El futuro está aquí

El fútbol femenino en la provincia de Santa Cruz de Tenerife atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia. En los últimos años, su crecimiento ha sido constante, impulsado por el trabajo de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (FIFT), que lo ha situado como una realidad consolidada en nuestras islas.

Bajo la presidencia de Alejandro Morales Mansito, la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife se ha consolidado como una de las federaciones territoriales de referencia en España en el impulso del fútbol femenino. Actualmente supera las 2.000 licencias, una cifra que triplica los registros de 2022 y que refleja el notable crecimiento que han experimentado el fútbol y el fútbol sala femeninos en la provincia.

Este desarrollo está directamente ligado, entre otros, al Programa Talento Femenino, un proyecto estratégico que articula la formación, la promoción y la continuidad deportiva. Gracias a esta iniciativa, se han creado nuevas competiciones y se ha fortalecido la estructura formativa toda la provincia: Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro.

En el ámbito de base, los datos son históricos. Cada vez más clubes apuestan por estructuras exclusivamente femeninas desde edades tempranas. La Liga Junior FutFem, que comenzó con apenas diez equipos, cuenta hoy con 29 participantes y se ha convertido en una pieza clave del proceso formativo.

A estas competiciones se suman iniciativas pioneras como la Liga Sub14 en La Palma y la Liga Alevín en Tenerife, que refuerzan la cadena de desarrollo y garantizan la continuidad de las jugadoras en todas las etapas.

El crecimiento también se refleja fuera del terreno de juego. Gracias a la creación del Departamento Femenino de la FIFT, la provincia cuenta con cerca de 80 entrenadoras tituladas, más de 50 árbitras y una presencia cada vez mayor de mujeres en puestos directivos, consolidando un modelo más igualitario y profesional.

Además, los equipos de la FIFT mantienen representación en todas las categorías nacionales, desde Liga F hasta Tercera RFEF, una situación poco habitual entre federaciones territoriales y que evidencia la solidez del proyecto.

La Copa María José Pérez se ha convertido en otro símbolo del compromiso con la igualdad. Esta competición regional ofrece premios equiparados al torneo masculino, con una dotación total de 21.600 euros, reforzando el reconocimiento al fútbol femenino.

La proyección exterior es otro de los pilares del crecimiento. Las selecciones canarias participan con mayor regularidad en campeonatos nacionales, mientras que el Programa Talento Femenino ha impulsado experiencias internacionales, como el campus de verano celebrado en Toronto (Canadá), ampliando la formación de las jóvenes futbolistas al mismo tiempo que se traspasan fronteras.

El impacto mediático también ha sido determinante. En 2024, el Estadio Heliodoro Rodríguez López acogió un partido de la selección española -vigente campeona del mundo- ante más de 17.500 espectadores. Y en 2026, Tenerife se convirtió en la primera sede en Canarias en acoger la fase final de la Supercopa Femenina de Fútbol Sala, lo que supuso todo un éxito con gran repercusión nacional.

Para garantizar la continuidad del proyecto, la FIFT mira con optimismo al futuro, reforzando su apoyo económico al fútbol base, con medidas como la bonificación del arbitraje en la Liga Junior FutFem del cien por ciento; y la cobertura tanto de licencias como de mutualidad para equipos benjamines, alevines e infantiles femenino.

Para Morales Mansito, “el fútbol femenino es una realidad. Hemos conseguido que cada vez más niñas se inicien en el fútbol desde edades muy tempranas. Ya no hablamos solo de jugadoras, sino también de árbitras, entrenadoras y directivas”, fortalecidas también por unas categorías inferiores que abarcan más edades. “Antes muchas abandonaban al finalizar el fútbol mixto, pero ahora continúan o se incorporan al fútbol o fútbol sala por primera vez”. Cimentadas las primeras bases, mira hacia el futuro. “Sabemos que es un proceso que acaba de comenzar, pero tiene un gran auge y seguiremos trabajando para consolidar categorías en toda la base, poniendo en marcha ayudas económicas concretas”.