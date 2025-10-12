Otra Canarias donde habitar es posible
Las Islas ofrecen en su geografía urbana ejemplos arquitectónicos que con destreza y sensibilidad solventan el problema de la vivienda
No es que en asuntos como la construcción de viviendas otra Canarias sea posible. Se trata de que ya existe ese Archipiélago que ha dado solución al tema de la vivienda de una forma coherente, efectiva y, sobre todo, amable con quienes las van a habitar.
Magüi González, Fernando Menis, Manuel J. Feo, Francisco Bello, Luis Jiménez Saavedra... Hay una lista de arquitectos canarios que a lo largo de los últimos cincuenta años han aportado soluciones reales al modelo arquitectónico del Archipiélago, sin contar a la nueva generación de profesionales como Javier Pérez o Alejandro Morán, que fuera de las Islas ha desarrollado proyectos habitacionales de grandes dimensiones.
Sus trabajos son ejemplos de que abordar la crisis de vivienda con cordura es posible. Y efectivo.
