Yaiza Cáceres, alcaldesa de Tijarafe: «Más mujeres deben atreverse a liderar los municipios»

Usted es actualmente la única mujer que dirige un municipio en toda la isla de La Palma. ¿Cómo se siente al asumir ese rol que, simbólicamente, rompe estereotipos de género en la política local?

Efectivamente, en este momento soy la única alcaldesa que dirige un municipio en la isla de La Palma. Más allá de centrar la reflexión en cómo me siento personalmente, creo que lo importante es preguntarnos por qué ocurre esto. Resulta llamativo que en una isla con tanto talento femenino y con tantas mujeres perfectamente capacitadas para asumir responsabilidades públicas, todavía haya solo una alcaldesa. Esa debería ser la verdadera reflexión.

¿Ha sentido en algún momento que ha tenido que “romper un techo de cristal” para llegar a donde está hoy?

A menudo se habla del “techo de cristal” en el ámbito empresarial o económico y, en mi trayectoria profesional previa, no he sentido de forma directa esa barrera. Sin embargo, en la política sí existen otros obstáculos menos visibles que terminan condicionando el acceso de las mujeres a determinados cargos. En los ayuntamientos hay muchas concejalas, pero cuando hablamos de alcaldesas, la presencia femenina sigue siendo muy reducida. También existen barreras que tienen que ver con las propias exigencias que nos imponemos: la idea de tener que llegar a todo, de hacerlo todo perfectamente y muchas veces de hacerlo solas. Hasta que no entendamos que, igual que los hombres, necesitamos apoyos, redes y confianza para dar ese paso, seguirá siendo más difícil acceder a puestos de mayor responsabilidad.

¿Cree que existen suficientes modelos femeninos visibles en la política canaria?

Existen referentes femeninos muy valiosos en la política canaria, mujeres que han demostrado liderazgo y capacidad de gestión en distintos ámbitos institucionales. Sin embargo, todavía son menos de las que deberían ser si atendemos al peso que tienen las mujeres en la sociedad. Mi propio caso es un ejemplo claro: en La Palma soy la única alcaldesa en estos momentos. Eso demuestra que aún queda camino por recorrer para que haya más mujeres ocupando cargos de mayor responsabilidad política.

En su opinión, ¿se ha alcanzado ya la igualdad real entre hombres y mujeres en la política municipal en Canarias?

Si analizamos los datos de forma objetiva, es evidente que todavía no se ha alcanzado una igualdad real. En el caso de La Palma, de los 14 municipios existentes, solo uno está gobernado por una mujer. Y si ampliamos la mirada al conjunto de Canarias, de los 88 municipios apenas una veintena cuentan con mujeres alcaldesas. Es cierto que sí hay una presencia muy importante de concejalas, incluso en algunos casos superior a la de concejales. Sin embargo, cuando se trata de asumir la máxima responsabilidad institucional, el liderazgo sigue estando mayoritariamente en manos de hombres. Si somos iguales en capacidad y preparación, debemos preguntarnos por qué todavía no accedemos en la misma medida a esos puestos de mayor responsabilidad.

¿Considera que existen suficientes mecanismos desde las instituciones canarias para promover la participación activa de mujeres en la política y en la toma de decisiones?

Desde las instituciones se han impulsado en los últimos años distintos mecanismos y políticas destinadas a favorecer la igualdad de oportunidades y la participación de las mujeres en la vida pública. Sin embargo, a pesar de que esos instrumentos existen, el paso definitivo hacia los cargos de mayor responsabilidad todavía no se da con la misma frecuencia. En muchos casos influyen factores como la autoexigencia, los estereotipos o la falta de acompañamiento y redes de apoyo. Las instituciones pueden generar el marco para que exista igualdad, pero al final son las personas quienes toman la decisión de dar ese paso. Y es cierto que, en general, a los hombres les cuesta menos asumir ese liderazgo, mientras que a muchas mujeres todavía les supone un esfuerzo mayor tomar esa decisión.

¿Cuáles son los principales proyectos que actualmente lidera el Ayuntamiento de Tijarafe?

En estos momentos seguimos trabajando en varias líneas estratégicas para el desarrollo del municipio. Una de nuestras prioridades continúa siendo la atención a las personas mayores y dependientes, reforzando los servicios sociales y colaborando con todas las instituciones posibles para garantizar una atención adecuada a quienes más lo necesitan. Paralelamente, estamos apostando por un proyecto innovador como es el del Cinturón Verde, una iniciativa que no solo busca mejorar la prevención frente a los incendios forestales, sino también generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y agrícola, facilitando la accesibilidad y la comunicación entre distintas parcelas del territorio. Otro eje importante es el Plan Insular de Desarrollo Local. Asimismo, seguimos impulsando el desarrollo turístico del municipio con la creación de nuevos miradores y la mejora de espacios que permitan poner en valor nuestros recursos naturales. Y, al mismo tiempo, estamos trabajando para dar solución a demandas históricas del municipio, como la posible construcción de un edificio que permita resolver los problemas de aparcamiento en el barranco del pueblo, una infraestructura muy necesaria y esperada desde hace años.

¿Cómo visualiza el futuro de la participación de las mujeres en la política municipal en La Palma y en Canarias en los próximos diez años?

Me gustaría pensar que en los próximos años veremos a más mujeres dando el paso hacia el liderazgo político en sus municipios y en otras instituciones. Ojalá haya más mujeres con la fortaleza, la convicción y la confianza necesarias para asumir responsabilidades públicas.