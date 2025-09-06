La caída de nacimientos determina el descenso en alumnos en Canarias

La natalidad en Canarias ha experimentado un acusado descenso en la última década y, de hecho, en 2024 se vivieron mínimos históricos, con apenas 11.718 nacimientos, lo que supone una caída de algo menos del 24% en diez años. Esta tendencia coincidió aproximadamente con la crisis económica de 2008 y ha provocado que, en el caso de las Islas, el número de nacimientos sea menor al de fallecimientos en los últimos ejercicios. Sin embargo, el crecimiento demográfico en el Archipiélago se mantiene gracias a la llegada de nuevos residentes, tanto migrantes como personas de otros países que deciden trasladarse a las Islas.

Todo esto tiene un reflejo en el ámbito educativo. En este caso, Canarias ha perdido hasta 20.000 alumnos en los últimos diez años. En el resto del territorio nacional se repite esta tendencia a la baja, aunque el mínimo histórico de natalidad tuvo lugar en 2023, cuando se registraron 320.656 nacimientos, la cifra más baja desde 1941 y un 38% menos que en 2008.

A pesar de la disminución paulatina del número de matriculaciones, el viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Cabrera, plantea la necesidad de continuar reduciendo esta relación alumno-profesor en las aulas canarias.

«Queremos que exista la oferta educativa más amplia posible y que puedan continuar funcionando incluso los colegios más pequeños y las escuelas de las zonas rurales», expresa Cabrera, quien insiste que, para este curso 2025/2026, «contamos con unos 6.000 alumnos menos, pero aun así crece el número de grupos, de hecho contamos con unos 250 más en todo el Archipiélago, desde Infantil hasta FP».

Varios alumnos acuden a su centro de estudios durante el inicio del curso escolar. / E. D.

Menores ratios

En concreto, la bajada de ratios se puede llevar a cabo gracias a un acuerdo histórico suscrito hace varios meses entre la Consejería de Educación y los sindicatos canarios, y establece un plan progresivo a partir de este mes de septiembre y hasta 2027/2028. En los niveles de 3, 4 y 5 años de Educación Infantil habrá una ratio máxima de 16, 18 y 20 alumnos por aula, respectivamente. Además, se bajará de los 25 a 22 la ratio en Educación Primaria y hasta 25 en toda la etapa de Educación Secundaria.

Todo ello implica, además, que crece el número de profesionales contratados para impartir enseñanzas en Canarias. En concreto, se incorporan 168 especialistas en Pedagogía Terapéutica (63 para Primaria y 105 para ESO) y 140 orientadores educativos. También comienza este nuevo curso escolar con 65 maestros y 121 profesores adicionales en las Islas y con 290 nuevos docentes nuevos para la Formación Profesional. En total, Canarias contará este curso con 28.491 docentes que desarrollarán su labor en todos los niveles educativos, lo que supone 699 más que el curso anterior.

Por otra parte, el plan para el fomento de la escolarización pública para alumnado de 0 a 3 años desarrollado desde hace ya algunos años en Canarias está dando sus frutos. Crecen las matriculaciones en todas las islas, excepto en El Hierro, en el primer ciclo de Infantil, y se recibirá a partir del martes a 267 menores más que en el mes de septiembre de 2024.

Son 1.871 los niños matriculados en este novedoso nivel, que es el único que presenta un saldo positivo dentro de las enseñanzas obligatorias. Donde Canarias pierde alumnado de manera notable es en el segundo ciclo de Infantil, en Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Una clase tinerfeña el primer día del curso escolar el año pasado. / Arturo Jiménez

El caso especial de la FP

La Formación Profesional es, de este modo, una de las pocas categorías en las que aumentan las matriculaciones para el nuevo curso. En los datos de comienzos de septiembre ya se observa un aumento significativo en los tres niveles en los que se divide esta oferta -Grado Básico, Medio y Superior- y, además, la Consejería avanza que estos números pueden continuar aumentando en las próximas semanas, puesto que se espera que se formalicen algunas inscripciones más.

Aunque de manera dispar en las diferentes islas, es significativo el aumento de matriculaciones en los ciclos formativos de Grado Medio, tanto presencial como a distancia, en Gran Canaria, donde se registran hasta 639 matriculaciones más para el curso 2025/2026. En el caso de La Gomera, las inscripciones descienden de forma generalizada y en el resto de territorios hay diferencias entre unos y otros niveles.

El viceconsejero de Educación resalta que Canarias está dando forma a una oferta de FP amplia y variada que llama la atención del alumnado potencial, no solo porque se adapta a los diferentes gustos, sino porque también ha demostrado la alta tasa de empleabilidad que tienen estos estudios. Cabrera reconoce que «tenemos que terminar de consolidar estos estudios porque estas tendencias responden a cuestiones históricas».

Alumnos en un aula el curso escolar pasado en Tenerife. / Rafael Arturo Jiménez Rivero

Cuatro nuevos centros

No obstante, el nuevo año escolar en Canarias -el alumnado de FP comienza las clases el lunes día 15- arranca con cuatro nuevos centros destinados, precisamente, a la Formación Profesional: CIFP en Valverde (El Hierro), en San Sebastián de La Gomera (La Gomera), en Morro Jable (Fuerteventura) y en Guía (Gran Canaria).

Así, ya todas las islas cuentan con al menos un centro de estas características y desde la Consejería afirman que «entendemos que con estas incorporaciones va a cambiar en parte la percepción que tenga la sociedad de estas enseñanzas, que van a hacerse mucho más atractivas para los jóvenes de lugares como La Gomera y El Hierro». Estas nuevas infraestructuras facilitan que los jóvenes que quieran formar parte de la FP no tengan que salir de sus islas natales.

Aunque Canarias inicia el martes un curso escolar con un claro descenso de alumnado, José Manual Cabrera valora el incremento de grupos y de la plantilla docente. «Estamos garantizando todos los recursos personales necesarios para que la enseñanza fortalezca nuestra comunidad», expone.

Habla también de la necesidad de fomentar aún más la atención a la diversidad a lo largo de los próximos meses. «Nuestro objetivo es alcanzar una enseñanza lo más personalizada posible para atender, así, a las dificultades que presente nuestro alumnado», remarca.