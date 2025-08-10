Cambio arena y callaos por ladrillos y hormigón en Canarias

Las playas de San Andrés, Ruiz, San Antonio y Los Melones, en Santa Cruz de Tenerife; la del Berrugo, en la localidad lanzaroteña de Playa Blanca; buena parte del litoral de Costa Calma, en Fuerteventura, o en Las Palmas de Gran Canaria las playas de La Luz, Lugo, Chorrillo y, entre otras, Santa Catalina, son diez de las alrededor de cuarenta zonas costeras destinadas en el Archipiélago al disfrute playero que a raíz del voraz e incontrolado desarrollo urbanístico y portuario sólo perviven en la memoria de cada vez menos habitantes de las Islas, además de en las imágenes que atesoran los archivos de fotografía histórica de Canarias, tras haber sido ‘devoradas’ a lo largo del siglo XX por carreteras, muelles, hoteles, puertos deportivos y centros comerciales.

A lo largo de l próximo siglo, si nada cambia, el Archipiélago también sufrirá el mal trago de añadir a esa lista las 147 playas que acabarán sumergidas debido al aumento del nivel del mar, según afirman diversos especialistas, sin contar las ‘inesperadas’ consecuencias provocadas por fenómenos naturales como la erupción en La Palma del volcán Tagogaite cuya lava sepultó casi la totalidad de la playa de Los Guirres, en el municipio de Tazacorte.

Con estos antecedentes, la comunidad autónoma de Canarias es de los lugares donde pierde sentido el dicho popular de que «de los errores se aprende», como refleja por ejemplo que a inicios de la década de los 2000 se permitiera construir sobre la playa del Berrugo, en el municipio de Yaiza, en Lanzarote, el puerto deportivo Marina Rubicón, con sus tiendas, restaurantes y cafeterías incluidas, y la zona comercial Rubicón Shop&Fun, espacios que actualmente tienen bastante actividad pero que durante tres lustros –la Marina se inaugura en el año 2003– eran una sucesión de locales vacíos.

Más de un siglo y medio separan la desaparición de la conejera playa del Berrugo de, por ejemplo, las de La Luz o Santa Catalina, ambas en Las Palmas de Gran Canaria, que quedaron sepultadas por el incipiente desarrollo a partir de 1880 de la actividad portuaria y las instalaciones que precisaba ese negocio; lo mismo ocurría en Santa Cruz de Tenerife con Los Pasitos, Los Trabucos, El Becerril, El Trompeta o El Capellán, una sucesión de calas que se localizaban donde en la actualidad se encuentra la Dársena Pesquera chicharrera, que durante el tiempo que existieron combinaban el disfrute de los bañistas con las labores tradicionales de pesca y la reparación y construcción de embarcaciones en los astilleros y varaderos de la capital tinerfeña.

A esa lista de ‘defunciones’ santacruceras se añaden el resto de pequeñas playas que desde Los Llanos hasta Cueva Bermeja salpicaban su litoral, y ya de camino al barrio de San Andrés, en la zona de la actual Dársena Pesquera, a las mencionadas en el párrafo anterior se añadían Playa Fea y las de Jagua, Cueva Honda, El Roncador o El Capellán.

Al factor humano se añaden los fenómenos naturales como la erupción del Tagogaite, cuya lava sepultó la playa palmera de Los Guirres

Dolorosa fue, asimismo, la transformación del área ocupada por la concurridísima playa de Ruiz, pedregosa y con tramos de arena negra que traía y llevaba la marea, y los baños del mismo nombre, acotados ambos lugares entre el arranque del muelle, el frente del castillo de San Cristóbal (hoy Plaza de España), la Alameda Duque de Santa Elena y el castillo de San Pedro, puntos durante décadas de encuentro –y chapuzón– de las familias chicharreras de clase media y baja. Tras setenta años de actividad, los baños fueron demolidos en 1936 para construir en ese mismo lugar unos jardines inaugurados en 1937 y que también desaparecieron sólo cuatro años después mientras la playa acabaría sepultada por el ladrillo y hormigón del nuevo Santa Cruz de Tenerife.

A pesar de que el caso de la capital chicharrera resulte el más incomprensible, pues a lomos del desarrollismo se dejó casi sin playas a la segunda urbe más poblada del Archipiélago, por la extensión de los arenales perdidos y sin restarle importancia a los más pequeños frente a aquellos que ocupaban una mayor superficie, Las Palmas de Gran Canaria podría encabezar por méritos propios –y de, por ejemplo, el arquitecto Laureano Arroyo– la lista de dislates urbanísticos cometidos en las áreas y ecosistemas vinculados a su geografía marítima.

La capital grancanaria contaba a finales del siglo XIX y hasta casi la mitad del XX con un espacio dunar que se prolongaba de punta a punta de la ciudad ocupando los actuales barrios de La Isleta, Puerto, Santa Catalina, Alcaravaneras, Guanarteme y Fincas Unidas –también llamado Arenales precisamente por aquellas áreas de dunas–, que estaba medioambientalmente considerado mucho más interesante y valioso que el de Maspalomas, en el sur de la Isla.

