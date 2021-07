Llevan ya 35 días concentrados en esta Eurocopa, ¿el cansancio empieza a notarse en todo el cuerpo?

Estamos con muchas ganas y dónde queríamos. A medida que hay más partidos sube el cansancio, pero también en las otras selecciones. En una semifinal de una Eurocopa das más de ti porque es un partido muy ilusionante, ante unas semifinales de Eurocopa. Estamos a un paso de la final y hay que dar el cien por cien.

Parece difícil de mejorar un clásico como un Italia-España

Son dos selecciones con gran fútbol, punteras, de las mejores del mundo, y será muy atractivo para todos. Será muy bonito, pero a la vez muy difícil para ambos. Los detalles marcarán la diferencia.

¿Llegan a intimidar Chiellini y compañía?

Eso no, pero sí que tenemos respeto hacia una selección que tiene grandes jugadores, con una gran carrera profesional y muchos años de experiencia. Nosotros también merecemos el respeto, igual que ellos, estamos entre las cuatro mejores de Europa.

¿Cómo lleva el eterno debate del ‘9’ en la selección?

Este debate siempre ha estado y estará. Dentro estamos tranquilos, haciendo las cosas bien. A los que somos delanteros, nos gustaría marcar y ayudar en este aspecto, aunque el delantero tiene que hacer muchas más cosas en la selección y aportar el máximo.

¿Pero la Roja tiene gol?

Somos una de las selecciones más goleadores de la Eurocopa, hemos hecho grandes partidos desde el principio con méritos para ganar en todos. Tenemos una gran selección a nivel de juego ofensivo, no solo los delanteros pueden marcar. El gol puede llegar de futbolistas partiendo de todas las líneas y esto es buenísimo para el equipo.

"No estoy teniendo suerte, pero trabajo para que la próxima entre"

Usted debe estar como loco por marcar su primer gol en esta Eurocopa...

Siempre quieres marcar y yo soy el primer interesado en que pueda entrar la pelota. Pero lo importante es que tenemos una selección de gran talento, con gente joven y con hambre, a la que también se añaden jugadores con experiencia. En mi caso, voy a seguir trabajando para que lleguen los goles, dar lo mejor de mí y que todo sea en beneficio del equipo.

No ha marcado, pero desde fuera desprende que se siente con confianza, ¿es así?

Llevo años, sé como va esto y depende de rachas. Vengo de una gran temporada a nivel goleador y me gustaría que también se produjera aquí. No estoy teniendo suerte de cara a puerta, pero trabajo para mejorar y que la próxima entre. Debo tener ocasiones para estar cerca del gol. Éste es el camino.

¿Supongo que tranquiliza ver cómo en general el juego fluye más allá del acierto final?

Tenemos una idea muy clara en cada posición y lo que buscan el míster, el staff. Contamos con una identidad de juego que nos caracteriza. Todo el mundo tiene muy claro lo que debe hacer y ayuda.

"La química aquí dentro es muy grande"

¿Cómo ha vivido la situación de Morata, con todo lo que ha generado a su alrededor?

Estamos al margen de todo. Creo que lo más importante es lo que pase aquí dentro y el ambiente entre nosotros es espectacular. La química es muy grande. La clave del éxito puede pasar por ahí, de cuanto de juntos estemos. Lo de fuera va a estar y lo importante es apoyarnos a muerte, que es como estamos haciendo durante el torneo.

¿Se focaliza más la crítica en jugadores de Barça o Madrid o con huella en estos equipos?

No estamos pendiente de esto. Tras cada partido se hablarán de muchas cosas y si hay fallos, pues se comentarán, pero estamos muy tranquilos y apartados de este tipo de temas.

¿Qué representa para usted jugar una semifinal de toda una Eurocopa en Wembley?

Representa jugar una semifinal de la Eurocopa. Estamos cerca de tocar el cielo al llegar ya a esta ronda. Esperamos un partido con mucha intensidad, con muchas ganas y esperamos que vaya rodado.

¿Sueñan con levantar el título el próximo domingo?

Lo soñamos porque hemos llegado hasta aquí. Todo lo que estamos haciendo sobre el terreno de juego en estos partidos nos invita poder soñar.

Después de ganar la Europa League con el Villarreal, ¿ha hecho alguna promesa de conseguir un doblete histórico con la selección?

Ojalá podamos ganar la Eurocopa, sería super importante. Pase lo que pase, es un año inolvidable pero sería un sueño. Ganar un título con tu país es lo más bonito que te puede pasar en el fútbol.

"Pedri es increíble, se quiere comer el mundo"

¿Dónde estaba usted con 18 años?

Llegué a Villarreal, era mi primer año de juvenil y la primera vez que vivía fuera de casa de mis padres.

¿Y cómo valora lo que está haciendo Pedri con esa edad?

E increíble, pero se ha ganado lo que tiene. Es un chaval humilde, trabaja, es muy bueno y con un gran futuro por delante. Cuando llevas años de experiencia, como puedo ser yo, y ves a un chico así, te pones en su lugar y solo puedes que alegrarte. Lo bien que soporta la presión del Barça y la selección, con naturalidad, con ganas de mejorar, de comerse el mundo, como tiene que ser con 18 años.

Los penaltis están de moda en la Roja, ¿nos puede explicar qué procedimiento sigue?

Siempre hay un estudio de los porteros rivales, pero intento no pensar hasta el momento de lanzar el penalti. Trato de ejecutar lo más tarde posible, que el portero decida antes que yo, aunque eso a veces no pasa y debes tener idea fija, En una tanda, en el recorrido desde el centro del campo intentas no pensar en lo que vas a hacer. Me centro en lo que me da fuerzas y tranquilidad. En mi mujer e hijas.

En Wembley no estará Sommer, pero sí el gigante Donnarumma, ¿Un portero tan corpulento condiciona mucho un penalti?

Influyen muchas cosas. El portero juega sus cartas, también hay el ruido, la tensión del momento decisivo...cosas ante las que intentas estar el máximo calmado posible.

¿Cómo recuerda su etapa con el Espanyol?

Con felicidad y alegría. Son etapas que uno pasa y me quedo con todo lo bueno que me sucedió. Guardo grandes amigos y muchísimo cariño.

¿Qué sigue valorando a día de hoy de esos años?

Valoro muchas cosas. Llegué sabiendo que tenía un reto muy importante y recibí un cariño muy grande, inmenso, que todavía sigo notando estando en el Villarreal. La afición perica siempre está allí, apoyando y es lo que más valoro del paso por el Espanyol.