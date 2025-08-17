Cuando la identidad impuesta ‘se merendó’ a la genuina

Sólo nos falta embadurnarnos en gofio al grito de atis tirma cuando en las romerías del Socorro, en Tenerife, o del Pino, en Gran Canaria, el sentimiento de identidad canaria inunda cada milímetro de nuestra piel. Aplaudimos incluso las críticas vertidas en las retransmisiones de esos actos por comentaristas televisivos acerca del poco respeto de los romeros y romera a la hora de lucir atuendos que no respetan los trajes tradicionales de Canarias diseñados por Néstor Martín Fernández de la Torre.

Al escuchar el punteo inicial de las bandurrias con el cual arranca Sombras del Nublo se nos erizan los pelos y qué decir de lo orgullosos que nos sentimos al llevar a esas amistades que visitan nuestras Islas de excursión a, por ejemplo, la Casa de Colón o el Mercado de Nuestra Señora de África, en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, respectivamente, porque reflejan el rico legado histórico del Archipiélago. Pues resulta que las romerías mencionadas, a pesar de que la tinerfeña es la más antigua de las Islas, tienen muy poco de ancestrales –la del Pino, en Teror, se celebró por primera vez en 1952–; los trajes típicos de Néstor se presentaron en 1934 basados, según palabras del propio artista, «en el deseo del turista» de vincular Canarias con «exotismo»; el tema Sombras del Nublo, himno oficial de Gran Canaria, fue escrito en 1936 por Néstor Álamo mientras que el Mercado de Nuestra Señora de África se inaugura en 1944 y, siete años más tarde, la Casa de Colón, por tanto es ‘complicado’ que el navegante genovés haya pernoctado en dicho inmueble allá por 1492.

Canarias, visto lo visto, tiene aún pendiente abordar cuánto hay de verdad en su idea de identidad.

Y en eso es imprescindible dirimir qué es canariedad y qué canarismo, entendiendo el primer término como un conjunto de hechos reales sobre los cuales se vertebra la historia del Archipiélago mientras el segundo se refiere a la construcción de un tipismo destinado a satisfacer los deseos del turista pero, también, a la necesidad de edulcorar desde hace siglos por parte de los dirigentes políticos de nuestro país el violentísimo proceso que caracterizó la conquista de Canarias o el posterior interés, durante las décadas de la dictadura fascista de Francisco Franco, para eliminar la identidad canaria con el objetivo de aplacar entre la población de las Islas ese sentimiento, no fuese a ser que alimentara, como al final ocurrió, una respuesta contraria a los interesados postulados oficialistas.

Cuando se le pregunta a Manuel Lobo Cabrera, Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, anteriormente, de la Universidad de La Laguna, además de exrector de la ULPGC y brillante investigador, si para entender qué aglutina el concepto de canariedad se debe tomar como punto de partida a los originarios pobladores del Archipiélago o, sin embargo, habría que arrancar desde la conquista de Canarias por parte de la corona de Castilla, responde que «una cosa no se entendería sin la otra» aunque en absoluto obvia que la invasión de las Islas «se llevó por delante no sólo a la población prehispánica sino sus tradiciones y su forma de vida».

«Saber de dónde venimos y lo que hemos padecido a lo largo de nuestra historia: hambre, ignorancia, abandono, caciquismo, para saber cómo hemos llegado a conformar nuestro carácter afable y alegre pero también resignados y sometidos a causa de un pasado cargado de miseria, colonialismo y olvido», escribe al respecto la escritora e investigadora canaria Nieves Herrera.

Lobo y Herrera se suman a un amplio listado de profesionales del Archipiélago que han abordado a lo largo de los años este asunto. El psicólogo Manuel Alemán, en su célebre libro Psicología del hombre canario analiza el proceso sucedido tras la conquista española, cuando a los supervivientes se le bloqueó la posibilidad de rememorar la cultura y sociedad de su generación anterior, la de sus padres y abuelos.

«Nacía así una sociedad desgarrada, incapaz de encontrar sus raíces últimas, desarraigada y proclive a la amnesia histórica; una generación es incapaz de rememorar a sus generaciones anteriores produciendo un sentido de vacío», describe acerca del aquel proceso el grancanario.

Gabriel Betancor Quintana, doctor en Historia moderna y contemporánea por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria [ver entrevista en páginas siguientes], recuerda que «de las 66 generaciones que han vivido hasta la actualidad en Canarias, sólo 16 lo han hecho tras la colonización española; las 50 restantes los hicieron en la Canarias amazigh».

