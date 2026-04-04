Los fieles Z elevan la «fe de impacto» bendecidos por el pop y los retiros

La fe mueve montañas, más si cabe cuando la montaña tiene 20 años, le gusta el indie y lidera un fenómeno de masas con capacidad para llenar recintos como el Palacio Vistalegre de Madrid. Existe un fenónemo ya en marcha que congrega a los fieles de la Generación Z fuera de las misas y las parroquias. Se autodesignan como grupos musicales cristianos, entre los que están los más conocidos, como Hakuna Group Music, que cuenta millones de visualizaciones en YouTube.

Pero no se trata solo de música. Hakuna es un movimiento internacional que desarrolla multitud de actividades, en el que la banda de pop es solo un tentáculo más. Aunque no es el único, en Canarias Emaús o Effetá son otros ejemplos. Dentro del abanico de posibilidades, organizan «retiros de impacto» y mantienen una relación con el Opus Dei confesa en entrevistas. Por la emocionalidad que predican en estas escapadas espirituales de fin de semana levantan suspicacias en la Conferencia Episcopal Española (CEE). «Es un tema un poco pantanoso, pero lo que la CEE quiere es que la fe no se quede en una experiencia de fin de semana», razona Raúl García, guitarrista y compositor de Shemá.

Conviene pues, hacer distinción. Porque no es lo mismo «un retiro espiritual» de fin de semana donde al «caminante» -como se les denomina internamente a los participantes- le quitan el móvil y le ponen una venda en los ojos, que una hora santa semanal con canciones en acústico.

La visión de la Diócesis de Canarias no comulga con las críticas realizadas por la CEE. Desde las parroquias del Archipiélago se apoyan las distintas iniciativas, sean retiros o no, que provienen desde estos grupos, llegando a formar parte activamente de los proyectos. Tal es el caso del Gaudium Fest, del que son organizadores: «Un concierto de alegría y oración comunitaria» -reza el anuncio publicado en la web de la Diócesis- de libre acceso, previsto para el 11 de abril, en el que distintos grupos de música cristiana actuarán en la Plaza de Santa Ana de la capital de Gran Canaria.

Dentro de la cartelera, compuesta por cinco bandas, encabeza un nombre de gran reconocimiento: Hakuna Group Music, «la costilla pop del Opus». Concretamente, se trata de una banda compuesta por miembros del ‘filial’ de la agrupación católica en Gran Canaria.

El festival se plantea como una «iniciativa de primer anuncio»: acciones que buscan transportar el mensaje del catolicismo de las estructuras tradicionales a ambientes cotidianos, como plazas, bares o, incluso, redes sociales. En palabras del doctor en teología Xavier Morlans -en una conferencia publicada en la web de la CEE-, «se designa una realización específica de la sacramentalidad, es decir, un núcleo fundamental de la Palabra de Dios», bajo una doble función: generar el «primer encuentro con Jesucristo» y retroalimentar «la vida con y en Cristo».

«Se trata de un encuentro en el que poder juntar, no solo a los miembros de la Iglesia, sino a cualquier ciudadano, para celebrar la alegría de ser hijo amado de Dios». Así define Javier Cabanas, el portavoz que la Diócesis de Canarias ha remitido a LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, el Gaudium Fest. «Somos un grupo de laicos que comentamos la iniciativa a nuestro párroco y él la elevó al obispo. Le pareció una magnífica idea y nos están apoyando en lo que necesitamos».

Durante el festival actuarán cinco grupos y está planteado que, en los cambios entre bandas, haya «momentos de oración, testimonios, vídeos y otras sorpresas».

El principal grupo organizador de retiros espirituales de adolescentes, Effetá, suma en WhatsApp una comunidad de un centenar de seguidores

Otra de las bandas es Shemá, un proyecto de evangelización nacido en Málaga en 2022 formado por siete integrantes. Componen canciones sobre cómo viven su fe y las presentan en conciertos y encuentros diocesanos de distintas latitudes de España. Según suscribe el guitarrista de Shemá, detrás de cada experiencia de impacto «debe haber un trabajo de maduración de la fe, en el que realmente empecemos a discernir entre lo que creemos y lo que realmente es el cristianismo y el catolicismo».

