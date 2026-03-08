Fabiola Navarro Cruz, concejal de Bienestar Social, Mayores, Diversidad Funcional, Dependencia y Accesibilidad: «Guía de Isora apuesta por el liderazgo femenino»

El 8 de marzo es una fecha de reivindicación, pero también de balance. ¿En qué punto se encuentra Guía de Isora en materia de igualdad real entre mujeres y hombres?

El 8 de marzo siempre es un momento para parar, mirar atrás y ver cuánto hemos avanzado, pero también para reconocer lo que todavía queda por hacer. En Guía de Isora hemos dado pasos importantes en los últimos años, cada vez hay más conciencia social sobre la igualdad y más implicación desde las instituciones y los vecinos/as. Aun así, sabemos que todavía existen desigualdades, sobre todo en ámbitos como el empleo, la conciliación o el reparto de los cuidados.

¿Considera que hablamos ya de igualdad efectiva o seguimos ante una igualdad formal recogida en las normas pero no plenamente trasladada a la realidad cotidiana?

La igualdad está recogida en nuestras leyes y eso ha sido un avance muy importante, pero todavía tenemos que seguir trabajando para que se note plenamente en la vida cotidiana. Muchas mujeres siguen encontrando más dificultades para conciliar, para acceder a determinados puestos o para que el reparto de responsabilidades en el hogar sea realmente equilibrado. Nuestro reto como instituciones es seguir impulsando políticas que ayuden a que esa igualdad legal se convierta en una igualdad real. A través de la cultura, como canal cotidiano, también se desarrollan proyectos que buscan concienciar sobre la igualdad de género, como la obra realizada el pasado miércoles, “Al Son” de la compañía de Sara Cano que visibiliza de forma clara el papel de la mujer en los quehaceres diarios y reivindica su valor en la sociedad.

¿Cuáles son los principales proyectos que impulsa actualmente la Concejalía de Igualdad y qué objetivos estratégicos persiguen a medio y largo plazo?

Desde la Concejalía de Igualdad trabajamos en varias líneas que tienen que ver con la sensibilización, la prevención de la violencia de género y el apoyo a las mujeres del municipio. Organizamos talleres, campañas y actividades dirigidas a distintos colectivos, además de ofrecer información y acompañamiento a quienes lo necesitan, contando con un abogado y próximamente un psicólogo.

¿Qué medidas concretas se están aplicando para favorecer la equiparación en ámbitos como empleo, conciliación, corresponsabilidad y participación política?

Estamos trabajando de manera coordinada con otras áreas municipales para impulsar medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades. Un ejemplo de ellos es el campamento de verano con una capacidad de más de 80 de niños/as donde priorizamos violencia de género, familias monoparentales y conciliamos la vida familiar de ambos progenitores.

También apoyamos la participación de las mujeres en la vida social, cultural y política del municipio, porque creemos que su voz y su liderazgo son fundamentales para construir una sociedad más equilibrada. Contando con 3 asociaciones de mujeres, Asociación Arcoiris de Guía de Isora Casco, Asmudechi de Chío y Caleta de las Damas de Alcalá. Participando activamente en eventos culturales, deportivos, etc. Aprovecho desde aquí para fomentar la cohesión y creación de nuevas asociaciones de mujeres en el municipio, que como indico en el slogan de este año “Somos Mujeres y Somos Fuertes”.

¿Qué programas específicos se desarrollan en materia de prevención y sensibilización frente a la violencia de género? ¿Se ha detectado un aumento o cambio de perfil en los casos atendidos en el municipio?

La prevención de la violencia de género es una prioridad. Desde el área de Igualdad realizamos campañas de sensibilización, charlas y talleres para informar y concienciar a la población, además de trabajar en coordinación con otros servicios para ofrecer apoyo y acompañamiento a las mujeres que lo necesiten. Más allá de los datos, lo importante es seguir reforzando la prevención y la sensibilización, porque la implicación de toda la sociedad es clave para erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres. Se participa activamente a través de la red Prisma, red de igualdad, junto con acciones propias de derivación que se realizan a la empresa de inserción municipal Isora Integra S.L.U., donde se derivan y tutorizan esos casos con el fin de integrarlas laboralmente y disponiendo así de su propia libertad económica.

En un municipio como Guía de Isora, con núcleos poblacionales diversos y realidades socioeconómicas distintas, ¿existen brechas específicas que afecten especialmente a mujeres rurales, mayores o migrantes?

Sí, en un municipio tan diverso como el nuestro es importante tener en cuenta que no todas las mujeres viven las mismas realidades. Algunas, como las mujeres mayores, las que viven en zonas más rurales o las mujeres migrantes, pueden encontrar más dificultades para acceder a recursos o participar en determinados espacios. Por eso intentamos acercar las actividades y los servicios a todos los núcleos del municipio y trabajar para que ninguna mujer se quede atrás; por ello, contamos con atención en la zona costera del municipio y en la zona de medianía. Mi próximo objetivo es crear unidades de trabajo social, contando con una trabajadora social referente por cada núcleo, acercando más el servicio a los usuarios.

En el marco del 8M, ¿qué mensaje trasladaría a las mujeres del municipio que aún sienten que sus oportunidades están condicionadas por su género?

Me gustaría decirles que su voz es importante y que no están solas. El camino hacia la igualdad lo hemos construido gracias al esfuerzo de muchas mujeres que no se rindieron, y ese camino continúa hoy. Quiero concluir esta entrevista haciendo mención al encuentro de unión de este domingo día 8 de marzo, donde más de 400 mujeres residentes del municipio celebraremos por el día internacional de la mujer ya que “Somos Mujeres y Somos Fuertes”.