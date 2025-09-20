Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma: «La intención es que los problemas habitacionales se resuelvan en 2026»

«No podemos seguir jugando con el sufrimiento de las personas por cuestiones políticas cuatro años después». Con esta frase el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, certifica la «angustia» de muchos damnificados por la erupción del Tajogaite. El nacionalista admite que en el Valle de Aridane aún se percibe una «sensación de lentitud», pero que «ya se han realizado muchas cosas».

¿Cuál es su análisis cuatro años después de la erupción?

Hoy aún hay vecinos viviendo en contenedores, pero desde el minuto cero priorizamos a las personas por encima de otras cuestiones. La gente ha empezado a cobrar el valor de lo perdido y, por lo tanto, ha encontrado unos recursos habitacionales definitivos. Queda mucho por hacer; las cosas que se han podido arreglar están en torno al 50%...

...casi un 50%, ¿tanto?

Sí, sí... Espero que el Estado ingrese pronto los millones tan esperados para acabar el proceso de indemnización de las fincas: tenemos a 25 familias que están subsanando algunos desajustes en la documentación de sus primeras viviendas. El resto está abonado. En cuanto lo arreglen habrá que darles un plazo para reconstruir sus casas. También se han dado avances importantes en el mercado del alquiler y, por tanto, la intención es que los problemas habitacionales se resuelvan en 2026. Ése es un objetivo real.

¿Y a nivel de infraestructuras?

Si miramos hacia abajo [al punto donde está sepultado Todoque] podemos ver que algunas obras tienen bastante avanzado su proceso de ejecución, pero estamos a la espera de que el Estado nos ingrese el dinero correspondiente a un segundo convenio de colaboración que afecta a Los Llanos de Aridane y al Cabildo [33 millones a las arcas municipales y 55 a la institución insular] porque si podemos pagar a los afectados los próximos años van a ser decisivos para la recuperación.

El presidente del Cabildo de La Palman Sergio Rogríguez / Andrés Gutiérrez Taberne

¿Entiende el grado de impaciencia que tienen muchas personas con las que nos hemos cruzado en La Laguna, Las Norias, Las Manchas...?

Le recuerdo que yo he vivido esta catástrofe desde sus orígenes [el presidente del Cabildo era el alcalde de El Paso la tarde en la que entró en erupción el Tajogaite] y, por supuesto, que entiendo que los vecinos ven que pasa el tiempo y empiezan a desesperarse. Ahora está llegando el dinero para los afectados que no tenían seguros, porque hasta la fecha los que habían podido reconstruir o instalarse en otro lugar son los que sí habían contratado una póliza, pero en el camino existe gente que aún lo está pasando mal porque sólo se han abonado 150 millones del plan de pago a cuatro años, en el que el Estado pone 100 y el Gobierno de Canarias 50, y las expectativas son altas porque el dinero pendiente no acaba de llegar. La incertidumbre es uno de los peores enemigos del ser humano y aquí las ha habido mucha desde el 19 de septiembre de 2021.

Son dudas absolutamente razonables, ¿no?

Existen porque casi todos los afectados aprendieron a partir de las dudas de no saber si las coladas se iban a llevar por delante sus casas o fincas, pero en cuanto la lava dejó de fluir es lógico que sospecharan de la buena voluntad del Estado. Ellos sólo quieren saber cuándo van a cobrar y cuándo van a poder reconstruir sus vidas. Es normal que los vecinos estén como están, pero no es menos cierto que aquí sólo llevamos dos años y en este tiempo hemos tenido que redactar y aprobar toda la normativa para dotar de una seguridad jurídica a las cuestiones que nos plantea la reconstrucción. Al final lo que hace falta es dinero, que lleguen las partidas con las que se comprometió Madrid.

¿No tiene por qué, pero todo el ruido que se escucha en torno a la falta de acuerdo para aprobar los presupuestos puede condicionar los compromisos del Gobierno español con La Palma?

No [pausa]. Los cien millones se aprobaron en lobs últimos presupuestos, los del año 2023, y prorrogar unas cuentas significa que todo lo que autorizaste la última vez se traslada a la anualidad siguiente. Lo que sí falta es una gran voluntad política; que pongan las «perras».

¿Voluntad o guerra política?

Que hay intereses políticos que han impedido que las cosas avancen más rápido es un hecho, pero nos estamos acostumbrando a ver este tipo de disputas porque el Gobierno de España marca los tiempos para asegurarse el voto de Coalición Canaria en otras cuestiones que son de ámbito estatal y que nada tienen que ver con la catástrofe que ocurrió en La Palma.

Sí, ¿pero en medio están los damnificados por el volcán?

Este es un asunto que me enfada muchísimo porque al final se juega con personas a las que se les ha dado esperanza para que puedan salir de una situación que no es nada fácil de llevar. Ya no sólo hay que hablar de las pérdidas materiales, sino del grave impacto en su salud mental. Emocionalmente muchas de esas personas están destruidas por la espera, no aguantan más...

