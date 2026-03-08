La mujer, clave en el crecimiento y modernización de la construcción

El sector de la construcción vive un momento de transformación silenciosa pero decisiva: la incorporación creciente de las mujeres a una actividad que durante décadas estuvo marcada por una fuerte presencia masculina. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO), Óscar Izquierdo, subraya la importancia de consolidar este avance y de seguir impulsando un modelo con clara presencia femenina en el sector.

Izquierdo explica que la presencia femenina en la construcción continúa creciendo de manera sostenida. “En 2025 se alcanzó en España el mayor nivel de empleo femenino en once años, con 166.833 mujeres afiliadas a la Seguridad Social, lo que representa el 11,5 % del total de personas ocupadas en el sector. Se trata de un incremento del 4,1 % respecto al año anterior, un ritmo superior al crecimiento de la afiliación masculina, que se situó en el 3 %”, sostiene.

Para Óscar Izquierdo, esta evolución supone “un cambio de paradigma muy importante, dado que cada vez son más las trabajadoras que, con la formación adecuada, capacidad técnica y una determinación constante, se abren camino en el amplio abanico de actividades que integran el proceso constructivo”.

A pesar de estos avances, el presidente de FEPECO reconoce que todavía queda camino por recorrer. La participación femenina en los puestos más visibles, especialmente a pie de obra, sigue siendo reducida y apenas alcanza el 9%, aunque esta cifra ha ido aumentando en los últimos años. Actualmente, más de la mitad de las trabajadoras se concentra en ocupaciones administrativas o de gestión dentro de las empresas constructoras, un ámbito donde su presencia ha sido tradicionalmente mayor.

Los datos son claros: Siete de cada diez mujeres están inscritas en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que el 26,5 % desarrolla su actividad como autónoma, una proporción que duplica la media de trabajadoras por cuenta propia en el conjunto de los sectores económicos. Además, el 93,3% cuenta con contratos indefinidos y el 76,6% desempeña su trabajo a jornada completa, un porcentaje significativamente superior al promedio nacional.

Para Óscar Izquierdo, estos indicadores reflejan que la construcción ofrece oportunidades reales de estabilidad profesional para las mujeres. “Los avances son evidentes, pero debemos seguir impulsando su presencia en todos los ámbitos del sector, especialmente en aquellos vinculados directamente con la obra”, afirma.

“El objetivo ahora es seguir abriendo caminos para que cada vez más profesionales encuentren en la construcción un espacio de desarrollo laboral y liderazgo, porque el progreso del sector también pasa por construir una realidad más igualitaria y diversa”, concluye.