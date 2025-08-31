Los cineastas canarios se ponen (por fin) enciclopédicos

«Impresionante». Corría 1996 cuando Quentin Tarantino empleó ese adjetivo para describir en el Festival de Cine Fantástico de Sitges el largometraje Fotos, del cineasta grancanario Elio Quiroga. The New York Times y Rolling Stone definían once años más tarde como «brutal» o «dinamita», respectivamente, la película 28 semanas después dirigida por el tinerfeño Juan Carlos Fresnadillo. «Debut a seguir», escribía en 2006 Javier Cortijo, crítico del diario ABC, acerca de la película La Caja, del canarión Juan Carlos Falcón; en 2011 definía el histórico analista cinematográfico Carlos Ena de «consciente y sensible» la ópera prima del lanzaroteño Roberto Pérez Toledo, Seis puntos sobre Emma, mientras que hace solo unas semanas eran los críticos en The New York Times quienes describían de «brillante y divertida» la serie Furia, dirigida para HBO Max por el grancanario Félix Sabroso.

Transcurrido casi un siglo entre el estreno de Furia y el largometraje El ladrón de los guantes blancos, en 1926, dirigida por José González Rivero y con la cual se estrena el género negro en España, además de estar considerada la primera rodada en el Archipiélago, Filmoteca Canaria está preparando un diccionario con los nombres de las y los profesionales de la dirección cinematográfica que han surgido en el Archipiélago.

La ambiciosa iniciativa, que aún se encuentra en fase embrionaria, está coordinada por Aurelio Cantero y Claudio Utrera [ver entrevista en páginas siguientes] y aunque no ha trascendido demasiada información el objetivo es incluir a todas y todos aquellos cineastas canarios que cuentan al menos con un largometraje estrenado a lo largo de su periplo profesional.

Un equipo de periodistas especializados en cine se encargará de elaborar cada uno de los amplios perfiles que ocuparán los directores y directoras por tanto, con un repaso a las diferentes listas que ya existen publicadas acerca de creadores audiovisuales canarios, serán en total alrededor de unos sesenta nombres.

Y claro, la noticia ilusiona a los cineastas. Algunos de ellos confesaban estos días que quizá se ha esperado demasiado en reconocer a nivel enciclopédico el trabajo desarrollado por ellos «pero nunca es tarde», comentaba uno de los directores canarios con mayor proyección internacional. Aunque el proyecto de Filmoteca Canaria se comenzó a mover hace ya varios meses, el éxito de Furia a nivel mundial es también otro argumento de peso que justifica dicha publicación.

Canarias cuenta con alrededor de sesenta directores y directoras de cine que han dirigido al menos un largometraje entre 1926 y la actualidad

La serie de Félix Sabroso ha estado en el top ten de HBO Max entre las series más vistas de distintos países –en España ha ocupado durante varias semanas la primera posición dentro de la plataforma de streaming– como Estados Unidos y Canadá; en Europa ha triunfado en Francia, Italia, Alemania, Portugal o Grecia además de los antiguos países del Este como Rumanía, Ucrania o Bulgaria; Latinoamérica, desde Argentina a Chile pasando por Perú, Colombia, Venezuela , México, República Dominicana y Puerto Rico, se ha rendido también al relato creado y dirigido por el cineasta grancanario, al igual que está sucediendo en lugares de Asia como Corea o China, entre otros.

Antonia San Juan, que además de actriz y productora también ha dirigido varias películas como Tú eliges (2009) o Del lado del verano (2012), admitía feliz que, gracias a Furia, el director grancanario se ha situado en la élite del cine internacional. Pero si importante ha sido ese éxito también lo han sido los cuatro premios Goya con los cuales la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España reconoció Blackthorn (2011), largometraje dirigido por el canario Mateo Gil, quien además posee cuatro cabezones más –tres como guionista y uno como director del cortometraje Dime que yo (2009)–.

Crónica del alba. Valentina (1982), dirigida por el tinerfeño Antonio Betancor y protagonizada por unos jovencísimos Maribel Verdú y Jorge Sanz, forma ya parte de los títulos clásicos del cine español. Y qué decir de Mararía (2004), largometraje basado en la novela del también tinerfeño Rafael Arozarena dirigida asimismo por Betancor.

En animación destacan los cineastas canarios Damián Perea y David Baute, ganadores de sendos goyas por, respectivamente, Cafuné y Mariposas Negras; y no hay que olvidar a Carlos Baena, tinerfeño que tras colaborar en diversos proyectos de Pixar como Cars (2006), Toy Story 3 (2010) o, entre otros, Los Increíbles (2004), cosechó con su corto animado de terror La Noria (2019) infinidad de reconocimientos dentro y fuera de nuestro país.