La fe, a ojos de Shemá, es un proceso profundo, que implica razón y voluntad, y en ningún caso sustituye ir a misa: «La Eucaristía te da unas cosas y la vivencia de composición de tus sentimientos o de tu oración es otra». «En general, creo que se nos entiende poco, pero nosotros lo que tenemos que hacer es seguir explicando y seguir mostrando nuestra vivencia a través del ejemplo y a través de la naturalidad», continúa.

Si bien es la primera vez que se realiza en Canarias, está basada en un proyecto que la Asociación Católica de Propagandistas lleva a cabo en Madrid: la Fiesta de la Resurrección. En la edición de este año, los tres artistas más destacados en el cartel son Cali & El Dandee, Beret o Dj El Pulpo, orientados a un público más joven. En este sentido, estos eventos se conciben, parafraseando el comunicado emitido por la Conferencia Episcopal, como «herramientas de evangelización» para llegar a la generación Z. «No tengo dudas de que ha habido un incremento de jóvenes que asisten a la Iglesia», afirma.

Familias eucarísticas

«Hakuna es el grupo de música más grande del mundo, se organiza a nivel diocesano. Hay diócesis en las que ese grupo ha ido creciendo, y una de esas es la de Canarias». En su web, se definen como «una familia eucarística que nace en Río de Janeiro en la Jornada Mundial de la Juventud de 2013». «Somos grupos de cristianos que, juntos, seguimos a Cristo, compartiendo un estilo de vida que aprendemos arrodillados ante Cristo Eucaristía», añaden en su página.

Dentro del conjunto de actividades que ofrecen se incluyen una serie de retiros ‘de impacto’: encuentros espirituales intensivos, generalmente durante el fin de semana, diseñados para generar un reencuentro personal con Dios y un cambio de vida. Lo que ocurre dentro está revestido de oscurantismo «para no estropear la experiencia de impacto».

A este tipo de iniciativas es a las que van dirigidas las críticas realizadas por la Conferencia Episcopal en su nota doctrinal, que alega que determinados «movimientos y asociaciones eclesiales» utilizan una actitud «emotivista» durante las iniciativas de primer anuncio, que pueden volver a una persona «más fácilmente manipulable». El escrito recoge literalmente «el peligro de pretender suscitar algunos comportamientos mediante un ‘bombardeo emocional’», que podría considerarse «una forma de ‘abuso espiritual’».

Los fieles Z elevan la «fe de impacto» bendecidos por el pop y los retiros / ED

Hakuna no es el único grupo que realiza estos retiros. En el Archipiélago, Effetá, orientado a los jóvenes entre 18 y 30, o Bartimeo, entre 16 y 18 años, son otros ejemplos. La Diócesis de Canarias, a pesar de la posición de la Conferencia Episcopal, apoya activamente a estos grupos, promulgando sus actividades tanto en su página web como en las mismas parroquias de las Islas. Cabana fue coordinador durante varios años de Emaús, un grupo orientado a los adultos de más de 30 años: «En la misma parroquia que se organizan los retiros de Emaús está el grupo de Hakuna».

Los retiros de impacto están rodeados de un gran secretismo. Los asistentes no pueden utilizar sus dispositivos móviles y se insta a los que ya lo han experimentado a que no comenten la experiencia: «No te puedo contar mucho sobre los retiros porque se trata de que la gente viva la sorpresa», explica Cabana. Sin embargo, sí que afirma: «Dios nos quiere por quién somos, no por lo que hacemos».

«Están asociados a ese primer anuncio de darte cuenta de quién es Dios y quién eres tú para Dios». «La gente va recelosa porque no hay mucha información al respecto, pero se trata de eso», asegura Cabana. «Cada conversión es totalmente diferente, porque es única e irrepetible, como somos todos nosotros», añade.

