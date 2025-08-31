El patrimonio audiovisual canario

El 4 de noviembre de 2022, en el cine Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de la celebración de la segunda edición del Festival de Cine Histórico Nieves Lugo, de Telde, se nos reconoció con el Premio Honorífico por «nuestra trayectoria e influencia en el sector audiovisual canario y carrera profesional». Su director, Armando Ravelo, nos presentó con unas elogiosas palabras que se me quedaron grabadas: «Canarias, desde el punto de vista cinematográfico, era un auténtico desierto y estos señores fueron quienes tuvieron la iniciativa y el coraje de regarlo para enseñarnos que, al contrario de lo que parecía y a pesar de todo, podía dar frutos…».

Efectivamente, salvo iniciativas pioneras aisladas y alejadas de la industria cinematográfica, como fueron El ladrón de los guantes blancos (1926) y La hija del mestre (1928), nada más había, ni se le esperaba, en el panorama cinematográfico de Canarias.

Todo movimiento artístico se genera por el impulso y la pasión que se ponga en el empeño, y suele suceder casi de forma espontánea cuando convergen ideas, deseos y carencias. Eso fue lo que se empezó a gestar en el ámbito del cine no profesional a principios de los años 70 del pasado siglo gracias a la iniciativa de un certamen cinematográfico convocado por la Caja Insular de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife. Aquello motivó que nos uniéramos un grupo de aficionados al cine y formáramos en 1973, la Asociación Tinerfeña de Cine Amateur, con sede en el Círculo de Bellas Artes.

Ese movimiento, que se desarrolló con extraordinaria virulencia y pasión, atrajo a un público que abarrotaba el Círculo cada jueves, ávido de ver las nuevas propuestas de los jóvenes –y no tan jóvenes– nuevos cineastas que empezaban a surgir. Resultó que estábamos, pero no nos habíamos reconocido.

Paralelamente, el fenómeno, que iba unido a la necesidad de democracia y libertad de expresión, daba también señales en Gran Canaria alrededor del departamento de Cultura de la Casa de Colón y de Ramón Saldías, cámara profesional de RTVEC pero con inquietudes artísticas. También en La Palma, con Jorge Lozano Van de Valle, entre otros. Estábamos en 1975, muere Franco y se abren nuevas expectativas.

Los dos hermanos tomamos la decisión de dejar la etapa del cine amateur, que dimos por agotada, e intentarlo en el cine profesional. Montamos la primera productora profesional en Canarias, el Centro de Producciones Audiovisuales, luego Ríos Producciones.

Inicialmente, las posibilidades de hacer cine profesional se centraban prácticamente en la publicidad ofrecida a las empresas canarias y en los documentales para la Administración. Lejos quedaba la posibilidad de hacer cine de largometraje en cualquier categoría.

Pero algo nuevo iba a a suceder. En 1980 viene a Tenerife la CBS norteamericana, invitada por el Patronato de Turismo. Quieren rodar varios capítulos de la serie The Guiding Light. La idea era generar interés en su audiencia rodando en paisajes de unas islas exóticas para que sirviera de reclamo turístico. Esto abre una nueva posibilidad: dar servicios de producción para productoras extranjeras.

Nos ofrecimos y fuimos contratados. Hicimos así el primer production service del que se tiene registro, atendiendo el rodaje y trayendo equipos de Madrid, porque aquí no había, naturalmente. Trajimos el primer steadycam a Canarias. Contratamos servicio de catering, alquiler de furgones y vehículos para actores y personal, alojamiento, helicópteros... Aquello funcionó y dejó dinero en Canarias. La voz se corrió.

El año siguiente vino el conocido director de cine Richard Lester a rodar una campaña publicitaria para una productora italiana, con un afamado director de fotografía inglés, David Watkins. Nuevo servicio de producción que atendimos y que volvió a dejar trabajo y dinero en Canarias.

Se empezaban a definir los caminos para alcanzar la creación de una industria de cine en Canarias. Teníamos que aprovecharnos del crecimiento turístico como nuevo elemento potenciador.

Quién iba a decir que aquel Patronato de Turismo, entonces presidido por Jesús Monteverde Ascanio, que invitó a una cadena de televisión norteamericana a visitar Tenerife, constituiría el embrión de una futura Film Commission cuyo objetivo sería ofrecer la información y facilitar lo necesario para crear una nueva industria complementaria.

