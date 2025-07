Eliana Parrilla (Consejo de la Juventud de Canarias): «Volver a la casa familiar no es una elección sino una clara falta de oportunidades»

Eliana Parrilla tiene 25 años y desde comienzos de año preside el Consejo de la Juventud de Canarias. Confirma que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de los jóvenes del Archipiélago (de entre 12 y 30 años) y que cada vez preocupa a personas de mayor edad. Escuchar a la sociedad y proponer medidas ante la administración pública son las prioridades de este órgano que ha cifrado en un 15% la cantidad de jóvenes que han podido emanciparse en Canarias.

¿Qué importancia tiene el Consejo de la Juventud de Canarias para abordar los problemas de este sector de la sociedad?

Somos el máximo órgano de representación de la juventud asociada. Defendemos los intereses de este sector de la sociedad canaria. Ahora mismo, estamos centrados en el tema de la vivienda, la salud mental, la educación o el transporte. Intentamos dar voz a todas las necesidades, inquietudes y demandas que tiene la juventud canaria frente a la Administración. Somos un órgano asesor de la Administración, para lo bueno y para lo malo, en todo lo relacionado con las políticas de juventud.

Precisamente, hablando de vivienda, hace poco presentaron los resultados del último Observatorio de Emancipación correspondientes al primer semestre de 2024. ¿Qué resumen hace?

Creo que la vivienda es uno de los principales problemas que debemos abordar desde el Consejo. No es un problema puntual, sino algo estructural. Si una persona no tiene acceso a la vivienda, eso le incapacita en muchos ámbitos de su vida, hasta laboralmente. También encuentra dificultades para crear un proyecto de futuro, para tener hijos e, incluso, para tener pareja. La falta de vivienda frena la puesta en marcha de un proyecto de vida en solitario y todo eso puede desencadenar en problemas de salud mental, que es lo que más se está repitiendo actualmente. Están aumentando las depresiones y las ansiedades. A mí me gusta denominarlo ansiedad económica. Hoy en día, por mucho que un joven tenga dinero ahorrado, no existe el margen suficiente para que pueda emanciparse.

Y esa situación afecta a personas cada vez de mayor edad.

Sí, la edad de irse de casa de los padres está aumentado. Además, los que se van, lo hacen para compartir vivienda. Ese es un fenómeno que se está repitiendo mucho: los jóvenes o las personas de 30 años y más, alquilan una habitación en una casa que comparten con desconocidos. Al final, las personas están pasando a la vida adulta mientras arrastran los problemas que tenían en la juventud. Se encuentran en esa situación personas de incluso 35 años. Por eso, las políticas de vivienda y las ayudas para el bono de alquiler o para las hipotecas deben contemplar hasta los 35 años, porque salir de casa de los progenitores no se puede hacer antes de los 30 años o de los 40 años.

Ante esa situación, ustedes, desde el Consejo, ¿qué medidas tratan de poner en marcha?

No sólo tratamos de ir de la mano de otras administraciones, sino que también tratamos de trabajar acorde con lo que necesita la calle. Representamos a todas las voces silenciadas que se quejan desde sus casas pero que no tienen contacto con el poder. Nosotros, por el contrario, podemos contactar directamente con la Dirección General de Vivienda de Canarias, por ejemplo. De hecho, nos reunimos con ellos la pasada semana para abordar la problemática de la emancipación y del acceso de los jóvenes a la vivienda. Ellos están por la labor de tratar de paliar de manera urgente estos problemas que se están expandiendo. Hay que poner en marcha acciones efectivas que vayan más allá de las ayudas al alquiler o a las hipotecas hasta los 35 años. Una muy buena iniciativa tiene que ver con la vivienda pública. Aún hay que redactar el proyecto pero es algo que celebramos. No entendemos por qué la vivienda pública solo se oferta para las familias en riesgo de exclusión. Eso supone un hándicap para determinados perfiles. Nosotros demandamos que un porcentaje de vivienda pública se destine a personas jóvenes, alrededor de un 20% del total. Apoyamos encarecidamente esa iniciativa porque dará una gran oportunidad a esas personas que no tienen una red de apoyo o una gran capacidad económica para hacer frente a la entrada de una vivienda o poder tramitar una hipoteca. Lo que queremos es que la gente joven tenga las mismas opciones que otras personas y que no sea necesario llegar a la situación de tener que contar con hijos a su cargo, por ejemplo, para que el Estado les dé una vivienda. Es necesario creer en este tipo de proyectos y ayudar a personas jóvenes a crear sus propias familias y recorrer sus propios caminos.

Eliana Parrilla. / José Carlos Guerra

¿El problema de la emancipación se limita sólo a la situación económica o también existe un cambio de tendencia y los hijos prefieren quedarse en casa de sus padres por otras razones?

