas no las eliges, te tienes que ir adaptando, es un proceso de aprendizaje que no para. Estoy encantado de vivir estas experiencias, soy un afortunado, quiero seguir aprendiendo", finalizó.

El penalti de Gerard Moreno

Venció a las dudas Gerard Moreno para salir airoso de un momento decisivo, la tanda de penaltis de los cuartos de final de la Eurocopa 2020, a la que acudió intentando olvidar el fallo frente a Polonia y levantando a España de un mal inicio tras los fallos de Sergio Busquets y Rodri Hernández.

"Intenté no pensar en el último penalti que había lanzado y estar calmado", recuerda con los medios de la Federación de un momento ya imborrable en su carrera. En una Eurocopa en la que el gol se le ha resistido y no ha podido extender su gran dinámica goleadora del Villarreal, asumió la responsabilidad y no falló. "Pensé en la gente que me apoya en el día a día y, sobre todo, cogí fuerza para ir decidido. Me sentí convencido y pudo ir dentro. Es verdad que cuando fallas un penalti el siguientes vas con dudas pero por suerte pudo ir bien", afirmó.

Antes del lanzamiento, el seleccionador Luis Enrique Martínez había elegido a varios jugadores como opciones y ellos mismos marcaron el orden. "El míster dio una lista de siete y ocho jugadores y nos fue preguntando quien tenía confianza para lanzar el penalti". "En un momento así te tienes que sentir preparado y con confianza para poder afrontarlo. Hemos entrenado durante este mes muchas veces los penaltis y por suerte pudimos pasar", agregó.

Para Gerard la tanda final ante Suiza no se debió celebrar porque asegura que hicieron méritos suficientes para lograr antes el pase a las semifinales. "Fue un partido en el que merecimos no llegar a penaltis, haberlo ganado antes. Fue una tanda con muchas emociones, con tensión, las semifinales en juego y al final la disfrutamos mucho con un subidón increíble", sentenció.