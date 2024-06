Países Bajos se enfrenta a su maldición con Francia

La estadística frente a Francia conmina a Ronald Koeman a forzar la reacción de Países Bajos. Los naranjas han perdido siete de los últimos ocho duelos, entre ellos los dos últimos de la fase clasificatoria, y su último triunfo data de 2018. Los dos favoritos del grupo vencieron en el estreno (los naranjas a Polonia por 2-1 y los azules a Austria por 1-0), lo que resta dramatismo al encontronazo.

Países Bajos cuenta con que Kylian Mbappé estará en el campo. Algo preocupante. En las dos derrotas más recientes (4-0 y 1-2), el astro anotó cuatro de los seis goles. "Le veremos con la máscara", dijo con seguridad el centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders con seguridad. Como si tuviera mayores certezas que Deschamps y el resto de los compañeros de Mbappé, que sólo se atrevieron a admitir que presentaba una franca mejoría.

Weghorst celebra el gol a Polonia que dio el triujnfo a Países Bajos. / Robert Ghement / Efe

En la concentración de Países Bajos sobrevuela una incógnita parecida. ¿Dará Koeman la titularidad a Wout Weghorst después de su fundamental aparición frente a Polonia? El delantero emergió desde el banquillo en el minuto 81 y en el 83 se apuntó el gol de la victoria. "Woug se molestó cuando le dije que no sería titular", explicó luego Koeman, feliz porque el ariete recondujera su enfado en sentido positivo para afearle, con ese gol, la suplencia.

Zanjado el tema político

Deschamps no anduvo muy expresivo, aún molesto porque en la anterior comparecencia, previa a la cita con Austria "hubo ocho preguntas y siete y media no eran de fútbol", apuntó, aludiendo a las que tenían cariz político por la crisis gubernamental de Francia y las respuestas de sus hombres.

"Koeman siempre me decía lo que pensaba, lo que no ocurre con todos los entrenadores. Países Bajos es un equipo que domina muy bien su estilo" Antoine Griezmann — Delantero de Francia

"Estoy aquí como futbolista y tengo mucha notoriedad, pero no tengo por qué utilizarla", contestó Antoine Griezmann, renunciando al debate para no crispar a Deschamps. El delantero del Atlético es uno de los jugadores de su mayor confianza. También lo fue de Koeman en el Barça. "Siempre me decía lo que pensaba, lo que no ocurre con todos los entrenadores. Me encanta su estilo de juego, Países Bajos es un equipo que domina muy bien su estilo", analizó.

Si Mbappé es suplente, el brazalete lo lucirá Griezmann, el más antiguo del grupo desde su debut en 2014. Acumula 130 partidos con el escudo del gallo y ha anotado 44 goles. Es el cuarto máximo realizador de Francia después de Giroud (57), Thierry Henry (51) y Mbappé (47).