La familia Torres ha sido elegida la marca de vino más admirada del mundo (‘The World’s Most Admired Wine Brand’) por los profesionales del sector, según el ranking publicado por la revista de referencia Drinks International. La centenaria bodega familiar del Penedès ha conseguido la primera posición por quinta vez en las once ediciones de este prestigioso ranking global y continúa encabezando la lista europea (‘Most Admired Wine Brand in Europe’).

Este ranking se obtiene a partir de una encuesta realizada a más de 200 expertos en vino de todo el mundo, entre los que figuran sumilleres, compradores de vino, mayoristas, propietarios de bares, Masters of Wine, escritores de vino, educadores y otros especialistas en vino. A estos se les pide que nombren las cinco marcas de vino que más admiran, teniendo en cuenta aspectos como la calidad y consistencia del vino, la relación calidad-precio y la solidez de la marca.

Referente indiscutible a nivel internacional

Entre los elogios que ha recibido Familia Torres por parte del jurado, la revista británica destaca el comentario que califica la bodega como “un referente indiscutible a nivel internacional” o el que explica que “Familia Torres sigue elaborando una gama de vinos de calidad a diferentes niveles, combinando lo mejor de la tradición y modernidad.”

El artículo también menciona algunos de los hitos alcanzados por Familia Torres en 2020, como el 150 aniversario de la bodega y el cumplimiento de su objetivo de reducción de emisiones de carbono del 30% en todo su alcance desde 2008, mientras que ya se avanza con la finalidad de tener un impacto positivo en el clima en 2050.

El editor de Drinks International, Martin Green, señala. “The Most Admire Wine Brands 2021 pone el foco en los elaboradores más icónicos, emocionantes e innovadores del mundo”. Y añade: “Ganar un lugar en esta prestigiosa lista es un gran logro. Hay miles de marcas de vino que compiten por captar la atención en todo el mundo, pero solo 50 marcas de prestigio han conseguido entrar en el ranking”.

Según Miguel Torres Maczassek, director general y miembro de la quinta generación de Familia Torres: “Este es un gran reconocimiento para nuestra familia y todo el equipo. Haber sido elegidos la marca de vino más admirada del mundo por quinta vez en 11 años nos llena de orgullo y satisfacción, y por supuesto es un enorme reconocimiento al extraordinario trabajo, dedicación y atención a la calidad y la excelencia de nuestro equipo, distribuidores y miembros de la familia”.

Familia Torres

Arraigada en la tradición vitícola del Penedès desde el siglo XVI, la Familia Torres fundó su bodega en Vilafranca del Penedès en 1870, hace 150 años. Cada generación ha transmitido de padres a hijos la pasión por la cultura del vino desde el respeto por la tierra y la tradición y la apuesta por la innovación. Hoy, la quinta generación se focaliza en la elaboración de vinos de viñedos singulares y fincas históricas y en la recuperación de variedades ancestrales para adaptarse al cambio climático. La lucha contra la emergencia climática es, desde 2008, uno de sus ejes de actuación, mediante acciones de adaptación y mitigación para reducir las emisiones de CO2. Presente históricamente en el Penedès, Conca de Barberà, Priorat y Costers del Segre, Familia Torres cuenta también con viñedos y bodegas en las principales zonas vinícolas españolas –Rioja, Ribera del Duero, Rueda y Rías Baixas–, así como en Chile y California. Es miembro de las Primum Familiae Vini, asociación que integra doce de las familias centenarias elaboradoras de vino más prestigiosas de Europa, y fundadora de International Wineries for Climate Action, que impulsa la descarbonización del sector.