Durante varios siglos, aquellas kilométricas extensiones se alimentaron del trasiego de arena que el mar vertía en la costa y luego el viento empujaba a las zonas de interior, pero a la desaparición de muchas de aquellas playas localizadas en el noreste de la ciudad –que rompieron el ciclo natural de dicho ecosistema– se sumarían otros dos hechos de especial relevancia: la construcción de una carretera que partía casi de la Plaza de San Bernardo, en Triana, y llegaba más allá de la actual calle Juan Manuel Duran, vía que se toparía con el ensanche del Puerto de la Luz, y la no menos importante decisión de Laureano Arroyo, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la década de 1860, de planificar el ensanche de la ciudad y permitir, según explica la profesora Iris Ester Melián Sánchez en su estudio Arquitectura portuaria en el Puerto de Refugio de la Luz (1880-1930), que se subastasen terrenos en la zona de Santa Catalina que ocupaban una superficie de arenales de más de 478.000 metros cuadrados –equivalente a 67 campos de fútbol–.

Las Palmas de Gran Canaria perdió por una mala decisión urbanística el inmeso campo de dunas que iba desde el Puerto a Arenales

El adjudicatario fue Nicolás Apolinario pero no sería hasta el inicio de la construcción del Puerto, en la década de 1880, cuando se comenzaría a pensar en esta zona como un lugar urbanizable. A partir de este momento, la compra de parcelas en esta superficie fue bastante frecuente debido a la cercanía con el Puerto de Refugio.

La geógrafa Eva Pérez, quien ya en 2019 forma parte del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, abordó en su tesis doctoral la evolución de la costa oriental de la capital grancanaria en un periodo que abarca desde el año 1879 a 2017 mediante fuentes orales y cartografía histórica donde detalla que en ese periodo la ciudad perdió un total de once playas.

El litoral capitalino, según relata Pérez en su estudio, se ha visto modificado mayormente en dos periodos de tiempo a lo largo del último siglo y medio.

Por un lado, las playas que desaparecieron en el entorno de La Isleta y el Istmo de Santa Catalina tras la creación del Puerto de La Luz a partir de la década de 1880 y, por otra parte, las zonas del litoral que fueron sepultadas por la Avenida Marítima en la segunda mitad del siglo XX. De esta manera, la ciudad perdió 131.900 metros cuadrados –unos 18 campos de fútbol– de superficie costera entre Las Alcaravaneras y La Laja.

La construcción en Lanzarote del puerto deportivo Marina Rubicón en los 2000, en la playa del Berrugo, refleja cómo Canarias repite sus errores

«El estudio no incluye cuánto se ha perdido en la zona de La Isleta porque es imposible cuantificarlo», señalaba Pérez en 2019, pues estos arenales desaparecieron a primeros del siglo XX de tal manera que no existen fotografías aéreas ni estudios para calcular el número de hectáreas perdidas.

No obstante, con la excepción del Sebadal –con unos 2,7 kilómetros de largo y enteramente de guijarros–, las playas de El Refugio y La Luz formaban parte de un mismo sistema dunar que las conectaba con Las Canteras; «por lo que no se puede saber bien hasta dónde llegaban estas a finales del siglo XIX», detalló la geógrafa que contó para elaborar su tesis doctoral con la colaboración de Aarón Santana Cordero, Luis Hernández Calvento y María Monteiro Quintana.

Al crecimiento urbanístico y el desarrollo portuario de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria en aquella época se añadiría a partir de los años sesenta del siglo pasado el incipiente negocio turístico, una actividad cuyo despegue a gran escala se produce en las Islas capitalinas a lo largo de la década de 1970 con la incontrolada construcción de hoteles y apartamentos.

Uno de los mejores ejemplos de aquel descontrolado proceso es la edificación del Hotel Dunas en plena playa de Maspalomas, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, mamotreto construido a escasos metros de la Charca que tenía nueve plantas de altura y nunca llegó a abrirse. Acabaría siendo demolido en el año 1980.

En los 70 hubo turistas que en Fuerteventura compraban suelo a pie de playa que les enseñaban en marea baja, antes de desaparecer en la pleamar

Canarias, sin embargo, parecía transitar en las décadas de 1980 y 1990 dos realidades bien distintas: Mientras en Tenerife y Gran Canaria se trataba de establecer cierto orden urbanístico, en las Islas no capitalinas se hacía oídos sordos a aquellos errores cometidos.

Comprobar que en la línea de costa de Playa Blanca, en el municipio lanzaroteño de Yaiza, se construyó en los 2000 el ya mencionado puerto deportivo Marina Rubicón sobre la playa del Berrugo, o ver una imagen de 1985 de la zona de playas de Costa Calma, en Fuerteventura, libre de edificaciones, resulta cuanto menos significativo si, además, se tiene en cuenta que en el caso de Fuerteventura, durante ese mismo periodo, algunos turistas fueron estafados adquiriendo extensos terrenos en primera línea de playa que sus supuestos propietarios les mostraban aprovechando la marea baja y que, con la pleamar, desaparecían ‘ahogados’ por la subida del mar.