La unidad B de España se pone a prueba ante las 'Aguilas Negras'

España cierra este lunes su participación en el grupo B en un encuentro ante Albania que no tendrá trascendencia en la clasificación para los nuestros, tras asegurar el liderato ganando a Italia. Sin embargo, sí permitirá a Luis de la Fuente dar minutos a jugadores que no los han tenido hasta ahora, y descanso a los que ha utilizado ante Croacia e Italia.

La unidad B

De la Fuente podría alinear un once formado por David Raya; Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Merino, Zubimendi; Oyarzabal, Dani Olmo, Ferran; Joselu. Fermín y Baena también tendrá minutos ante los albanos, que necesitan ganar para poder optar a clasificarse como segunda, en el caso de que Croacia gane a Italia, o como tercera si la azzurra gana a los balcánicos. El seleccionador español quiere mantener la impronta de juego del equipo pese a las rotaciones, con una presión asfixiante tras pérdida y tratando de someter al rival desde la posesión.

El seleccionador español advirtió que "Albania no nos ha sorprendido, pero es cierto que todavía no se ha visto la cara real de algunas selecciones. Algunas se han puesto a un ritmo competitivo alto muy rápido, pero hay otras de las que se denominan favoritas o candidatas que todavía no han puesto en marcha la maquinaria. Y ahora llegamos a octavos y ya no hay margen de maniobra o de error. En octavos veremos el potencia real de todas".

Los albaneses, por su parte, son un rival férreo en defensa y muy rápido a la contra. Un adversario que exigirá a los españoles, como hizo con italianos y croatas, a los que llegó a dominar en el marcador durante los partidos. Su seleccionador, el exbarcelonista Sylvinho, secundado en el banquillo por Pablo Zabaleta, dirige a las Águilas Rojas, que tratarán de hacer historia clasificándose para la eliminatoria de cruces. Algo que no lograron en su única participación en la fase final de una Eurocopa, en 2016, con Di Biasi en el banquillo. "España mantiene una línea especial de juego con mucha posesión y un mediocampo muy fino. Pero esta selección tiene algo más: unos jugadores muy verticales por banda. Juegan muy bien por dentro y muy bien por fuera. Te pueden matar en cualquier momento. Y es un equipo muy bien organizado en defensa. Está claro que España es el mejor equipo del grupo, es un equipazo. Nos toca jugar un partidazo, pero tengo gente con mucho coraje y ambición", apuntó el que fuera lateral del Barça y del Celta.

La UEFA sanciona a Daku

Los albaneses cuentan en sus filas con Kristhan Asllani, el jugador del Inter, como futbolista más destacado. Strakosha, el portero del Brentford, está rindiendo a un gran nivel, y en la delantera Rey Manaj trabaja mucho para dar alternativas a la tripleta de hombres que se mueve a su espalda (Asani, Laçi y Bajrami). La Comisión de Ética y Disciplina de la UEFA multó este domingo a la Federación Albanesa de Fútbol con 47.500 euros por los incidentes ocurridos durante el partido contra Croacia, disputado en Hamburgo estadio el 19 de junio de 2024. Además, ha sancionado al delantero albanés Mirlind Daku con dos encuentros, porque cogió el megáfono de los aficionados rojinegros tras el partido contra Croacia y profirió cánticos contra los macedonios.

Una de las características de los de Sylvinho es su buena puesta a punto en los partidos, con goles en el primer minuto ante Italia y en el 11 ante los croatas. Los de De la Fuente deben salir muy concentrados y presionar muy arriba porque se trata de un equipo muy vertical que aprovecha los espacios y finaliza todas las jugadas, circunstancia que le permite reorganizarse después en defensa. Otro rasgo es el mestizaje de esta selección que cuenta en sus filas solo con siete futbolistas nacidos en territorio albanés y 19 llegados de fuera, entre ellos tres de Kosovo, que no es reconocido como país por naciones como Serbia. A los tres de Kosovo se suman cinco suizos, tres macedonios, tres griegos, dos alemanes, un italiano, un inglés y el español Balliu.

ONCES PROBABLES

ALBANIA: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani; Asani, Laci, Bajrami; Rey Manaj.

ESPAÑA: Raya; Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Mikel Merino, Zubimendi; Ferran, Dani Olmo, Oyarzabal; Joselu

ÁRBITRO: Glenn Nyberg

ESTADIO: Düsseldorf

HORA: 21:00