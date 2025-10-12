Manuel J. Feo Ojeda: «La vivienda industrializada por grandes constructoras no debe excluir al arquitecto»

La necesidad de viviendas en Canarias se ha convertido durante los últimos años en un asunto de actualidad donde los precios y la falta de suelo centran el debate pero, sin embargo, nada se dice acerca del modelo, la calidad, sus dimensiones e incluso qué necesidades buscan cubrir los nuevos clientes. ¿Echa de menos que se aborden esas cuestiones?

La ciudad se construye fundamentalmente con el tejido residencial. Es ese material urbano el que le da sentido. Canarias no es ajena a la necesidad de reflexionar sobre la cuestión que se plantea, y lo es además en un doble sentido o escala: por una parte, es necesario mantener la discusión sobre cómo habitar en nuestro territorio insular, territorio complejo morfológicamente variado y climáticamente diverso, y también es pertinente reconocerlo como territorio tensionado por lo que ya podemos denominar ‘interferencia turística’. Por otra parte, la vivienda es no solo una necesidad vital de primer orden sino una expresión cultural y emocional de una sociedad.

¿A qué cree que se debe esa situación? Lo digo porque no sabe uno si tiene que ver más con que es un tema que constructoras y promotoras evitan debatir, si es fruto de la falta de conocimientos, si se debe a que hablamos de una papa caliente para los políticos...

Como cuestión compleja, que lo es extraordinariamente, nunca hay una sola causa. Todo debate pertinente que no se aborde por los operadores adecuados será derivado a los equivocados. Las constructoras sí abordan estos debates, pero con jerarquías que no son siempre capaces de abordar la complejidad del problema. Por ejemplo: el sempiterno debate sobre la industrialización de la construcción de viviendas... expulsa a la arquitectura y los arquitectos de la ecuación.

Conocimiento existe de sobra y animo a la sociedad canaria a utilizar los servicios de los encargados de velar por la excelencia en detectar cuál es la vivienda que se produce y si refleja el tiempo en que vivimos.

¿Cuánto influye la especulación inmobiliaria en la crisis residencial o habitacional de un territorio limitado como el del Archipiélago?

Usted lo ha dicho, la limitación dimensional del Archipiélago hace más visible y preocupante la evidente crisis de oferta adecuada de vivienda. Hemos pasado de aceptar viviendas de 25 metros cuadrados en nuestra Ley regional de habitabilidad... Todo ello en aras de la sacrosanta rentabilidad inmobiliaria.

«Importar modelos de mercado ajenos pero imperantes genera espacios construidos sin referencias»

¿Vincular los precios de la vivienda en las Islas únicamente con la falta de suelo resume este problema o hay otros factores?

En esta definición olvidamos todas las posibilidades de la rehabilitación residencial, el reaprovechamiento del parque construido y, por qué no, la construcción en altura. La baja densidad puede ser una estrategia equivocada para un territorio limitado.

¿Qué parte de responsabilidad han tenido los dirigentes políticos en que se haya convertido un derecho básico como el de la vivienda en un negocio multimillonario?

El modelo de territorio turístico propuesto como única alternativa económica para el Archipiélago tiene mucho que ver. Canarias no puede seguir siendo un paraíso a la venta.

¿Se ha excluido a los arquitectos del debate?

Nuestra clase profesional a veces es incómoda para el desarrollo de determinados procesos... pero somos operadores necesarios. Es también responsabilidad de la sociedad aprovechar a los profesionales cuya formación pagó para ocuparse de estos problemas.

¿El negocio ha secuestrado la voz de los arquitectos?

Recientemente se celebró el premio insular de arquitectura. La ausencia de vivienda pública y la testimonial presencia de vivienda privada es preocupante. La producción desde oficinas públicas genera un paisaje urbano desactivado y genérico.

¿Es usted especialmente sensible a este tema? ¿Por qué?

La vivienda social es un tema fundamental tanto para mí como arquitecto como en mi labor como profesor. Es un tema abierto, en evolución y sensible a los cambios en la forma de vivir.

¿Pagamos por nuestros hogares su precio real?

Permítame una exageración: el mercado ha tarifado el precio de la vivienda según la edad del comprador, su expectativa de vida y capacidad de endeudamiento. El valor real del producto y el precio de mercado están desvinculados.

¿Cuáles son los principales conceptos que maneja al idear complejos residenciales?

El espacio residencial es un contenedor de vida y memoria. Me interesa la complejidad espacial, la interacción con la vida humana y que mi arquitectura establezca diálogo con su entorno.

«La baja densidad en un territorio limitado puede ser una estrategia equivocada de forma automática»

¿Sufren sus proyectos modificaciones especulativas o caprichosas?

La arquitectura no es una traducción literal del marco legal. Me preocupa que se añadan capas de significado que desactiven el relato original. El uso del usuario, cuando se considera, puede mejorar el proyecto.

¿Qué modelo externo considera interesante para adaptar?

La casa patio, la construcción entre medianeras... forman parte del imaginario canario. Pero no hay problema en proponer adaptaciones de modelos internacionales, si son inteligentes y adaptadas.

¿Cree que este problema se puede solucionar a medio o largo plazo?

Es esencial aprovechar el conocimiento existente para mejorar la vida de las personas. La construcción de ciudad y paisaje urbano deben ir de la mano, y aquí están absolutamente superpuestos.