La crítica internacional también se rindió a la trilogía que sobre la migración en Canarias desarrollaron entre 1988 y 2007 Teodoro y Santiago Ríos –Guarapo, Mambí y El vuelo del guirre–y, asimismo, Dunia Ayaso y Félix Sabroso pueden presumir de haber convertido en referente de la comedia petarda nacional su largometraje Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí (1997).

La recaudación acumulada de diez películas realizadas por cineastas del Archipiélago supera los 1.812 millones de euros en todo el mundo

El éxito de La Hojarasca (2024), dirigida por la canaria Macu Machín, refleja, asimismo, la valiosa aportación de las y los cineastas del Archipiélago a la actual producción audiovisual española pero si existe en Canarias un Rey Midas de la dirección ese es sin duda Juan Carlos Fresnadillo.

Todo lo que este tinerfeño toca acaba convirtiéndose en oro. Con el cortometraje Esposados (1996) fue nominado a los Oscar; gracias a Intacto (2001), su primer largometraje, se alzó con el Goya a mejor director novel, pero, además, Fresnadillo tiene entre sus hitos profesionales haber recaudado en todo el mundo con 28 semanas después (2007), secuela de la cinta de terror de Danny Boyle 28 días después (2002), la friolera de 62 millones de euros.

Por si estos datos no fuesen suficientes para reconocer la valía del cineasta canario hay todavía alguno más: la película Damsel (2024), dirigida para Netflix por Juan Carlos Fresnadillo, se convirtió el pasado año con 174,1 millones de visionados en la producción audiovisual más vista del planeta, superando a cualquier otro film o serie estrenados en el mismo periodo.

Teniendo en cuenta que cada usuario de la plataforma abona mensualmente en su país alrededor de 10 euros mensuales por disfrutar de los contenidos que Netflix desarrolla, las más de 174 millones de visualizaciones de Damsel se pueden estimar en unas ganancias para la plataforma de streaming que superan los 1.740 millones de euros.

De hecho, en lo que a los beneficios económicos generados por producciones dirigidas por cineastas del Archipiélago se refiere, la recaudación acumulada por sólo diez películas firmadas por profesionales canarios de la creación audiovisual alcanzaría los 1.812.888.076 euros si a lo logrado por Damsel se le suman los 920.621 euros que facturó en cines Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí; los 3.611.312 de Nadie conoce a nadie (1999); la recaudación mundial de 4.695.185 euros que tuvo la película Intruders (2011); los 62 millones de 28 semanas después; los más de 845.392 euros recaudados por Blackthorne; los 455.928 de Mararía; la facturación de en torno a los 20.000 euros que generó Fotos; los más de 14.000 alcanzados por La Hojarasca y los 337.745 euros recaudados por Los años desnudos (Clasificada ‘S’).

Una pionera de la modernidad

Pero si importante es el tema de los beneficios económicos o el número de espectadores que han generado esas y otras producciones de cineastas de las Islas, también es digno de destacar las arriesgadas apuestas que caracterizan a algunos y algunas cineastas canarias como es el caso, por ejemplo, de la directora de vanguardia Nieves Lugo en las primeras décadas del siglo XX.

Ser considerada una «moderna» cuando en aquel entonces ni se entendía muy bien el significado de dicho adjetivo ni tampoco qué aglutinaba refleja también cómo algunas y algunos creadores audiovisuales apostaron –y apuestan– por ofrecer en sus trabajos un acercamiento distinto a los temas que relataban.

Los directores canarios tienen nominaciones al Oscar, varios premios Goya o, en el caso de Fresnadillo, 147 millones de visualizaciones en Netflix con ‘Damsel’

Aunque si Nieves Lugo era una pionera, también se puede definir así la visión que del amor ofrecía en sus films el cineasta lanzaroteño Roberto Pérez Toledo quien apostaba por contar apasionadas historias de las relaciones entre personas del mismo sexo mucho antes de que otros directores y productores encontraran en la temática LGTBIQ+ un filón de negocio.

María Abenia, José Ángel Alayón, Dailo Barco y, entre otros, Domingo de Luis, conforman también el listado de cineastas canarios que, de una manera u otra, han dejado su impronta en el cine nacional e internacional.

Incluso el artista grancanario Pepe Dámaso enriquece con su largometraje La Umbría (1975) esa lista de creadores isleños que se decantaron por abordar a través del lenguaje cinematográfico su personal universo.

Por todo ello resulta ya no sólo justo sino necesario el proyecto que para realizar un diccionario sobre cineastas del Archipiélago está impulsando la Filmoteca Canaria pues todo apunta que los éxitos logrados hasta ahora por dichos profesionales, triunfos alcanzados en muchas ocasiones sin tener apenas ni medios económicos ni, mucho menos, técnicos se multiplicarán a lo largo de los próximos años apoyándose, por ejemplo, en una publicación como la que prepara la Filmoteca ya que más allá de constituir un libro de obligada consulta se convertirá en una especie de espejo donde las y los jóvenes cineastas de las Islas se puedan ver reflejados además de sentirse inspirados.