¿Qué le transmite el monstruo que tiene ahora a su espalda en la ‘zona cero’ de la erupción?

Cada vez que piso este lugar me vienen a la cabeza muchos recuerdos. Estamos en El Paso y la LP-2 era la carretera que dividía a los dos municipios. Todo esto negro que está cerca de aquí eran los primeros barrios, es decir, Alcalá, El Paraíso, Todoque... En esa zona mucha gente cercana a mi familia, en este caso a mi pareja, perdieron sus viviendas y fincas. Cuando las casas aún estaban en pie me pateé muchas de sus calles los días anteriores a la erupción para explicar a los palmeros que estuvieran preparados para lo peor [pausa ]...

¿Se emociona?

[se abre un silencio que dura varios segundos]. Todo lo que me tocó vivir esos días yo lo resumiría con la palabra incertidumbre. Era un no saber continuo, un no tener experiencia a la hora de tomar decisiones ante unas circunstancias nuevas, un no tener respuestas... Lo que se vivió no fue nada sencillo, pero recuerdo que me encontré a muchas personas que eran capaces de mirar hacia delante cuando acababan de ser arrasados por una avalancha terrible. Sobre todo, eran vecinos mayores que en el pasado conocieron épocas oscuras y no estaban dispuestos a doblegarse ante el volcán. Su capacidad para pensar en lo que iban a hacer mañana me sorprendió porque todos estábamos sobrepasados por el Tajogaite.

El curso de resiliencia que nos dieron durante la pandemia...

...puede ser. No le digo que no, pero cuando esa gente ha tenido que superar momentos muy duros en su vida, la erupción fue una especie de prueba de fe para continuar adelante. Esas personas nunca se rindieron. Hablabas con ellas y salías peor que tú que ellos, a pesar de que la desgracia se había cebado con sus familias. Fueron días duro, pero aún tenemos que superar jornadas difíciles porque aquí quedan muchas cosas por hacer... Hace cuatro años había que escuchar, consolar y arrimar el hombro, hoy tenemos que escuchar, consolar y arrimar el hombro. El tiempo pasa, pero los recuerdos se quedan enterrados debajo de esas coladas. El mensaje que les transmití entonces como alcalde es el mismo que hoy le hago llegar como presidente del Cabildo: No se van a quedar solos, seguimos peleando por normalizar la vida en un territorio arrasado.

En caliente, sin filtros, lo que transmiten los vecinos es que «no nos olviden».

En 2021 el foco estaba puesto en la erupción, vinieron muchos integrantes del Gobierno de Sánchez, el presidente hasta 11 veces, el rey y la reina... Ese foco se ha ido apagando, como pasa en todas las desgracias, y la gente lo ve. Nosotros advertimos entonces que esto iba a suceder, a pesar de que por nuestra parte siempre hemos querido mantener un hilo de conexión con Madrid. Yo empecé mi etapa como presidente del Cabildo agradeciendo al Estado su sensibilidad con La Palma, pero poco a poco esto cada vez cuesta más. Eso se nota en la calle cuando te paras un rato a hablar de cómo está la zona cero cuatro años después.

¿Tiene la sensación de que muchos de esos altos cargos vinieron a ver el volcán para sacarse la foto?

Sí, tengo la sensación de que algunos vinieron a La Palma a hacerse la foto por novelería y ya no se acuerdan de los afectados.

¿Hemos aprendido algo?

Está costando mucho [vuelve el silencio]... La Ley de Protección Civil no está preparada para dar respuesta a las erupciones volcánicas, tampoco a los tsunamis, que dios quiera que no pase nada. Está más o menos adiestrada para intentar dar soluciones cuando hay incendios, inundaciones, terremotos, pero no a una catástrofe como la que se vivió en La Palma. Un desastre natural donde pierdes suelo y todo está sujeto al enfriamiento de las coladas para tratar de recuperarlo es algo difícil de aceptar. No había una normativa específica y todo lo que se ha hecho fue sobre la marcha y de forma improvisada. La Ley de Volcanes que está en el Parlamento de Canarias va a marcar un antes y un después porque es un documento que nos debe enseñar a hacer las cosas mejor a la hora de asegurar los derechos de los afectados.

¿Una última reflexión?

¿Una sola?

La más contundente que se le pase en estos momentos por su cabeza.

Es difícil pensar en una sola cosa, pero ahora mismo la prioridad es no dejar a nadie atrás. No es el momento de estar discutiendo si las construcciones eran legales o no, hoy lo que le importa a los vecinos de esa zona [mira hacia las coladas que han sepultado Todoque y se extienden hasta la costa de Tazacorte] es que le solucionen sus problemas.