Michaela Brehm: «Ya me he mudado siete veces en menos de cuatro años»

Desembarcó en La Palma hace casi dos décadas. Su hijo (9 años) e hija (6 años) nacieron en La Palma y, a pesar de los graves problemas habitacionales que salpican su día a día, quiere seguir residiendo en el Valle de Aridane. Allí trabaja como peluquera y es toda una experta en mudanzas: siete cambios en menos de cuatro años. Michaela Brehm (Coburg, 1977) perdió la casa en la que residía en régimen de alquiler cuando las coladas se precipitaron sobre La Laguna.

Durante 48 horas vivió en casa de una amiga de Tijarafe y en plena crisis volcánica emprendió el camino a su país para instalarse al norte de Múnich (Alemania). Cada día seguía las evoluciones del «bicho» por el canal internacional de TVE y las redes sociales hasta que cesaron las hostilidades. A pesar de que era consciente de que la vivienda en la que ocupaba ya estaba enterrada bajo las coladas, decidió comprar tres billetes sin retorno al Archipiélago. En ese momento, empezó una odisea que aún no ha terminado: «Lo de buscar una vivienda es una misión imposible», reitera.

Michaela estaba arrancando las malas hierbas del jardín la tarde en la que entró en erupción el volcán de Tajogaite. «Había varios helicópteros sobrevolando la zona y, de repente, escuchó un sonido hueco. ¡Blofsssss!». En ese instante arrancaron unos problemas que, cuatro años después, no ha podido solucionar. «Los alquileres están carísimos y tampoco la oferta es demasiado grande», se queja no sin poner en conocimiento que «si encima tienes niños o animales te lo ponen un poquito más difícil, a los propietarios o inmobiliarias les resulta más rentable hacer un contrato a un pensionista o a un extranjero que venga a teletrabajar a la Isla. Eso sí, menos de seis meses nada», explica con un tono irónico que destila cierto enfado.

Michaela Brehm / Andrés Gutiérrez Taberne

«No hay suelo disponible»

Brehm está interesada en comprar un terreno y echar raíces en La Palma, pero cada vez que descuelga un teléfono o se da una vuelta por un negocio especializado recibe una bofetada que la devuelve de inmediato a una áspera realidad.

Más allá de la guerra de escrituras que se desbordó cuando se apagó el volcán, ella entiende que es lógico que los palmeros damnificados tengan un trato preferente a la hora de pujar por la compra del «poco suelo que hay disponible» en el Valle de Aridane. «Una parcela no demasiado grande con licencia para construir puede llegar a costar entre 90.000 y 150.000 euros, mientras que el valor del suelo rústico que ofertan a los perjudicados [«y ya no tan pequeño»] puede oscilar entre los 40.000 y 60.000», aclara sobre unas tarifas a las que ella, de momento, no puede llegar.

Además, por si fuera poco, Michaela firmó un contrato de arrendamiento que no tiene el mismo valor que los documentos de propiedad de un afectado por las coladas. «He hablado varias veces con el alcalde y con notarios, pero la situación es bastante complicada», reitera sin perder la esperanza de que las cosas puedan cambiar más temprano que tarde. «Mi deseo es quedarme en Canarias, concretamente, en La Palma durante mucho tiempo».