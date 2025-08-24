Delia Santana: «Estamos despertando nuevos públicos»

«Porque era la hora, y aún queda», responde Delia Santana (Las Palmas de Gran Canaria, 1993) cuando se le pregunta a qué cree que se debe el hecho de que en la actualidad sean las cómicas quienes dominen la escena cómica en el Archipiélago.

«Estamos despertando nuevos públicos; de hecho, el otro día comentaba con una compañera que el machismo está tan servido en el espectáculo que una cree que por tener poco espectador masculino ya no es lo suficientemente buena. ¿Se lo puedes creer? Es horrible. O sea», continúa explicando la grancanaria, «en algún momento de nuestras vidas hemos caído en la propia trampa machista de infravalorarnos como profesionales y ahora llegamos a un teatro y hay de todo pero poder apreciar a una mujer que no sólo les haces gracia sino con las cuales se sienten identificadas, se liberan de sus ataduras y tabúes riendo de una forma tan histriónica, aquella que tantas veces sus abuelas les recomendaron ocultar para no ser ordinarias... Una sale liberada del teatro».

Los inicios de Delia María Santana Santana, «actriz, comediante y aries», matiza divertida, se remontan a hace ocho años aunque comienza a destacar a partir de 2020 con su sección Zona Delia en el programa de Cadena Ser Hoy por Hoy. Luego llegarían el latenight de RTVE Parking Karaoke; la web serie GRASA; el programa Enralados de TV Canaria; los monólogos teatrales de comedia Farándula y Epístola o su colaboración con la compañía Delirium Teatro en la primera versión teatral de la novela Panza de Burro.

«El trabajo, siempre el trabajo», dice acerca del por qué de su éxito. «Soy de las que opina que la suerte se trabaja. El azar existe pero una buena tirada siempre es mejor con experiencia», añade sobre un aprendizaje que se adquiere no sólo ante las cámaras o encima del escenario: «¡Hasta la tumba querré seguir formándome, aprendiendo y disfrutando! Creo lo que ahora está aflorando es producto del buen regadío que he hecho anteriormente realizando mis propios proyectos teatrales y de improvisación. ¡Y lo que me queda!», confiesa esta mujer cuya madre estuvo dedicada a la ópera durante treinta años. «Y luego está que por parte de mi familia paterna todos son muy burleteros; en cierto modo también son comediantes pero de la puerta de casa pa’ dentro. Esas cosas se te pegan», cuenta sobre el origen de su pasión por el artisteo. «Creo que va con una; es algo que te supera porque es de las profesiones más vocacionales que hay y sin terminar la carrera de Comunicación Audiovisual en la Complutense me fui de lleno a estudiar improvisación teatral, rama que ni siquiera está reglada con algún título. Como que me gusta complicarme la vida... Pero cuando te la complicas queriendo es que hay pasión», admite Delia Santana.

Califica «casi un acto de rebeldía» qué caracteriza en una sociedad machista el humor hecho por mujeres. «¿Mostrar humor, desenfado y burleteo siendo mujer? La sociedad nos preparaba para ser las de sonrisa sumisa y ya. Ahora estamos hablando, ahora contestamos; y eso se refleja a la hora de hacer humor. Ahora ese machismo en el mundo de la comedia ya no muestra desprecio hacia nosotras sino que nos lanzan piropos que, desde mi opinión, no deja de ser otro insulto más» hacia estas profesionales porque se argumentan sobre valoraciones realizadas en base a personajes e historias que, en el caso de Santana, «son una combinación de mis vivencias reales pero teatralizadas».

«Intentar conseguir una visión más actual y que nos den oportunidades» son los elementos que según la humorista deben cambiar para que el actual empoderamiento artístico de las humoristas, dentro y fuera de Canarias, no se quede sólo en una moda pasajera. «Las administraciones, las fiestas, los festivales... Aquí todavía se ejercen unas dinámicas sociales y de poder de antaño. ¿Qué experiencia vamos a coger si ni siquiera tenemos la oportunidad de fallar estrepitosamente en una fiesta de pueblo?», concluye.