Un siglo cámara en mano

Entre el largometraje mudo El ladrón de los guantes blancos, dirigido en Canarias en 1926 por el cineasta José González Rivero –nacido en Cuba en el seno de una familia de migrantes tinerfeños–, y la serie de televisión Furia, estrenada en 2025 por el director grancanario Félix Sabroso, transcurre casi un siglo (a falta de un año) de producción audiovisual realizada por cineastas del Archipiélago.

Alrededor de medio centenar de directores y directoras completan una lista donde destaca la variedad de temáticas y registros abordadas por los profesionales de las Islas: desde el terror al humor pasando por la identidad canaria (Guarapo, 1988); la adaptación de autores canarios (Mararía, 2004); la comedia petarda (Perdona bonita..., 1997); el cine de aventuras (Damsel, 2023) o el western (Blackthorn, 2011) sin olvidar el éxito alcanzado en la animación (Cafuné o Mariposas negras, ambas de 2024) por cineastas canarios.

José González Rivero / LA PROVINCIA

José González Rivero (1886- 1933)

Nacido en Cuba fruto de un matrimonio de emigrantes tinerfeños, de vuelta a Canarias rueda El ladrón de los guantes blancos (1926), el primer largometraje canario de la historia, un hito por el cual ostenta el título de padre del cine en el Archipiélago canario.

Nieves Lugo (1908-1958) / LA PROVINCIA

Nieves Lugo (1908-1958)

Natural de La Orotava y una adelantada a su tiempo, a principios de la década de 1950 rodó la película de ficción La sortija encantada, muda y de 17 minutos de duración, en color y blanco y negro, que contaba también con 36 rótulos que ella misma diseñó y dibujó para explicar las escenas.

Teodoro Ríos (1946) Santiago Ríos (1949) / LA PROVINCIA

Teodoro Ríos (1946) Santiago Ríos (1949)

Conocidos como Hermanos Ríos, los tinerfeños inician con Talpa (1973), producción de éxito internacional, una carrera profesional que en parte se ha basado en abordar un relato comprometido con la realidad insular de Canarias. Son autores, entre otras, de una trilogía sobre la emigración de los canarios hacia el continente americano compuesta por Guarapo (1988); Mambí (1998) y El vuelo del Guirre (2007). En el año 1975 fundaron Ríos Producciones.

Antonio Betancor (1942-2006) / LA PROVINCIA

Antonio Betancor (1942-2006)

La muerte del cineasta tinerfeño con apenas 60 años impidió que el público disfrutara de la etapa de madurez de un director de cine y guionista quien firmó títulos como, entre otros, los clásicos Crónica del alba. Valentina (1982); Crónica del alba II (1998) y la mítica Mararía (2004). Fue, asimismo, miembro del comité asesor del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y de la Comisión Asesora de la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias en la década de 1980.

Damián Perea (1974) / La Provincia

Damián Perea (1974)

Grancanario ganador del Goya por el corto de animación Cafuné, es pionero de la animación en las Islas. Firmó Los García (2001) corto animado en plastilina para la Campaña del Euro en España.

Dunia Ayaso (1961-2014) / LA PROVINCIA

Dunia Ayaso (1961-2014)

El prematuro fallecimiento de la grancanaria, codirectora junto a Félix Sabroso de Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí (1997); Los años desnudos (2008) o La isla interior (2009), impidió disfrutar de su afinada visión cinematográfica.

Juan Carlos Fresnadillo (1967) / LA PROVINCIA

Juan Carlos Fresnadillo (1967)

La nominación al Oscar por su corto Esposados (1996) fue la carta de presentación del cineasta tinerfeño que recibió el Goya a Mejor director novel por Intacto (2001). Niño récord del sector audiovisual canario, con 28 semanas después (2007) recaudó en todo el mundo casi 62 millones de euros y el largometraje Damsel (2023), que dirigió para Netflix, se convirtió con 174 millones de visualizaciones en el film más visto del mundo en 2024.

Mateo Gil (1972) / La Provincia

Mateo Gil (1972)

El cineasta grancanario, con tres premios Goya como guionista; uno por el corto de ficción Dime que yo (2009) y los cuatro logrados por Blackthorn (2011), es el isleño más reconocido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Su film de suspense Nadie conoce a nadie (1999) fue un éxito de taquilla y Gil, además, estuvo a punto de dirigir la adaptación de la mítica novela Pedro Páramo, del escritor mexicano Juan Rulfo.

David Baute (1974) / LA PROVINCIA

David Baute (1974)

El Goya a la mejor película de animación por Mariposas negras (2024) sitúa al cineasta tinerfeño entre las grandes promesas del cine nacional e internacional no sólo por su calidad sino por abordar en ellas temáticas sociales y medioambientales con absoluta valentía.

Félix Sabroso (1965) / LA PROVINCIA

Félix Sabroso (1965)

El enorme éxito alcanzado en 123 países por Furia, la serie dirigida por el grancanario para la plataforma de streaming HBO Max, sitúa al también director de El tiempo de los monstruos (2015), su primer largometraje en solitario tras la muerte de Dunia Ayaso, con quien firmó Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí (1997); Los años desnudos (2008) o La isla interior (2009), entre los cineastas más solicitados y valorados del momento.