En relación con la polémica con la CEE, asevera que le «extraña» que «haya habido revuelo de verdad»: «No estoy al tanto del comunicado, pero estoy seguro de que no hay ningún problema, porque todos tienen mucho sentido». Respecto al enfoque emotivista de los retiros, afirma que no se trata «de la emotividad que te pueda provocar un fin de semana, sino de un cambio profundo. Por eso estos retiros cuentan con los párrocos, que son los directores espirituales que tienen que darle un sentido».

«Mi retiro con Emaús lo viví como una experiencia real con Cristo resucitado», empieza Jorge Gil. Reconoce que nació en el seno de una familia católica, y durante gran parte de su vida no ha sido practicante. A su primer retiro, organizado por la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso en Carrizal, acudió bajo recomendación de un amigo, como una experiencia «para crecer».

Emaús es un retiro para adultos mayores de 30 años, segregado por géneros. «Se hace en Canarias y en el mundo entero», alega Gil. Cada una de las experiencias de primer impacto se fundamentan en dinámicas extraídas de un texto evangélico, y en el caso de Emaús, estas escapadas se inspiran en San Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento, que narra los pasajes después de la muerte de Jesucristo. «Al retiro va gente de toda clase, más o menos religiosa y con sus propias circunstancias. Yo he visto gente de todas las edades», argumenta Gil.

El secretismo

Effetá es, en este conglomerado, el grupo dirigido para adolescentes que más preguntas genera y el que menos respuesta da por su secretismo. Y eso es parte de su método. La «confidencialidad» vela por no arruinar el impacto de la experiencia. Para Claudia Martín, de 19 años, aunque al principio se mostrara reacia, entró en el movimiento por los retiros.

«Effetá es un retiro de jóvenes religiosos», resume. Según describe, hay coordinadores distintos para organizar cada retiro. No hay rangos: se abre un cuestionario previo con datos básicos, se paga solo la manutención y el alojamiento del fin de semana. Existe incluso ayuda para quien no pueda costearlo. En Gran Canaria, además, el grupo tiene un tirón propio: «Ahora mismo, en el grupo de WhatsApp de Effetá de la Isla, hay unas 170 personas», señala. Es decir, ya no es un fenómeno con masa local, inserto en el ecosistema juvenil católico de Canarias.

Que la práctica de la religión está en auge no debería de resultar sorprendente. En noviembre, Rosalía publicó LUX, su cuarto álbum construido sobre las vidas de santas y la relación de la cantante con Dios. La noche de Año Nuevo, La Oreja de Van Gogh aprovechó el especial de Nochevieja de TVE para presentar su nuevo single por el retorno de Amaia, la hija pródiga que vuelve como vocalista 18 años después. La canción contenía en el estribillo la frase: «Yo creo en Dios a mi manera».

Antes que ellos, el cantautor gallego Íñigo Quintero llegó al número uno mundial de Spotify en 2023 con Si no estás, una canción que él mismo confirmó más tarde que había escrito dirigida a Dios, y que el cardenal Juan José Omella enlazó desde su cuenta de Twitter animando a sus seguidores a «encontrar la luz del Señor» en ella. La canción se hizo viral en TikTok antes que en ningún otro sitio, lo cual no es un detalle menor: estos jóvenes no difunden su fe en boletines parroquiales, la difunden con los mismos algoritmos con los que sus coetáneos difunden recetas de cocina o memes de animales.

La mezcla de lo sagrado y lo popular en Internet tiene, por lo demás, sus propios antecedentes. Hace ya más de una década, un grupo de siete hermanas llamado Flos Mariae se hizo viral en YouTube cantando canciones cristianas con una energía que nadie esperaba, y los vídeos en su canal acumularon decenas de millones de reproducciones en una plataforma que por aquel entonces todavía era nueva. El algoritmo no distingue entre un hit de reguetón y un himno mariano si los dos provocan el mismo clic.