Yo creo que esto tiene mucho que ver con la situación económica, pero también con la inestabilidad laboral. Al final todo está relacionado. Ha habido una reforma laboral que ha cambiado las contrataciones y ahora hay más trabajadores fijos que eventuales, pero aún así vivimos en una sociedad en la que, por muy cualificado que estés, las empresas exigen mucha experiencia, un requisito que es complicado alcanzar, incluso para las personas que se encuentran sobrecualificadas. Ya no basta con tener una carrera, un máster e, incluso, un doctorado porque todo depende de que no te despidan. Conseguir un trabajo puede suponer el inicio del ahorro para alguien, pero si lo despiden, volvemos a la casilla de salida. Esa incertidumbre se une al alto precio de las viviendas y la dificultad para acceder a una hipoteca. Hemos hecho un estudio con el que hemos descubierto que una persona joven en Canarias tiene que ahorrar cuatro años de su sueldo completo para dar la entrada para la compra de una casa. Eso supone prácticamente dejar de vivir para poder acceder a una vivienda. Y aún cuando alguien cuenta con esos ahorros y los da íntegramente, luego queda amueblar esa nueva casa, pagar impuestos… Son muchos gastos y no es fácil afrontarlos.

¿Todas esas dificultades pueden ocasionar que los jóvenes se desinteresen por emanciparse?

Más que darse por vencidos, creo que están buscando alternativas. Por eso ahora vemos que proliferan otras tendencias. Por ejemplo, en el estudio que presentamos hace poco sobre la emancipación se recogía que el 60% de las personas que salen de casa de sus padres terminan compartiendo vivienda. Creo que podríamos definir eso como la opción B, actualmente: al no poder emanciparse en solitario, se comparte piso. Pero eso implica perder intimidad y no tener las mismas oportunidades que en una vivienda propia. El aumento de casos de vivienda compartida está muy relacionado con los estudiantes universitarios: se trasladan a una nueva ciudad para estudiar y comparten piso, luego encuentran trabajo pero se mantienen en esa misma vivienda. Eso provoca en muchas ocasiones que se pierda la oportunidad de aspirar a algo mejor. Entonces, la alternativa es volver a casa de los padres y eso, muchas veces, se interpreta como un paso atrás. Está claro que ha cambiado nuestra forma de vida, pero eso no significa que sea la deseada.

¿Qué diferencia hay entre irse a vivir solo o compartir piso?

Nosotros consideramos que la emancipación se logra cuando uno se va a vivir solo, cuando la capacidad económica permite a una persona afrontar un alquiler o pagar una hipoteca, pero siempre que sea un proyecto en solitario.

¿Qué consecuencias puede tener para una persona tener que regresar al hogar de los padres?

Ese regreso se puede vivir como una derrota. No hablamos solo de problemas económicos, sino también de problemas de salud mental. Durante muchos años se habló del nido vacío y ahora se está dando la situación opuesta. No nos encontramos ante una elección voluntaria, sino ante una imposición económica y social. Muchas personas priorizan la parte económica, optan por regresar a la casa de los progenitores para poder ahorrar dinero y buscar otras opciones. A eso hay que sumar, en algunas ocasiones, la culpa que sienten esos hijos por tener que vivir con sus padres, cuando en realidad no se trata de una elección, sino de una clara falta de oportunidades. Todo eso genera frustración, tensiones familiares y la sensación de estancamiento vital. Porque todo eso es algo que nos han vendido socialmente: a los 30 ó 40 años es el momento de vivir en solitario o en pareja, plantearse tener un hijo o, al menos, contar con una situación estable. Ahora es difícil lograr todo eso y encima existen problemas para acceder a recursos sanitarios en el caso de desarrollar problemas de salud mental.

Se trata, por tanto, de un problema que va más allá del mero acceso a la vivienda.

Exacto. No estamos sólo ante una crisis habitacional, sino que esto puede generar una grave situación en un futuro próximo. Se piensa que vivir en casa de los padres a una cierta edad es un capricho, pero en realidad hay mucha gente pasándolo mal. Y, por otro lado, están los padres, que tienen la responsabilidad de seguir haciéndose cargo de sus hijos y, encima, en una región como Canarias, que tiene la cesta de la compra más cara de todo el país. Muchas veces, esos padres son pensionistas, que tienen que dar de comer a muchas bocas. Así que la tensión para llegar a fin de mes es brutal.

Habla de la parte emocional que puede traer aparejada la vuelta al hogar, pero ¿qué beneficios lleva aparejado emanciparse?

Yo creo que ofrece una sensación de sentirse realizado, de ir alcanzando metas. Todo el mundo busca sentirse independiente. Sentirse realizado personal y profesionalmente se ve condicionado por el acceso a un techo. Lo que buscamos es sentirnos seguros.

¿Se fija el Consejo de la Juventud de Canarias en otro órgano homólogo de otra región para proponer medidas?

Casi todas las comunidades autónomas cuentan con un Consejo de la Juventud y hay algunos, como los del País Vasco o Cataluña, que nos llevan años de distancia. De hecho, la idea de Canarias de dedicar un porcentaje del parque de vivienda pública para los jóvenes proviene del País Vasco.