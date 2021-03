La isla de La Palma es probablemente el territorio canario que mejor está sobrellevando la crisis económica generada por la pandemia. Apoyada en un sector primario fuerte, se prepara para reactivar el sector turístico del que sigue recibiendo inversiones privadas y mirando hacia el cielo estrellado con la posible llegada de nuevos telescopios a sus cumbres que también generan economía y oportunidad de empleo.

¿El sector primario palmero está ayudando a que la crisis no sea tan grave en La Palma?

Nos ha ayudado a no destruir tanto de tanto empleo como han destruido otras islas. El vicepresidente del otro día decía que se está destruyendo casi un 10% menos en total que el resto de islas. Nuestro producto agrícola nos ha sustentado durante la pandemia, y principalmente el plátano, el aguacate y queso para los que hemos entendido especial atención durante la pandemia porque no era tampoco sencillo colocarlos durante esos primeros meses de dificultad. Tenemos la suerte, me lo dicen todos los presidentes de otras islas, de tener este sector agrícola potente y que vertebra parte del PIB de la isla.

¿Sigue siendo La Palma la despensa de Canarias?

No, yo creo que nos hemos perdido bastante. Hemos perdido en el cultivo de medianías tan manido por los políticos en cada campaña electoral. Hemos perdido bastante y se está intentando por parte del Servicio de Agricultura recuperar esos cultivos. Recientemente se ha creado una nueva asociación de olivo en la isla y se está trabajando con el sector de la piña tropical y otros productos para recuperar las medianías.

El campo palmero al menos respira de la sequía.

La capacidad actual de los embalses casi que nos permite llegar a verano con cierta esperanza y tranquilidad que no teníamos en años anteriores. La realidad del agua en la isla es que, en septiembre y octubre pasado, si no llegamos a activar los pozos se hubieran secado fincas de plátano y zonas de cultivo en la zona alta de El Paso, por ejemplo, de proteas y aguacates. Pusimos en funcionamiento esos pozos y ahora seguimos trabajando sin parar. Y todo eso hace que miremos al futuro con más optimismo del que teníamos. Pero llegamos a una situación de sequía muy compleja y difícil.

¿El modelo ha sido positivo para afrontar ahora el futuro?

Yo creo que nos ha ayudado tener un modelo deficitario turístico, porque está claro que necesitamos más camas en la isla si queremos tener más conectividad y un poco más de turismo. Pero bueno, al final ese déficit nos ha ayudado a no tener tanta dependencia de un sector que se ha ido a cero y del que hemos intentado también estar cerca. Y no solo el sector turístico de la cama y el coche alquiler, sino de la hostelería que gira en torno a ello, los comercios y la situación de Santa Cruz La Palma por la ausencia de cruceros. Para ellos hemos sacado ayudas por valor de 3,5 millones de euros que se repetirán este año.

¿Qué pasará con los grandes hoteles de la Isla?

Han entendido que La Palma es una oportunidad en el futuro. Están realizando inversiones para rehabilitar sus instalaciones y ofertas. Para nosotros es importante mirar al futuro para seguir siendo un único territorio libre de Covid. Durante la pandemia muchas personas nos han puesto en el mapa y han dicho que quieren estar aquí. No sé si el turismo de masas se ha terminado, parece indicar que sí, y ahí surge una oportunidad clave, importantísima para la isla. Muchas personas se acercan a la isla para ver posibilidades de futuro de ese turismo ecológico responsable con el medio ambiente y de economía circular.

Pero La Palma también es ciencia.

Se habla mucho del TMT pero también hay otros telescopios que eligen la Isla para ubicarse. Entienden que nuestro cielo es único. Recientemente han anunciado un nuevo telescopio solar. Se siguen construyendo los Cherenkov, que son trece. Para nosotros es importante que se instale el TMT en la isla, pero si no será otro. Se ha hecho un grandísimo trabajo por parte del Instituto de Astrofísica de Canarias, apoyado siempre por las administraciones públicas. Y seguiremos en esa línea. Yo creo que también una gran noticia que este año nosotros inauguramos el Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos, con lo que no nos hemos quedado quietos durante esta pandemia de cierre turístico y hemos seguido avanzando en las estructuras turísticas que también necesitamos en la isla.

¿Es el momento para La Palma?

Sí, estoy absolutamente convencido. Tenemos una oportunida única. Dicen que de las peores crisis salen las mejores oportunidades. Yo creo que eso es lo que va a suceder con nuestra isla y nos hemos posicionado como un destino seguro, libre de Covid, con una buena gastronomía, con una buena oferta alojativa, escasa, pero de mucha calidad. Y esa es la línea que vamos a apostar.