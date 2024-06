De la Fuente deja en el aire que Lamine y Nico Williams sean titulares

El seleccionador español, Luis de la Fuente, no quiso dar pistas sobre la alineacion que presentará frente a Croacia en el debut en la Eurocopa. El riojano incluso afirmó que "ya veremos si Lamine y Nico son titulares, como se da por hecho" y defendió a Ayméric Laporte por las críticas recibidas por su baja forma, que ahora se ha trasladado en forma de molestias musculares.

De Lamine Yamal quiso matizar que "es un niño con un talento que solo lo tienen los elegidos, es de los tocados por una varita de Dios. En este apartado de entender las situaciones, también sucede. Le damos normalidad y lo arropamos. Desde la humildad crecerá mucho más".

De la Fuente entiende que "hay que tener equilibrio" con los jóvenes y evitar que caigan "cuando reciban críticas feroces". El riojano defendió a otros jugadores como "Ferran o Ayoze, que en estas posiciones es un lujazo. Ya veremos si juegan juntos Nico y Lamine, como se da por hecho, vamos a esperar".

En las últimas horas se ha hablado mucho del estado físico de Laporte, sobre el que aclaró que "podría jugar mañana, pero habría que arriesgar y no lo vamos a hacer. Trabaja al margen y está bien, tendría opciones de jugar y hay que ver cómo evoluciona de cara al jueves. Si todo pasa con normalidad, estará para jugar".

España cierra la preparación de su debut sin Laporte / EFE

Ante la insistencia de los medios, De la Fuente quiso aclarar que "Laporte no está lesionado, tiene unas molestias, podría jugar mañana, pero he decidido no tomar riesgos por precaución. Está perfectamente, a ver si salimos de este debate. Llegó cuando había pactado con él, está motivado y es uno de los mejores jugadores en su puesto".

"España es el país más grande"

De la Fuente no cree que su equipo está infravalorado ni que el handicap de la falta de público español pueda perjudicar. De todos modos, el míster lanzó un mensaje patriótico: "Nos cuesta todavía mostrar el sentimiento nacional, lo hemos hablado, es nuestra responsabilidad, tenemos que transmitirle a la gente, que sienta el orgullo de país, poco a poco se conseguirá y con la victoria es la mejor manera".

Su discurso se acentuó al afirmar que "España es el país más grande para mí, pero debemos mejorar en ser más orgullosos de ser españoles".

Confianza del presidente

De la Fuente recibió esta semana la visita de Pedro Rocha y el presidente le transmitió calma: "Pedro Rocha nos dio su apoyo, calma y tranquilidad. Mostró cercanía con nosotros y no nos ha marcado ninguna pauta, ni nos ha puesto un mínimo ni ningún resultado. Confía ciegamente con los que trabajamos aquí, todos los de la expedición y nos dejaremos la vida para lograr un gran resultado. A ver hasta donde llegamos".

El técnico quiso restar presión a sus pupilos reflexionando que "aquí no hay que simplificar, no solo gana uno y el otro es un fracasado. La idea que tengo es que cuando lo doy todo, no puedo dar más".