Y en el extremo más inesperado de este paisaje aparece el Padre Guilherme, un sacerdote portugués de 50 años que saltó a la fama en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023 pinchando una sesión de techno vestido con alzacuellos, y que desde entonces ha actuado en la discoteca Hï Ibiza y en el festival Medusa de Valencia, el más multitudinario de música electrónica en España.

La Diócesis de Canarias: «La desinformación vuelve a la gente recelosa; se trata del primer anuncio y entender quién es Dios y qué eres tú para él»

Javier Brito, coordinador de Hakuna Tenerife, resume su experiencia con una fórmula que ayuda a entender bien su naturaleza: «Lo definiría como música, comunidad y familia». En su relato, Hakuna aparece ligado a las horas santas, a la guitarra, al silencio, a las canciones y al tiempo posterior de convivencia. «Hakuna es un movimiento de la Iglesia, ofrece lo mismo, pero lo vivimos de una forma diferente», afirma.

Esa diferencia no es doctrinal, sino de lenguaje, de forma y de ambiente. «Combinamos silencio, música y después compartimos, y eso crea comunidad», añade. Mientras Effetá organiza experiencias intensas de fin de semana, los ‘hakuners’ articulan una pertenencia sostenida en el tiempo, un «oasis en mitad de la semana», como lo define Brito, que mezcla oración, afecto grupal y una estética musical capaz de conectar con sensibilidades jóvenes.

Pero, ¿por qué solo captan a jóvenes y por qué ellos encuentran en ese movimiento algo que les interpela? En los testimonios recogidos por este periódico se repite a menudo terminología emocional: «apoyo», «paz», «sentido», «comunidad», «tranquilidad». Para Martín, Effetá es «sobre todo un apoyo emocional»; desde que entró, comparte haber notado «más valores» y estar «más tranquila con el mundo», hasta el punto de sentirse «mejor persona».

«Cuando empiezas a hacerte preguntas sobre la vida, buscas sentido», explica Javier, de la rama de Hakuna en Tenerife. Frente a una sociedad que, según él, ofrece muchas veces «cosas más superficiales, como el éxito o lo material», la fe le ha dado «respuestas más profundas». Ahí está buena parte del atractivo sociológico del fenómeno: más que una simple moda espiritual, estos grupos están funcionando para algunos jóvenes como lugares de pertenencia, de orientación y de refugio simbólico en una etapa de incertidumbre personal y vital.

La zona más delicada del debate aparece cuando se entra en el método y en la intensidad emocional de ciertas experiencias. Los obispos alertan del «reduccionismo emotivista» y de un posible «bombardeo emocional» que convierta la fe en una sucesión de impactos sin maduración posterior. En ese punto, el caso de Effetá concentra muchas de las preguntas. Claudia explica la confidencialidad del retiro con naturalidad: «No te cuentan prácticamente nada porque es una experiencia que tienes que vivir»; y sobre el secretismo añade: «No es porque pase nada raro, simplemente quieren que lo vivas bien».

También justifica la retirada del móvil como una forma de favorecer la reflexión y la desconexión del exterior. Pero esa lógica, precisamente por su intensidad y por su hermetismo parcial, genera suspicacias desde fuera. Ella misma lo reconoce con una frase muy reveladora: «Yo también pensaba que era un poco secta hasta que fui». Brito marca ahí una diferencia clara con Hakuna. «Aquí no hay ningún tipo de secretismo, cualquiera puede entrar y salir cuando quiera», sentencia.

Entre ambos testimonios se dibuja el verdadero centro del reportaje: no si estos grupos emocionan o no, sino qué queda después de esa emoción, cómo se acompaña, cómo madura y hasta qué punto la Iglesia local la acoge, la vigila o la corrige. Por el momento, el frente de opiniones dispares entre la Conferencia Episcopal y las Diócesis que componen la Iglesia española solo da más alas al crecimiento de adeptos a estos movimientos.