Historia de Canarias: mentiras y realidad

«¡Increíble, Carmen!» Muchísimo antes de que la sociedad española incluyera a su jerga humorística esa muletilla empleada por Iker Jiménez en el programa de televisión Cuarto Milenio para darle paso a Carmen Porter, copresentadora del espacio, tras lanzar a los espectadores un cebo sobre el siguiente asunto –increíble– que iban a abordar ya hubo divulgadores en Canarias a los cuales debemos atribuir el hecho de que gran parte de la población del Archipiélago haya asumido tradiciones, edificaciones/construcciones o relatos no sólo como ciertos sino que los consideren partes imprescindibles a la hora de definir la identidad canaria.

Ese farfullo de verdades, medias verdades y mentiras, lamentablemente, han acabado metidas en el mismo saco ocasionando entre las y los isleños de varias generaciones un batiburrillo acerca de la Historia sobre la cual se sustenta, según lo entendemos hoy en día, el concepto de canariedad. En dicha entelequia, nutrida de factores como errores de transcipción, idealización de acontecimientos y personajes reales o, entre otros, haberse difundido, sin mala fe, por autores carentes en su época de un total conocimiento de los hechos, tiene también mucho peso el interés político y comercial para edulcorar o manipular a su antojo nuestro pasado. Y nuestro futuro.

Juego del Palo (Verdadero)

El juego o lucha del Palo, también conocido como banot, sí es un vestigio originario de las tradiciones de los primeros pobladores del Archipiélago canario.

Embalsamamiento (Verdadero)

El proceso funerario de los canarios prehispánicos no proviene de Egipto, sino que guarda relación con los lebous, tribu bereber de las actuales Libia y Senegal.

Mencey Ichasagua / ED

Mencey Ichasagua (Falso)

La figura del mencey Ichasagua es fruto de un error de transcripción de Juan Bethencourt Alfonso, quien convirtió un topónimo en un personaje ficticio.

Manta sabandeña (Verdadero)

Aunque los materiales han cambiado (antes piel de cabra, hoy algodón), la capa o manta sabandeña fue utilizada tradicionalmente por los pastores canarios.

Pirámides de Güímar / ED

Pirámides de Güímar (Falso)

A pesar de las leyendas, los habitantes prehispánicos no construyeron las pirámides de Güímar. Los estudios arqueológicos prueban que tienen apenas unos 200 años.

La Rama (Verdadero)

El gesto de golpear el mar con ramas durante la fiesta de La Rama en Agaete hunde sus raíces en prácticas de los antiguos grancanarios.

Gofio (Verdadero)

La molienda de millo para elaborar gofio procede de los primeros habitantes de las islas. Aunque hoy se haga de forma industrial, la tradición sigue viva.

Casa de Colón (Falso)

El edificio de Vegueta se inauguró en 1951, por lo que Cristóbal Colón jamás pudo hospedarse allí en 1492, aunque hoy sea uno de los museos más visitados.