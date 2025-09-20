En busca de un reglamento: ¿Quién le pone vallas al campo?

Mucho antes de que reventará el Tajogaite la zona ya estaba cubierta por la ceniza del volcán de Tacande, algunos vecinos eran los propietarios de parcelas anexas [bodegas, cuartos de aperos, pajeros...] y había huellas y pisadas a discreción: bicicletas, quads, todoterrenos, senderistas y runners habían colonizado el Llano del Jable (El Paso), un paraje lunar ubicado próximo al Refugio El Pilar, uno de los puntos intermedios de la Transvulcania. Casi todo está por hacer.

Lo poco que se ha reglamentado son las pautas que deben seguir las personas que se adentran en esta zona protegida o de exclusión. Nadie tiene permiso para adentrarse en ella sin un guía autorizado o la presencia de un agente de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. Sobra decir, que los científicos que trabajan en los seis cráteres tienen libertad total de movimientos.

Isidro Brito acumula 28 años de servicios en la unidad de Medio Ambiente, el es jefe de la Comarca Dos [Fuencaliente, El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte] y, a su vez, uno de los numerosos afectados por la crisis volcánica que se desencadenó en el último cuatrimestre de 2021. «La herida continúa abierta, falta mucho para que la gente recupere sus rutinas, si es que en algún momento lo hacen, y hay fechas en las que percibes que todo se complica», resume un vecino evacuado de Puerto Naos. De hecho, desde su teléfono móvil se conecta a una aplicación que le indica la acumulación de gases que existe en una vivienda que abandonó cuando las riadas de magma eran algo más que una amenaza. «Nos tuvimos que mudar dos veces [mientras ese perímetro quedó aislado] y no fue sencillo encontrar un lugar donde ir».

Isidro Brito, jefe de la Comarca 2 de Medio Ambiente / A.G.

A la caza de imágenes

Ahora, cuatro años más tarde, él y sus hombres mantienen a raya a los curiosos que buscan la imagen más deseada con el volcán como compañero. Uno de esos intrusos es sorprendido cuando avanzamos en dirección a un mirador situado a unos 500 metros del cráter principal. «Sólo he subido a sacar una foto, éste se llevó por delante mi casa», intenta justificar el infiltrado. Isidro se echó a correr detrás de él un buen rato, pero no había manera: el hombre no atendía a razones y, encima, en varias ocasiones se salió del caminito por el que transitan los visitantes que pagan a buen precio una ruta circular (Mirador El Jable - Mirador El Jable, de unos 5 kilómetros) o un plan b algo más complejo (Mirador El Jable - Cañas de Fuego, en Las Manchas, de algo más de 7 kilómetros).

Mucho antes de presentarse en Las Manchas hay construcciones semienterradas que hoy están dentro de la zona de protección, pero que en septiembre de 2021 formaban parte de una herencia. Para corregir esa situación habrá que negociar la compra de ese pedazo de monte e incorporarlo al Parque Natural de Cumbre Vieja. «Si no pones a nadie que controle el paso esto sería un desastre, la gente se metería hasta el fondo», especula Isidro con la certeza del que no anda muy desencaminado. Al margen de la novelería de estar en el corazón de una tragedia que muchos sólo pudieron seguir entonces a través de los medios de comunicación, la razón de peso para restringir el paso obedece a una cuestión de seguridad. «Las temperaturas están elevadas, los bordes aún son inestables y podrían colapsar y existen otros condicionantes científicos que impiden que aquí se forme una buena pelotera», resuelve Brito antes emprender el camino de vuelta a la base de Medio Ambiente del Centro de Visitantes de El Paso.

Visita al cono volcánico del Tajogaite / Andrés Gutiérrez

Valores geomorfológicos

En el primer trimestre de 2024 la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias activó un procedimiento para aplicar la terminología de espacio protegido a las 312,08 hectáreas localizadas en el entorno del cono volcánico y de los deltas lávicos del Tajogaite. La existencia de estos «valores geomorfológicos a proteger» impiden llevar a cabo acciones de recuperación donde hoy se percibe el techo de una construcción de segunda ocupación o reservada para las labores que se realizan en el monte: pastoreo, recolección de fruta [higos y uvas].

«Ahora todo lo quieren reglamentar», cuenta un vecino de Las Norias que perdió una posesión familiar en la cumbre «pero habrá que compensar económicamente a la gente por esos terrenos, ¿no? Algunos daños son visibles», reitera, «pero otros están enterrados en las coladas o en el limbo porque nunca hubo documentación... Fulanito sabía que el cuarto que estaba en El Jable -traducido como arena que se mueve- era de menganito porque lo veía allí trabajar de sol a sol, pero faltan los papeles».