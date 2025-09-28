La cocina del pasado: entre la investigación y la fantasía creativa

La gastronomía ancestral canaria, entendida como la suma de los productos empleados en su dieta por los primeros pobladores del Archipiélago y los recetarios manuscritos donde se recogen aquellos platos elaborados en los hogares de las Islas durante el siglo XIX y comienzos del XX, alimentan –nunca mejor dicho– la Historia de Canarias.

Cuando a lo largo de las décadas se ha analizado el cúmulo de características etnográficas que definen a la sociedad isleña, esos factores –a los cuales hay que añadir, primero, el importantísimo papel de las mujeres como cocineras y, segundo, el hecho de haber sido ellas quienes se preocuparon en proteger las recetas tradicionales redactándolas en libretas y cuartillas– fueron siempre menospreciados sin tener en cuenta la popular reflexión de «somos lo que comemos» lanzada en 1850 por el filósofo alemán Ludwig Feuerbach aunque lo cierto es que también en las fogatas y fogones del pasado del Archipiélago se coció durante siglos la identidad canaria.

En la actualidad, dos iniciativas bien distintas, aunque ambas apoyadas en la investigación, ponen en valor ese antiguo legado en nuestra región: Recetarios domésticos históricos de Canarias, una iniciativa impulsada por la periodista, escritora y especialista tinerfeña en gastronomía Yanet Acosta [ver selección de recetas y entrevista suya en páginas siguientes] con el objetivo de recuperar los legajos originales que contienen las recetas tradicionales tan habituales durante el siglo XIX y comienzos del XX en las cocinas del Archipiélago además del proyecto que en las islas de El Hierro y Gran Canaria ha sacado adelante el chef Marcos Tavío a través de su restaurante Ocho Aborigen donde apuesta por una cocina de autor pero apoyada en el mestizaje y la memoria de los primeros pobladores de las Islas.

«Una cocina canaria», dice al respecto el también empresario, «donde el recetario lo escriben las historias de sus gentes y no los platos».

«Nos gusta ser muy rigurosos con lo que contamos sobre la historia que crea el plato pero siempre y solo a la hora de cocinar sale ese lado imaginativo que todo creativo tiene», explica Tavío quien esta semana estrena menú en su establecimiento herreño.

Como Equinoccio de Primavera ha bautizado su nueva carta el profesional tinerfeño donde la lapa, la vieja, el cazón, la pota, la vaca de la isla, la cabra, el cochino o la carne de ave conviven junto al millo, la hoja de higuera, la okra, el plátano ahumado, la beterrada negra, la batata, las algas, la parchita –maracuyá–, los hongos, el higo, los chochos o el garbanzo negro están acompañados de mojos o, por ejemplo, tafor –la leche de cabra u oveja durante los primeros días después del parto–.

«Considero importante conocer cómo éramos hace 2000 años en Canarias. Creo que el cambio que necesitan las Islas radica en conocerse y para ello debemos conocer y entender nuestro pasado. Hoy», continúa Marcos Tavío, «gracias a la arqueología sabemos muchísimo más de nuestra historia pero no es fácil hablar el idioma de los jóvenes», dice sobre un asunto que considera de sumo interés pues en manos de las nuevas generaciones está el futuro del Archipiélago.

«Necesitamos actualizar la manera de llegar a ellos y así crearles el interés por el pasado para poder cambiar el futuro», argumenta el chef de Ocho Aborigen. «El canario debe crear un nuevo imaginario para evolucionar a mejor de ahí que debamos contar con conocimiento y orgullo a los que vienen cuál es nuestra historia».

Alfredo Montes García, presidente de la Academia Gastronómica de Las Palmas, no duda cuando se le pregunta si considera algo pasajero ese interés por recuperar los recetarios históricos domésticos de Canarias como está llevando a cabo Yanet Acosta.

«En absoluto se trata únicamente de una moda sino que responde a una tendencia que se está dando en otros muchos lugares», asegura Montes antes de enfatizar la labor de Acosta en el proyecto Recetarios domésticos históricos de Canarias.

«En el caso de las Islas, además, resulta interesante por las numerosas influencias extranjeras de las cuales se ha nutrido la cocina del Archipiélago», dice en referencia a portugueses y británicos, especialmente, algo que «conforma la identidad canaria», asegura.

«Conocer y proteger ese legado no sólo es crucial sino que es algo que debíamos haber empezado a realizar desde hace mucho más tiempo», confiesa el presidente de la Academia Gastronómica de Las Palmas a quien, sin embargo, le parece todavía más necesario que «se reconozca de una vez por todas la labor fundamental desarrollada por las mujeres, un trabajo que hemos tardado mucho en iniciar cuando han sido ellas quienes durante siglos han cocinado en nuestros hogares y ahora han sido relegadas por el protagonismo de los hombres».

Volviendo a los alimentos que caracterizan las propuestas Marcos Tavío en Ocho Aborigen y de dónde ha ido obteniendo la información que luego emplea para generar su cocina creativa dice que «en un principio fue la historia».

«Los libros desarrollaron nuestra creatividad hasta que apareció la arqueología, nuestra verdadera herramienta creativa. Al crear un menú», continúa explicando, «pensamos como arqueólogos. Cocinamos un yacimiento arqueológico que los comensales excavan. Comienzan con productos más recientes y acaban comiendo lo que comieron los primeros habitantes de las islas», dice acerca de una propuesta que ha generado mucho interés de la cual pudieron disfrutar una temporada quienes visitaban la Cueva Pintada, en la localidad de Gáldar (Gran Canaria).

La idea de Ocho Aborigen comenzó a gestarse en 2017. «Nacimos para mostrar que se puede hacer algo especial e importante usando solo lo de aquí: Historia y producto. El futuro de la cocina canaria está en el autor. La identidad de los actuales canarios es ‘a la carta’, cada uno la siente de forma distinta», añade.

Alfredo Montes García, presidente de la Academia Gastronómica de Las Palmas, destaca acerca del producto de cercanía y su uso por los primeros pobladores de Canarias «que es una cuestión lógica y hasta real porque cocinarían con lo que tendrían a mano», algo que desde su experiencia y conocimiento ve lógico que se repitiese entre las mujeres cocineras cuyas recetas ahora está recuperando Yanet Acosta pero Montes, sin embargo, alerta del uso que al término producto de cercanía o de kilómetro cero se le está dando por parte de algunos chefs.

«Lo han convertido en un negocio que además es muy rentable porque con esa excusa lo comercializan a unos precios abusivos», concluye el académico no sin antes resumir su reflexión con una sencilla frase: «no hay tanta oveja en algunas Islas ni para tanto plato ni para tanta gente».