Ayoze y Pedri, el acento canario de la campeona

A la esperada presencia de Pedri González (Tegueste, 25/11/2002) en la convocatoria de la selección española para la Eurocopa de Alemania, se unió la de otro jugador canario que no había entrado en los planes de casi nadie, Ayoze Pérez (Santa Cruz de Tenerife, 29/7/1993). Mientras que el futbolista del Barcelona sí había tenido recorrido en la absoluta –18 encuentros y participación en la Eurocopa de 2021 y en el Mundial de 2022, siempre con Luis Enrique como entrenador–, el del Real Betis recibió el premio en el momento preciso.

Pedri llegó al campeonato continental con la etiqueta de fijo para Luis de la Fuente, que tuvo que esperar a los ensayos previos a la Eurocopa para poder darle minutos —ya se conocían de la Olímpica–. Las lesiones le habían apartado de los anteriores encuentros dirigidos por el riojano.

La primera coincidencia se produjo el 5 de junio de 2024, en el amistoso contra Andorra que sirvió para terminar de definir el camino hacia Alemania. Tres días después repitió en el test ante Irlanda del Norte. Ese día no solo fue titular, sino que aportó dos goles. Pedri había recuperado su mejor versión después de unos meses condicionados por los problemas físicos. Llegada la hora de la verdad, el tinerfeño mantuvo su protagonismo.

Formó parte del once en el duelo inaugural contra Croacia –3-0 y una asistencia– y conservó esa condición en el triunfo ante Italia –1-0–. Después de descansar en el partido ante Albania, regresó al equipo titular en la eliminatoria de octavos de final con Georgia. Hasta ahí, todo había salido a pedir de boca para el centrocampista. Pero la mala suerte volvió a cruzarse en su camino. En los primeros minutos del cruce de cuartos de final contra Alemania, pisó mal después de una dura entrada de Toni Kroos y sufrió un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. No pudo contener las lágrimas de camino a los vestuarios del Stuttgart Arena. Sin tener claro cuál era el alcance real de la dolencia, ya intuía que su aventura en la Eurocopa podía haber terminado. Y así fue. Al día siguiente se confirmó el diagnóstico. Pedri siguió en la concentración de la selección, pero no para jugar, sino para comenzar la fase de recuperación. Nadie quiso que se fuera. El teguestero vivió desde dentro el resto del campeonato.

El otro canario de la Roja tampoco pudo completar la Eurocopa tal como le habría gustado. Ayoze solo se había podido asomar a la selección con un par de actuaciones con la Sub 21 en 2014. Tuvo que esperar una década para recibir la llamada de la absoluta. Su paciencia y su perseverancia le brindaron la oportunidad de vivir un gran torneo cuando ya casi nadie apostaba por él para algo así. El santacrucero fue la sorpresa de la citación de Luis de la Fuente con vistas a los ensayos previos a la Eurocopa. Y también de la lista definitiva. Debutó en el test ante Andorra –marcó un gol– y cumplió otro sueño al intervenir como reserva en el España-Italia. Una lesión muscular le obligó a parar.