Distintas lecturas del mismo concepto

Es sumamente curioso consultar cómo define el concepto de identidad el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (RAE) y cuáles son los términos que se emplean en la página oficial del Gobierno de Canarias acerca de la identidad cultura de Canarias.

La RAE define identidad como «conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás» y en una segunda acepción lo describe como «conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás».

En la web del gobierno regional, sin embargo, dicen que «la identidad cultural de Canarias debe entenderse como un concepto abierto, en construcción constante, como una aportación a la riqueza cultural del mundo. Su condición de archipiélago, caracteriza una realidad cultural única. La identidad cultural de Canarias debe entenderse como un concepto abierto, en construcción constante y como una aportación a la riqueza cultural del mundo. Su condición de archipiélago, caracteriza una realidad cultural única».

Resulta contradictorio que en la misma definición coincidan «realidad cultural única» y «construcción constante como una aportación a la riqueza cultural del mundo». O somos únicos o dicho término se basa en la suma de la influencia de otros agentes externos, algo que en absoluto debe entenderse en negativo pero que sí refleja una falta de claridad a la hora de entender si la idiosincracia canaria es fruto de la singularidad de dicha región o si surge de un batiburrillo de tradiciones adoptadas por nuestra sociedad de las diferentes nacionalidades que a lo largo del tiempo se han instalado en el Archipiélago.

«Cuando preguntamos a cualquier persona de Canarias que nos indique una imagen que represente a Tenerife, Gran Canaria o Lanzarote nos indicarán que el Teide, el Roque Nublo o el Faro y Dunas de Maspalomas o las Montañas del Fuego; eso», explica Betancor Quintana, «no está en nuestro ADN sino que se trata de un aprendizaje cultural que hemos adquirido generación tras generación».

Si la identidad de un pueblo se refiere al conjunto de características culturales, históricas, lingüísticas, y sociales que lo distinguen y definen como una comunidad única. Implica un sentido de pertenencia y cohesión entre sus miembros, quienes comparten una historia, valores, tradiciones, y formas de vida comunes, es evidente que la canariedad navega entre la realidad y una entelequia de connotaciones románticas alimentadas, asimismo, por el interés de haber anulado los orígenes africanos del Archipiélago sustituyéndolos por una especie de tropicalismo caribeño.

Hace unos 300 años de dejó de oír la lengua amazigh en Canarias y desaparecieron las inscripciones en tifinag; hace unos 130 años llegó el capitalismo británico y los puertos francos mientras que el boom turístico arrancó hace alrededor de seis décadas por lo tanto eso de ser africanos tampoco resultaba interesante comercial o promocionalmente.

A estos hechos interesados habría que añadir cómo se le continúa dando categoría de históricos a hechos y personajes que diversos estudios han desmontado. Uno de los más sorprendentes es el del mencey Ichasagua, que según dice el historiador Juan Bethencourt Alfonso en Historia del Pueblo Guanche, dominó el sur de Tenerife.

Una simple búsqueda en Google de Ichasagua ofrece decenas de resultados, algunos de ellos sumamente extensos donde se explica que se rebeló a la conquista y estuvo dando guerra hasta 1502. La realidad es que dicho mencey jamás existió.

Bethencourt Alfonso sacó ese nombre al leer un documento de compraventa de tierras en Arona, de alrededor de 1600, que hablaba literalmente de «unas tierras que están en el llano del Rey y Chasagua». El historiador lo leyó mal y donde entendió «el llano del Rey Ychasagua» no tuvo en cuenta que el texto se refería al llano del Rey, un lugar conocido en Arona, y por otro lado, que Chasagua es una montaña de la cual existen numerosas referencias. Bethencourt no sólo fue incapaz de rectificar sino que inventó toda una leyenda en torno al falso personaje de cómo lo traicionaron otros naturales de la Isla y lo acabaron asesinando, un relato falso que, como tantos otros, acabó alimentando el típico cuento guanche regionalista.

Hechos como este, al cual se añaden los trajes típicos de Néstor Martín en 1934 en el Teatro Pérez Galdós; la composición de Sombra del Nublo por Néstor Álamo en 1936 o anular la vinculación africana de las Islas derivó en que desapareciese la canariedad para fabricar el canarismo. El propio síndrome del colonizado que padecen los canarios, tal y como lo definió el filósofo de Martinica Fran Fanon, «nos indica que buena parte de la población de la sociedad colonial creada en el siglo XVI era de origen amazigh» pero es más atractivo de cara al exterior pensar que la Conquista fue un proceso piadoso o que venerar a la virgen del Pino en vez del ídolo de Tara fue una decisión natural.