Y hablando de Film Commissions…

En 1984 ofrecemos esta posibilidad al Gobierno de Canarias. Entonces dirigía la Consejería de Turismo María Dolores Palliser, a quien propusimos la creación de Film Commissions en todas las Islas. La propuesta iba acompañada de una campaña publicitaria de título La vuelta al mundo en 7 islas con la confección de un libro lleno de fotografías de nuestros escenarios más destacados y diversos, y el rodaje de un vídeo promocional que sugería todas las posibilidades de escenarios, bosques, playas, desiertos, paisajes lunares, mares, acantilados, ciudades coloniales, gastronomía y un sinfín de posibilidades para rodar cualquier temática y recrear cualquier escenario. Acompañando al pack, billetes de avión para los responsables de las compañías productoras a quienes iba dirigida la promoción.

La campaña se realiza y se presenta, pero cambios políticos la archivan y se pierde la oportunidad de haber creado las primeras Film Commission, no solo de Canarias, sino también de España.

Por fin aparece el primer largometraje rodado dentro de la industria de cine profesional, Guarapo, en 1988, gracias a las ayudas del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ministerio de Cultura, además de la aportación propia puesta en riesgo. Era como lanzarnos al vacío sin paracaídas, confiando en nuestro trabajo. Se cumplía nuestra aspiración tras diez años de esfuerzo. Historias propias, héroes propios, hablar y destacar un imaginario casi ausente hasta la fecha.

Pasan unos años, ya hay más empresas de producción en Canarias. Se crea la primera Asociación de Empresas de Producción Audiovisual en las Islas y me toca la responsabilidad de presidirla. Nos hacemos notar ante el Gobierno y surge la iniciativa de la mano de la Consejería de Industria para la creación del Libro Blanco del Audiovisual Canario, cuyo objetivo era sentar las bases de una industria audiovisual en el Archipiélago. Participamos varios profesionales del sector con técnicos del Gobierno y queda clara la necesidad de los incentivos fiscales para atraer producciones a las Islas. La competencia es muy fuerte y hay otros lugares y países que también están interesados en desarrollar su industria.

Se realizan más producciones profesionales en Canarias: Mararía, Mambí, La isla del infierno, Piel de cactus, Intacto, Ruleta... En 1999 creamos el primer Mercado Audiovisual de Cine Español en Lanzarote para ofrecer al mercado internacional, a productores y distribuidores extranjeros, la cosecha anual de la producción nacional. Se desarrolló durante seis años en Canarias y pasó luego a Madrid.

En 2000 nace el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria por iniciativa del Ayuntamiento regido por Josefa Luzardo y dirigido por el periodista y crítico cinematográfico Claudio Utrera. Colaboramos en el comité asesor. Finalmente se abren los incentivos fiscales con un diferencial con respecto a la Península por el hecho innegable de ser región ultraperiférica. Es de capital importancia este diferencial y hay que defenderlo a toda costa, estamos en nuestro derecho y nos va en ello la continuidad del sector.

El panorama ha cambiado en los últimos años. Los incentivos fiscales han atraído a numerosas producciones nacionales e internacionales que están creando el tejido industrial necesario para empezar a concebir ya una industria propia. Los técnicos se han profesionalizado y ya no hay que traerlos de fuera, salvo por el exceso de compromisos de las empresas y los tiempos de rodaje.

Ya se contratan profesionales locales y han aparecido empresas de alquiler de equipos de iluminación o de maquinaria. Empresas de servicios como Volcano Producciones, Macaronesia, Sur Films, K-Grip, Drago o River Flow Pictures han aparecido al amparo de las nuevas normativas fiscales y el auge de la producción audiovisual.

Se han rodado películas simulando escenarios de muchos países y lugares diversos, tal y como sugería la campaña presentada en 1984. Cuba, Colombia, Buenos Aires, Madrid, el pasado prehistórico, el futuro sugerente, Marte, lejanas galaxias, la jungla africana, costas de piratas... Todo ha tenido su origen aquí.

Las productoras internacionales se instalan en las Islas y cada vez hay más inversión. Los profesionales locales se ponen las pilas y se agrupan en empresas cada vez más competitivas. El presente es una realidad que está dando forma a una nueva industria efectiva y muy interesante para Canarias. No contaminante, complementaria del turismo, generadora de empleo y riqueza, de publicidad y prestigio.

Ya es patrimonio nuestro y hemos de mimarlo y cuidarlo porque tenemos mucha competencia en el exterior. Unámonos en su desarrollo y defensa. n